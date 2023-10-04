https://ria.ru/20231004/kovid-1900336074.html

Роспотребнадзор сообщил о выявлении штамма COVID "эрис" в Красноярске

Роспотребнадзор сообщил о выявлении штамма COVID "эрис" в Красноярске - РИА Новости, 04.10.2023

Роспотребнадзор сообщил о выявлении штамма COVID "эрис" в Красноярске

В Красноярске впервые зарегистрировали новый вариант COVID-19 под названием "эрис", сообщил региональный главк Роспотребнадзора. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T09:14

2023-10-04T09:14

2023-10-04T10:47

здоровье - общество

красноярск

красноярский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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КРАСНОЯРСК, 4 окт — РИА Новости. В Красноярске впервые зарегистрировали новый вариант COVID-19 под названием "эрис", сообщил региональный главк Роспотребнадзора. "Результаты последних исследований показали, что в этом сезоне вирусы гриппа на территории Красноярского края пока не выявлены. <...> Однако в нашем регионе впервые зафиксирована циркуляция штамма EG.5 ("эрис")", — говорится в релизе. Тем не менее значимых изменений в части тяжести заболевания коронавирусом с появлением этого штамма не ожидается, отметили в ведомстве, добавив, что еженедельно мониторят циркуляцию вирусов гриппа и штаммов COVID-19.Первые образцы подварианта коронавируса EG.5 "Эрис" выявили в мире еще в феврале. В августе Всемирная организация здравоохранения отметила, что он становится все более распространенным, но пока представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе.

https://ria.ru/20231002/sanprosvet-1898725501.html

красноярск

красноярский край

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здоровье - общество, красноярск, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19