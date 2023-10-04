https://ria.ru/20231004/kravtsov-1900370685.html

Кравцов отметил повышение престижа профессии педагога в России

Кравцов отметил повышение престижа профессии педагога в России - РИА Новости, 04.10.2023

Кравцов отметил повышение престижа профессии педагога в России

Статус педагога и престиж этой профессии в России повышается, в стране сегодня бум педагогического образования, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T11:34

2023-10-04T11:34

2023-10-04T11:34

год педагога и наставника

год наставника

общество

россия

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Статус педагога и престиж этой профессии в России повышается, в стране сегодня бум педагогического образования, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "У нас можно сказать, сегодня бум педагогического образования… Повышается статус, престиж профессии", - сказал Кравцов в эфире канала "Россия 24". Он отметил, что по итогам приемной кампании этого года, в педагогические вузы, подведомственные министерству просвещения, было подано 385 тысяч заявлений, что на 100 тысяч больше, чем годом ранее. По словам Кравцова, в России создана единая система педагогического образования, все подведомственные министерству вузы оснащены современным оборудованием. Абитуриенты видят стабильность, гарантии, которые есть у педагогов, поэтому выбирают эту профессию, пояснил министр. Кроме того, отмечается и снижение бюрократической нагрузки на учителей, добавил он. После окончания более 75% выпускников педагогических вузов идут работать в школы, подчеркнул Кравцов.

https://sn.ria.ru/20230919/professiya-1897052236.html

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год наставника, общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование