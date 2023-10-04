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Кравцов отметил повышение престижа профессии педагога в России - РИА Новости, 04.10.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:34 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/kravtsov-1900370685.html
Кравцов отметил повышение престижа профессии педагога в России
Кравцов отметил повышение престижа профессии педагога в России - РИА Новости, 04.10.2023
Кравцов отметил повышение престижа профессии педагога в России
Статус педагога и престиж этой профессии в России повышается, в стране сегодня бум педагогического образования, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:34
2023-10-04T11:34
год педагога и наставника
год наставника
общество
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Статус педагога и престиж этой профессии в России повышается, в стране сегодня бум педагогического образования, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "У нас можно сказать, сегодня бум педагогического образования… Повышается статус, престиж профессии", - сказал Кравцов в эфире канала "Россия 24". Он отметил, что по итогам приемной кампании этого года, в педагогические вузы, подведомственные министерству просвещения, было подано 385 тысяч заявлений, что на 100 тысяч больше, чем годом ранее. По словам Кравцова, в России создана единая система педагогического образования, все подведомственные министерству вузы оснащены современным оборудованием. Абитуриенты видят стабильность, гарантии, которые есть у педагогов, поэтому выбирают эту профессию, пояснил министр. Кроме того, отмечается и снижение бюрократической нагрузки на учителей, добавил он. После окончания более 75% выпускников педагогических вузов идут работать в школы, подчеркнул Кравцов.
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год наставника, общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Год наставника, Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование

Кравцов отметил повышение престижа профессии педагога в России

© iStock.com / NikadaУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© iStock.com / Nikada
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Статус педагога и престиж этой профессии в России повышается, в стране сегодня бум педагогического образования, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«
"У нас можно сказать, сегодня бум педагогического образования… Повышается статус, престиж профессии", - сказал Кравцов в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что по итогам приемной кампании этого года, в педагогические вузы, подведомственные министерству просвещения, было подано 385 тысяч заявлений, что на 100 тысяч больше, чем годом ранее.
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По словам Кравцова, в России создана единая система педагогического образования, все подведомственные министерству вузы оснащены современным оборудованием.
Абитуриенты видят стабильность, гарантии, которые есть у педагогов, поэтому выбирают эту профессию, пояснил министр. Кроме того, отмечается и снижение бюрократической нагрузки на учителей, добавил он.
После окончания более 75% выпускников педагогических вузов идут работать в школы, подчеркнул Кравцов.
 
Год педагога и наставникаГод наставникаОбществоРоссияСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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