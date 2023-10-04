Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор сообщил о выявлении штамма COVID "эрис" в Красноярске - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 04.10.2023 (обновлено: 10:47 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/kovid-1900336074.html
Роспотребнадзор сообщил о выявлении штамма COVID "эрис" в Красноярске
Роспотребнадзор сообщил о выявлении штамма COVID "эрис" в Красноярске - РИА Новости, 04.10.2023
Роспотребнадзор сообщил о выявлении штамма COVID "эрис" в Красноярске
В Красноярске впервые зарегистрировали новый вариант COVID-19 под названием "эрис", сообщил региональный главк Роспотребнадзора. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T09:14
2023-10-04T10:47
здоровье - общество
красноярск
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771537355_0:244:3068:1970_1920x0_80_0_0_78a6743ecff9483512ee946b708521e1.jpg
КРАСНОЯРСК, 4 окт — РИА Новости. В Красноярске впервые зарегистрировали новый вариант COVID-19 под названием "эрис", сообщил региональный главк Роспотребнадзора. "Результаты последних исследований показали, что в этом сезоне вирусы гриппа на территории Красноярского края пока не выявлены. &lt;...&gt; Однако в нашем регионе впервые зафиксирована циркуляция штамма EG.5 ("эрис")", — говорится в релизе. Тем не менее значимых изменений в части тяжести заболевания коронавирусом с появлением этого штамма не ожидается, отметили в ведомстве, добавив, что еженедельно мониторят циркуляцию вирусов гриппа и штаммов COVID-19.Первые образцы подварианта коронавируса EG.5 "Эрис" выявили в мире еще в феврале. В августе Всемирная организация здравоохранения отметила, что он становится все более распространенным, но пока представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе.
https://ria.ru/20231002/sanprosvet-1898725501.html
красноярск
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771537355_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ddbc90968af64f7d58b08111fe9f32dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, красноярск, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Красноярск, Красноярский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
Роспотребнадзор сообщил о выявлении штамма COVID "эрис" в Красноярске

Роспотребнадзор: в Красноярске выявлен новый штамм COVID "эрис"

© Depositphotos.com / IgorVetushkoВ лаборатории
В лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Depositphotos.com / IgorVetushko
В лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 4 окт — РИА Новости. В Красноярске впервые зарегистрировали новый вариант COVID-19 под названием "эрис", сообщил региональный главк Роспотребнадзора.
"Результаты последних исследований показали, что в этом сезоне вирусы гриппа на территории Красноярского края пока не выявлены. <...> Однако в нашем регионе впервые зафиксирована циркуляция штамма EG.5 ("эрис")", — говорится в релизе.
Тем не менее значимых изменений в части тяжести заболевания коронавирусом с появлением этого штамма не ожидается, отметили в ведомстве, добавив, что еженедельно мониторят циркуляцию вирусов гриппа и штаммов COVID-19.
Первые образцы подварианта коронавируса EG.5 "Эрис" выявили в мире еще в феврале. В августе Всемирная организация здравоохранения отметила, что он становится все более распространенным, но пока представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе.
Девушка меряет температуру - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Что ждать от гриппа и COVID-19 в этом сезоне: советы эпидемиолога
2 октября, 09:00
 
Здоровье - ОбществоКрасноярскКрасноярский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала