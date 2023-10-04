https://ria.ru/20231004/kibermebel-1894592944.html

Победа в киберспорте: как произвести мебель для чемпионов

Победа в киберспорте: как произвести мебель для чемпионов - РИА Новости, 04.10.2023

Победа в киберспорте: как произвести мебель для чемпионов

В России в последние годы массово развивается киберспорт. Его участники придают большое значение качественной мебели, ведь это важно для удобства и комфорта в... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:37

2023-10-04T16:37

2023-10-04T16:42

технологии

россия

снг

геймеры

мебель

бизнес

предприниматели

импортозамещение

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В России в последние годы массово развивается киберспорт. Его участники придают большое значение качественной мебели, ведь это важно для удобства и комфорта в соревнованиях. Какой должна быть мебель для успешной победы в компьютерном спорте и каково, когда твою продукцию оценивает лично президент РФ, в интервью РИА Новости рассказал владелец фирмы мебели для геймеров из подмосковного Дедовска Алексей Кравцов.Хочешь сделать хорошо – сделай самБренд VMMGame был основан братьями Кравцовыми — Алексеем и Егором. В начале они привезли первую партию компьютерных кресел из Китая и очень быстро продали. Был высокий спрос, но и много брака - таким бизнесом заниматься просто невыгодно. Это и подтолкнуло братьев открыть собственное производство в Дедовске."Мы столкнулись с тем, что ряд производителей просто не способен выполнять свои обязательства – продукция приезжала с нарушением сроков, в ненадлежащем качестве и по несоизмеримо высокой цене. Для нас очень важно, чтобы клиент был доволен. Эта одна из причин, почему мы начали производить мебель для геймеров сами, хотим делать высокий уровень продукта", — сказал Алексей.Он отметил, что примерно 90% всех материалов фирма закупает в России и старается работать преимущественно с отечественными поставщиками, российским сырьем."Мы замещаем импортный продукт. Есть еще примерно три производителя компьютерных кресел в России. Остальные продукцию завозят из других стран, преимущественно из Китая. Мы понимаем, что наш сегмент развивается и есть ощущение, что мы постепенно забираем рынок у компаний, которые ориентируется на импорт", — сказал Алексей.Еще пять минут, мам!Кравцов рассказывает, что идея названия фирмы пришла на ум из устойчивого мема "5 more minutes", которую геймер произносит, чтобы оставаться в игре. V — это римская цифра пять, MM — more minutes."В детстве мы с братом играли в компьютер и часто говорили маме – еще пять минут! Позже мы добавили слово game в название бренда, начав заниматься экспортом. Нужно было регистрировать бренд на территории множества государств. Исследование показало, что если добавить game, то это название в мире свободно", - пояснил предприниматель.По его словам, сейчас компания работает с Белоруссией, Казахстаном, ведутся переговоры с Узбекистаном, были сделки с Арменией. Также есть амбиции поторговать с дружественными странами, которые не относятся к СНГ."Благодаря предпринимательству я могу себя назвать счастливым человеком. Потому что у меня есть семья и я занимаюсь любимым делом. То есть я четко понимаю, что моя миссия — это делать хорошие вещи для людей", — подчеркнул Алексей.Кресло для президентаВ конце июня в Москве состоялся финал форума "Сильные идеи для нового времени", где наградили свыше 30 лучших новых отечественных брендов. Среди них была и компания VMMGame, которая выиграла в номинации "Потребительские товары".На выставке форума присутствовал президент Владимир Путин. Он знакомился с отечественными бизнесменами и их продукцией. Его внимание привлекли кресло для геймеров и компьютерный стол фирмы братьев Кравцовых."Президент подошел ко мне и начал задавать вопросы. У нас завязался диалог — все было очень естественно, само собой. Я был удивлен, что я не волновался. Сама атмосфера была очень доверительной. Мы приняли решение кресло президенту подарить. Ведь оно ему понравилось, и такая возможность была", — отметил Алексей.По словам владельцев фирмы, победа в конкурсе стала для них большой неожиданностью. Поначалу они и не думали участвовать, но один из партнеров убедил братьев подать заявку и это было сделано буквально в последний момент.В подарок за победу компания получила бесплатную рекламу - фактически по всей Москве висят баннеры фирмы."Это дорогая реклама, которую сейчас мы себе позволить бы не смогли. В результате у нас существенно увеличился медийный охват – количество упоминаний про бренд, интервью. Это очень сильное вложение в репутацию и повышение доверия к бренду", - поделился Алексей.Кроме того, компьютерное кресло компании заказывали в подарок для CEO LG. Также они изготавливают кресла для ЦСКА и есть опыт создания кресел для РЖД.От ненависти до любви один шагПо словам Алексея, предпринимателей не должны смущать негативные отзывы от клиентов - с ними просто нужно научиться работать. Всегда есть люди, которые будут недовольны. К этому нужно относиться спокойно, невозможно нравиться всем. Тем более, что есть клиенты, которым важно именно указать на ошибку, а не решить проблему."У нас было таких двое – мужчина и женщина, которые регулярно на всех ресурсах писали негативные комментарии. В какой-то момент они начали переписываться, а потом и вовсе одновременно пропали. Мы сделали предположение, что они сошлись на этой почве. И порадовались за них, что, возможно, создали таким образом еще одну ячейку общества", - отметил Алексей.И рассказал еще один забавный случай – как-то пришли супруги выбирать компьютерное кресло. Мужчина был весь в желтом – куртка, брюки, оправа на очках. Естественно, ему понравилось желтое кресло."И вот начинается процесс убеждения жены, чтобы они купили домой именно желтое. А у супруги были свои контраргументы, связанные с тем, что этот цвет не подходит под дизайн квартиры. В итоге они купили консервативное бежевое. Хотя желтое подходило ему гораздо больше", — отметил Алексей.Глобальный брендСейчас в планах у фирмы полностью перевести компанию в Московскую область, получать земельный участок по программе "Земля за 1 рубль". Ведь продукция Кравцовых востребована не только в России, но и в мире."Можно продавать существенно больше, чем сейчас производится, но, к сожалению, сейчас просто нет места, где мы могли бы создавать новые рабочие места, продукцию. Нужно делать современное производство, но поскольку это все очень дорого, мы рассчитываем на господдержку в этой части", - отметил Кравцов.И добавил, что с поддержкой братья смогут построить большую компанию. В планах сделать бренд глобальным, чтобы он продавался по всему миру.

https://ria.ru/20230629/mebel-1881202060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин осматривает мебель российского производства для киберспортсменов Президент России Владимир Путин лично опробовал мебель для киберспортсменов, которую создает российская компания VMMGame. Этот производитель стал финалистом в конкурсе новых отечественных брендов, поэтому сегодня получил возможность представить свои разработки на специальной выставке. 2023-10-04T16:37 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, снг, геймеры, мебель, бизнес, предприниматели, импортозамещение, личный опыт