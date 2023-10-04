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В США рассекретили расшифровку разговора Клинтона и Ельцина - РИА Новости, 04.10.2023
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22:17 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/krizis-1900558642.html
В США рассекретили расшифровку разговора Клинтона и Ельцина
В США рассекретили расшифровку разговора Клинтона и Ельцина - РИА Новости, 04.10.2023
В США рассекретили расшифровку разговора Клинтона и Ельцина
Бывший президент США Билл Клинтон на следующий день после обстрела здания Верховного Совета в Москве поздравил тогдашнего лидера РФ Бориса Ельцина с тем, как он РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T22:17
2023-10-04T22:17
россия
сша
москва
борис ельцин
билл клинтон
александр руцкой
политика
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон на следующий день после обстрела здания Верховного Совета в Москве поздравил тогдашнего лидера РФ Бориса Ельцина с тем, как он разрешил ситуацию, свидетельствует рассекреченная американцами расшифровка их телефонного разговора. "Я надеюсь, ты теперь сможешь отдохнуть. Знаю, это было трудно для тебя. но ты сделал все именно так, как должен был, и я поздравляю тебя по поводу того, как ты разрешил ситуацию", - заявил Клинтон в телефонном разговоре с Ельциным 5 октября 1993 года. Рассекреченную расшифровку беседы опубликовал американский архив по нацбезопасности. Клинтон в разговоре интересовался, пройдут ли в России выборы в запланированные даты, и что будет с оппонентами Ельцина, на что получил обстоятельные ответы. "Не уверен, но возможно, я окажусь в книге рекордов после трех выборов за три года", - сказал Ельцин. Тридцать лет назад, 4 октября 1993 года, силовики по приказу президента РФ Ельцина провели обстрел и штурм здания Верховного Совета, завершившийся ликвидацией этого органа власти и созданием нового парламента, а также принятием конституции, действующей и поныне. Клинтон также разговаривал с Ельциным 21 сентября 1993 года после того, как было объявлено о конституционной реформе в РФ. Президент США намеревался узнать о том, что означает этот шаг. "Я хотел выпустить публичное заявление с поддержкой, но сначала хотел услышать от тебя, как это повлияет на твои позиции и на процесс реформ в России", - сказал Клинтон. Президент США заявил Ельцину о поддержке Штатов и американского народа, российский лидер поблагодарил в ответ. Конституционный кризис 1993 года стал продолжением конфронтации президента РФ Бориса Ельцина с его противниками во главе с вице-президентом Александром Руцким и председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым. Ельцин 21 сентября 1993 года подписал указ "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации": фактически постановил распустить Съезд народных депутатов и Верховный совет и создать новый парламент, урезав его полномочия. Конституционный суд признал указ президента противоречащим конституции и отметил, что указ служит основанием для отречения Ельцина от власти. Верховный совет уже 22 сентября постановил прекратить полномочия президента Ельцина. Вице-президент Руцкой принял полномочия и.о. президента. В ответ силовики по указу Ельцина заблокировали здание Верховного совета. Сторонники Верховного совета 3 октября проводят вооруженный штурм здания мэрии на Новом Арбате и телецентра "Останкино", в результате последнего гибнут люди. Силовики 4 октября по указу Ельцина штурмуют здание Верховного совета: "Белый дом" обстреляли из танков, что вызвало пожар, а к вечеру защитники Верховного совета сдаются. В столкновениях на улицах Москвы в те дни погибли более 150 человек. В результате Съезд народных депутатов и Верховный совет прекратили существование, вскоре была принята новая конституция (действующая до сих пор), был создан парламент, полномочия которого, по сравнению со Съездом народных депутатов, были существенно урезаны, а президентские – расширены.
https://ria.ru/20230619/eltsin-tsentr-1879235690.html
https://ria.ru/20231003/rossiya-1900015135.html
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россия, сша, москва, борис ельцин, билл клинтон, александр руцкой, политика
Россия, США, Москва, Борис Ельцин, Билл Клинтон, Александр Руцкой, Политика
В США рассекретили расшифровку разговора Клинтона и Ельцина

Клинтон поздравлял Ельцина с разрешением конституционного кризиса 1993 года

© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкБорис Ельцин и Билл Клинтон
Борис Ельцин и Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Борис Ельцин и Билл Клинтон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон на следующий день после обстрела здания Верховного Совета в Москве поздравил тогдашнего лидера РФ Бориса Ельцина с тем, как он разрешил ситуацию, свидетельствует рассекреченная американцами расшифровка их телефонного разговора.
"Я надеюсь, ты теперь сможешь отдохнуть. Знаю, это было трудно для тебя. но ты сделал все именно так, как должен был, и я поздравляю тебя по поводу того, как ты разрешил ситуацию", - заявил Клинтон в телефонном разговоре с Ельциным 5 октября 1993 года.
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Рассекреченную расшифровку беседы опубликовал американский архив по нацбезопасности.
Клинтон в разговоре интересовался, пройдут ли в России выборы в запланированные даты, и что будет с оппонентами Ельцина, на что получил обстоятельные ответы. "Не уверен, но возможно, я окажусь в книге рекордов после трех выборов за три года", - сказал Ельцин.
Тридцать лет назад, 4 октября 1993 года, силовики по приказу президента РФ Ельцина провели обстрел и штурм здания Верховного Совета, завершившийся ликвидацией этого органа власти и созданием нового парламента, а также принятием конституции, действующей и поныне.
Клинтон также разговаривал с Ельциным 21 сентября 1993 года после того, как было объявлено о конституционной реформе в РФ. Президент США намеревался узнать о том, что означает этот шаг. "Я хотел выпустить публичное заявление с поддержкой, но сначала хотел услышать от тебя, как это повлияет на твои позиции и на процесс реформ в России", - сказал Клинтон.
Президент США заявил Ельцину о поддержке Штатов и американского народа, российский лидер поблагодарил в ответ.
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Конституционный кризис 1993 года стал продолжением конфронтации президента РФ Бориса Ельцина с его противниками во главе с вице-президентом Александром Руцким и председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым. Ельцин 21 сентября 1993 года подписал указ "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации": фактически постановил распустить Съезд народных депутатов и Верховный совет и создать новый парламент, урезав его полномочия. Конституционный суд признал указ президента противоречащим конституции и отметил, что указ служит основанием для отречения Ельцина от власти. Верховный совет уже 22 сентября постановил прекратить полномочия президента Ельцина. Вице-президент Руцкой принял полномочия и.о. президента. В ответ силовики по указу Ельцина заблокировали здание Верховного совета.
Сторонники Верховного совета 3 октября проводят вооруженный штурм здания мэрии на Новом Арбате и телецентра "Останкино", в результате последнего гибнут люди. Силовики 4 октября по указу Ельцина штурмуют здание Верховного совета: "Белый дом" обстреляли из танков, что вызвало пожар, а к вечеру защитники Верховного совета сдаются. В столкновениях на улицах Москвы в те дни погибли более 150 человек. В результате Съезд народных депутатов и Верховный совет прекратили существование, вскоре была принята новая конституция (действующая до сих пор), был создан парламент, полномочия которого, по сравнению со Съездом народных депутатов, были существенно урезаны, а президентские – расширены.
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