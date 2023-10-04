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В Петербурге задержали россиянку, привезшую из Колумбии чай из листьев коки - РИА Новости, 04.10.2023
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13:20 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/koka-1900419459.html
В Петербурге задержали россиянку, привезшую из Колумбии чай из листьев коки
В Петербурге задержали россиянку, привезшую из Колумбии чай из листьев коки - РИА Новости, 04.10.2023
В Петербурге задержали россиянку, привезшую из Колумбии чай из листьев коки
Туристка привезла в Россию из Колумбии чай из листьев коки стоимостью около 50 копеек, теперь ей грозит уголовное дело о контрабанде наркотиков с санкцией до 7... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:20
2023-10-04T13:20
происшествия
колумбия
россия
богота
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Туристка привезла в Россию из Колумбии чай из листьев коки стоимостью около 50 копеек, теперь ей грозит уголовное дело о контрабанде наркотиков с санкцией до 7 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе таможни аэропорта "Пулково". Россиянка прилетела из Боготы в гости к родственникам. Проходя в "Пулково" таможенный контроль, женщина не проинформировала о наличии у нее запрещенных к ввозу предметов и веществ. Инспектора заинтересовала картонная коробка фито-чая "Aromatica de Coca", запаянная в полиэтилен, и фильтр-пакет с содержимым зеленого цвета. "Специалисты подтвердили наличие измельченных фрагментов листьев кокаинового куста в составе травяной смеси массой 12,05 грамма", - сообщил собеседник агентства. Путешественница рассказала, что приобрела фито-чай за 20 песо в сувенирном магазине в Боготе – продавец рекламировал товар как успокаивающее средство. "Лист кока включен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации", - цитирует пресс-служба слова начальника Пулковской таможни Анатолия Тимощенкова. Туристка теперь рискует стать фигуранткой дела по ч.1. ст. 229.1 УК РФ, санкция которой - до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Чай из листьев коки легален в ряде государств Южной Америки, в том числе в Колумбии.
https://ria.ru/20231003/slitki-1900126326.html
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происшествия, колумбия, россия, богота, пулково (аэропорт), санкт-петербург, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Колумбия, Россия, Богота, Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Петербурге задержали россиянку, привезшую из Колумбии чай из листьев коки

Россиянке грозит до семи лет за попытку ввезти из Колумбии чай из листьев коки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Туристка привезла в Россию из Колумбии чай из листьев коки стоимостью около 50 копеек, теперь ей грозит уголовное дело о контрабанде наркотиков с санкцией до 7 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе таможни аэропорта "Пулково".
Россиянка прилетела из Боготы в гости к родственникам. Проходя в "Пулково" таможенный контроль, женщина не проинформировала о наличии у нее запрещенных к ввозу предметов и веществ. Инспектора заинтересовала картонная коробка фито-чая "Aromatica de Coca", запаянная в полиэтилен, и фильтр-пакет с содержимым зеленого цвета. "Специалисты подтвердили наличие измельченных фрагментов листьев кокаинового куста в составе травяной смеси массой 12,05 грамма", - сообщил собеседник агентства.
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Путешественница рассказала, что приобрела фито-чай за 20 песо в сувенирном магазине в Боготе – продавец рекламировал товар как успокаивающее средство.
"Лист кока включен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации", - цитирует пресс-служба слова начальника Пулковской таможни Анатолия Тимощенкова. Туристка теперь рискует стать фигуранткой дела по ч.1. ст. 229.1 УК РФ, санкция которой - до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
Чай из листьев коки легален в ряде государств Южной Америки, в том числе в Колумбии.
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ПроисшествияКолумбияРоссияБоготаПулково (аэропорт)Санкт-ПетербургФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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