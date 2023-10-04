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Кравцов отметил повышение престижа профессии педагога в России
Кравцов отметил повышение престижа профессии педагога в России - РИА Новости, 04.10.2023
Кравцов отметил повышение престижа профессии педагога в России
Статус педагога и престиж этой профессии в России повышается, в стране сегодня бум педагогического образования, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:34
2023-10-04T11:34
2023-10-04T11:34
год педагога и наставника
год наставника
общество
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сергей кравцов
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сн_образование
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Статус педагога и престиж этой профессии в России повышается, в стране сегодня бум педагогического образования, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "У нас можно сказать, сегодня бум педагогического образования… Повышается статус, престиж профессии", - сказал Кравцов в эфире канала "Россия 24". Он отметил, что по итогам приемной кампании этого года, в педагогические вузы, подведомственные министерству просвещения, было подано 385 тысяч заявлений, что на 100 тысяч больше, чем годом ранее. По словам Кравцова, в России создана единая система педагогического образования, все подведомственные министерству вузы оснащены современным оборудованием. Абитуриенты видят стабильность, гарантии, которые есть у педагогов, поэтому выбирают эту профессию, пояснил министр. Кроме того, отмечается и снижение бюрократической нагрузки на учителей, добавил он. После окончания более 75% выпускников педагогических вузов идут работать в школы, подчеркнул Кравцов.
https://sn.ria.ru/20230919/professiya-1897052236.html
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год наставника, общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Год наставника, Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Статус педагога и престиж этой профессии в России повышается, в стране сегодня бум педагогического образования, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«
"У нас можно сказать, сегодня бум педагогического образования… Повышается статус, престиж профессии", - сказал Кравцов в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что по итогам приемной кампании этого года, в педагогические вузы, подведомственные министерству просвещения, было подано 385 тысяч заявлений, что на 100 тысяч больше, чем годом ранее.
Топ профессий, или кем стать в будущем. В России стартовал новый проект
По словам Кравцова, в России создана единая система педагогического образования, все подведомственные министерству вузы оснащены современным оборудованием.
Абитуриенты видят стабильность, гарантии, которые есть у педагогов, поэтому выбирают эту профессию, пояснил министр. Кроме того, отмечается и снижение бюрократической нагрузки на учителей, добавил он.
После окончания более 75% выпускников педагогических вузов идут работать в школы, подчеркнул Кравцов.