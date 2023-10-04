https://ria.ru/20231004/laureaty-1900477771.html

Лауреаты Нобелевской премии по химии в 2023 году

Лауреаты Нобелевской премии по химии в 2023 году - РИА Новости, 04.10.2023

Лауреаты Нобелевской премии по химии в 2023 году

Советский и американский физик и химик Алексей Иванович Екимов родился 28 февраля 1945 года. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:16

2023-10-04T16:16

2023-10-04T16:16

справки

сша

нью-йорк (город)

франция

массачусетский технологический институт

колумбийский университет

санкт-петербургский государственный университет

нобелевская премия

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Алексей ЕкимовСоветский и американский физик и химик Алексей Иванович Екимов родился 28 февраля 1945 года. В 1967 году окончил Ленинградский государственный университет (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). Кандидат физико-математических наук (1974). Доктор физико-математических наук (1989).После окончания университета работал в Ленинградском физико-техническом институте имени А.Ф. Иоффе (ныне Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе Российской академии наук).С конца 1970-х годов работал в Государственном оптическом институте имени С.И. Вавилова (ныне АО "НПО Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова"). С 1999 года был главным научным сотрудником Nanocrystals Technology Inc. в Нью-Йорке (США). Был приглашенным профессором в Политехнической школе в Париже (Франция), в Лионском университете имени Клода Бернара (Франция), в Институте Макса Планка (Германия) и в Университете Осаки (Япония).Алексей Екимов разработал и реализовал метод получения кристаллов нанометровых размеров в стеклообразных матрицах, позволивший получать кристаллы с размерами, лежащими в широких пределах: от единиц до десятков и более нанометров.В 1980 году с Алексеем Онущенко обнаружил существования коротковолнового сдвига полосы экситонного поглощения наночастиц CuCl, выращенных в объеме стеклянной матрицы, при изменении их размера от единиц до десятков нанометров. Авторы связали наблюдаемый сдвиг с проявлением квантового размерного эффекта, обусловленного пространственным ограничением движения свободных экситонов в нанокристаллах (которые позже получили название "квантовые точки"). Исследовал оптические и электрические свойства стекол, содержащих нанокристаллы полупроводников CdS, CdSe, CuCl и CuBr. Определил взаимосвязь между размерами этих кристаллов и спектроскопическими параметрами их поглощения. Теоретическое объяснение было дано в 1982 году совместно с Алексеем и Александром Эфросами.Лауреат Государственной премии СССР (1976, за цикл работ "Обнаружение и исследование новых явлений, связанных с оптической ориентацией спинов электронов и ядер в полупроводниках", 1970-1974).Обладатель Премии Вуда от Оптического общества Америки (2006, совместно с Луисом Брюсом и Александром Эфросом за "открытие нанокристаллических квантовых точек и пионерские исследования их электронных и оптических свойств").Обладатель премии Гумбольдта (2006), которая присуждается немецким Фондом Александра фон Гумбольдта иностранным ученым.В 2013 году он разделил с Александром Эфросом Большую медаль от Российского оптического общества имени Д.С. Рождественского. 4 октября 2023 года Алексею Екимову совместно с Луисом Брюсом и Мунги Бавенди была присуждена Нобелевская премия по химии за открытие и синтезирование нанометровых полупроводниковых кристаллов – так называемых квантовых точек.Луис БрюсАмериканский химик и физик Луис Брюс (Louis E. Brus) родился 10 августа 1943 года в Кливленде (штат Огайо, США). В 1965 году окончил Университет Райса (Хьюстон, штат Техас, США), в который поступил благодаря стипендии колледжа Корпуса подготовки офицеров военно-морского резерва (NROTC). Во время учебы в университете специализировался на химической физике.После окончания университета был официально назначен прапорщиком Военно-морского флота США, однако получил специальное разрешение взять отпуск и поступить в аспирантуру вместо военно-морской службы.В 1969 году окончил докторантуру Колумбийского университета (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США), защитив диссертацию по фотодиссоциации паров йодида натрия и измерению скорости их последующих реакций. После получения докторской степени по химической физике Брюс вернулся на флот в звании лейтенанта и работал научным сотрудником в Исследовательской лаборатории Военно-морских сил США (Вашингтон, округ Колумбия, США). Совместно с Джимом Комасом, Минг Чанг Лином и Джимом Макдональдом занимался вопросами химии поверхности, изучал газы и реакции наиболее пригодные для создания инфракрасных химических лазеров.В 1973 году Брус покинул военно-морской флот и был принят на работу в телефонную компанию Bell Laboratories (Мюррей-Хилл, Нью-Джерси, США), где работал совместно с Владимиром Бондыбевым над матричной изоляционной спектроскопией. Результатом его деятельности стало открытие коллоидных полупроводниковых нанокристаллов, известных как квантовые точки. В начале 1980-х годов Брус перешел от изучения твердых тел к работе с жидкостями при комнатной температуре. Он изучал реакции органического окисления и восстановления, происходящие на поверхности фотовозбужденных полупроводников.С 1996 года Луис Брус работает в Колумбийском университете и занимает должность профессора химии С.Л. Митчелл. В своей исследовательской деятельности продолжает изучение нанонауки. Является членом Американской академии искусств и наук (1998), Национальной академии наук США (2004) и Норвежской академии наук и литературы (2009).Является лауреатом премии Ирвинга Ленгмюра в области химической физики от Американского физического общества (2001), премии по химии материалов от Американского химического общества за свою работу по нанокристаллам (2005), премии Кавли в области нанонауки (2008), премии Национальной академии наук США в области химических наук (2010). В 2012 году Брюс получил премию Бауэра и Премию за достижения в науке Института Франклина.Женат, имеет трех детей.4 октября 2023 года Луису Брюсу совместно с Алексеем Екимовым и Мунги Бавенди была присуждена Нобелевская премия по химии за открытие и синтезирование нанометровых полупроводниковых кристаллов – так называемых квантовых точек. Мунги БавендиАмериканский химик Мунги Бавенди (Moungi G. Bawendi) родился в 1961 году в Париже (Франция). В 1982 году получил степень бакалавра наук в Гарвардском университете (штат Массачусетс, США). В 1988 году получил степень доктора философии Чикагского университета (штат Иллинойс, США). Доцент (1995). Профессор (1996).После завершения обучения в течении двух лет занимался исследованиями в постдокторантуре в Bell Laboratories (известна также как Bell Labs, Нью-Джерси, США), где совместно с доктором Луи Брюсом начал свои изучения наноматериалов. С 1990 года Бавенди в должности профессора преподает химию и квантовую механику на химическом факультете в Массачусетском технологическом институте (MIT, Кембридж, Массачусетс, США). Также является консультантом по энергетическим исследованиям в MIT. Группа Бавенди в MIT специализируется на науке и применении нанокристаллов, особенно полупроводниковых нанокристаллов (также известных как квантовые точки). Также она занимается синтезом высококачественных коллоидных полупроводниковых наноматериалов для широкого спектра оптоэлектронных приложений. Группа разрабатывает и использует новые методы спектроскопии одиночных молекул для изучения спектральной динамики и физики многих тел в наноразмерных излучателях. В 1993 году Мунги Бавенди показал, как выращивать квантовые точки высокого качества и с необходимыми свойствами. Это было очень важно для их практического использования. Автор многих публикаций.В 2007 году был избран членом Национальной академии наук США.Лауреат премии Clarivate Citation 2020 года (представляет собой список кандидатов, которые могут получить Нобелевскую премию, в зависимости от цитируемости их опубликованных исследований). 4 октября 2023 года совместно с Луисом Брюсом и Алексеем Екимовым был удостоен Нобелевской премии по химии за открытие и синтезирование нанометровых полупроводниковых кристаллов – так называемых квантовых точек. Эти мельчайшие компоненты нанотехнологий распространяют свет от телевизоров и светодиодных ламп, а также, в числе прочего, способны помочь хирургам при удалении опухолевой ткани.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, сша, нью-йорк (город), франция, массачусетский технологический институт, колумбийский университет, санкт-петербургский государственный университет, нобелевская премия, нобелевская премия по химии