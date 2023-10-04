https://ria.ru/20231004/koka-1900419459.html

В Петербурге задержали россиянку, привезшую из Колумбии чай из листьев коки

В Петербурге задержали россиянку, привезшую из Колумбии чай из листьев коки - РИА Новости, 04.10.2023

В Петербурге задержали россиянку, привезшую из Колумбии чай из листьев коки

Туристка привезла в Россию из Колумбии чай из листьев коки стоимостью около 50 копеек, теперь ей грозит уголовное дело о контрабанде наркотиков с санкцией до 7... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:20

2023-10-04T13:20

2023-10-04T13:20

происшествия

колумбия

россия

богота

пулково (аэропорт)

санкт-петербург

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Туристка привезла в Россию из Колумбии чай из листьев коки стоимостью около 50 копеек, теперь ей грозит уголовное дело о контрабанде наркотиков с санкцией до 7 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе таможни аэропорта "Пулково". Россиянка прилетела из Боготы в гости к родственникам. Проходя в "Пулково" таможенный контроль, женщина не проинформировала о наличии у нее запрещенных к ввозу предметов и веществ. Инспектора заинтересовала картонная коробка фито-чая "Aromatica de Coca", запаянная в полиэтилен, и фильтр-пакет с содержимым зеленого цвета. "Специалисты подтвердили наличие измельченных фрагментов листьев кокаинового куста в составе травяной смеси массой 12,05 грамма", - сообщил собеседник агентства. Путешественница рассказала, что приобрела фито-чай за 20 песо в сувенирном магазине в Боготе – продавец рекламировал товар как успокаивающее средство. "Лист кока включен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации", - цитирует пресс-служба слова начальника Пулковской таможни Анатолия Тимощенкова. Туристка теперь рискует стать фигуранткой дела по ч.1. ст. 229.1 УК РФ, санкция которой - до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Чай из листьев коки легален в ряде государств Южной Америки, в том числе в Колумбии.

https://ria.ru/20231003/slitki-1900126326.html

https://ria.ru/20230925/kofe-1898546119.html

колумбия

россия

богота

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, колумбия, россия, богота, пулково (аэропорт), санкт-петербург, федеральная таможенная служба (фтс россии)