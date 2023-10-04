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Нобелевскую премию по химии присудили создателям квантовых точек

Нобелевскую премию по химии присудили создателям квантовых точек - РИА Новости, 04.10.2023

Нобелевскую премию по химии присудили создателям квантовых точек

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2023 года стали выходец из СССР Алексей Екимов, Луис Брюс и Мунги Бавенди, открывшие и синтезировавшие нанометровые... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:52

2023-10-04T12:52

2023-10-04T16:34

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Лауреатами Нобелевской премии по химии 2023 года стали выходец из СССР Алексей Екимов, Луис Брюс и Мунги Бавенди, открывшие и синтезировавшие нанометровые полупроводниковые кристаллы — так называемые квантовые точки, объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.Именно Екимов во время работы в Государственном оптическом институте в 1981 году впервые в мире вырастил в стеклах квантовые точки в виде крошечных кристаллов хлорида меди. Помимо этого, в совместной работе Екимова и другого советского ученого — Александра Эфроса было показано, что нанокристаллы обладают определенным набором квантовых свойств и проявляют себя аналогично "искусственным атомам".Луис Брюс в 1984 году опубликовал статью о полупроводниковых микрокристаллах в коллоидных растворах, которые позже получили название "коллоидные квантовые точки". В 1993 году Мунги Бавенди показал, как выращивать квантовые точки высокого качества с необходимыми свойствами. Это было очень важно для их практического использования.Имена лауреатов еще утром назвала шведская газета Aftonbladet. Она ссылалась на сообщение, которое преждевременно разослала Королевская академия наук. В самой академии отрицали, что была такая рассылка.Что такое квантовая точкаПод термином "квантовая точка" (quantum dot — QD) понимают фрагменты полупроводника, нанокристаллы размером порядка нескольких нанометров. Это системы, которые могут состоять из десятков и сотен тысяч атомов и молекул. Для описания их свойств применяются элементы квантовой механики.Квантовые точки уже находят применение в биологии и медицине. Благодаря их яркости и маленькому размеру гораздо быстрее и проще получать ответ, например, о присутствии в крови пациента маркеров злокачественных опухолей.Используются квантовые точки и в оптоэлектрических системах: светоизлучающих диодах, лазерах, ячейках солнечных батарей и тому подобном. Могут они входить в состав чернил для защиты документов от подделок. Ожидается, что со временем квантовые точки найдут применение и в бытовой электронике."Таким образом, квантовые точки приносят человечеству величайшую пользу", — заключила шведская Академия наук.Сумма премии составляет 11 миллионов шведских крон (около миллиона долларов). Ее разделят поровну между лауреатами.

https://ria.ru/20231004/laureaty-1900477771.html

https://ria.ru/20231002/nobelevskaya_premiya-1899929444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, наука, в мире, нобелевская премия, химия, сша, шведская академия, технологии