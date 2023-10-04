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В Днепропетровской области сообщили о повреждении ЛЭП в результате взрыва
В Днепропетровской области сообщили о повреждении ЛЭП в результате взрыва - РИА Новости, 04.10.2023
В Днепропетровской области сообщили о повреждении ЛЭП в результате взрыва
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении линий электропередачи (ЛЭП) в Никопольском районе в результате взрыва. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T07:57
2023-10-04T07:57
2023-10-04T07:58
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении линий электропередачи (ЛЭП) в Никопольском районе в результате взрыва. Лысак в своем Telegram-канале написал о взрыве в Мировской сельской территориальной общине Никопольского района, в результате чего "повреждены хозяйственная постройка, линии электропередачи". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230930/ukraina-1899621168.html
днепропетровская область
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днепропетровская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В Днепропетровской области сообщили о повреждении ЛЭП в результате взрыва
Глава Днепропетровской ВГА Лысак сообщил о повреждении ЛЭП в результате взрыва