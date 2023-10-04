https://ria.ru/20231004/khram-1900465842.html

Минюст Болгарии призвал "принять меры" из-за закрытия храма РПЦ в Софии

Минюст Болгарии призвал "принять меры" из-за закрытия храма РПЦ в Софии - РИА Новости, 04.10.2023

Минюст Болгарии призвал "принять меры" из-за закрытия храма РПЦ в Софии

Министр юстиции Болгарии Атанас Славов не исключил принятия "государственных мер" в связи с закрытием храма подворья РПЦ в Софии, известного как Русская... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:35

2023-10-04T15:35

2023-10-04T15:37

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софия (город)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр юстиции Болгарии Атанас Славов не исключил принятия "государственных мер" в связи с закрытием храма подворья РПЦ в Софии, известного как Русская церковь. Храм подворья РПЦ в Софии остается закрытым после того, как его настоятель архимандрит Вассиан (Змеев) и два служителя 21 сентября были вызваны в иммиграционную службу Болгарии и получили предписание в течение суток покинуть страну, так как они якобы представляют угрозу национальной безопасности. Хотя болгарский патриарх Неофит назначил священников для службы в Русской церкви, но священный синод БПЦ заявляет, что не имеет полномочий самостоятельно открыть храм. Славов назвал "недопустимым" закрытие храма, находящегося в юрисдикции болгарского патриарха и БПЦ, и обвинил в этом "российское государство в лице посла". "Это самоуправство в области канонического права. Возможно, следует принять государственные меры", - написал глава болгарского Минюста в соцсетях. На прошлой неделе сообщалось, что прокуратура Софии проверит законность передачи собственности храму подворья РПЦ в болгарской столице. В болгарских СМИ были опубликованы документы, согласно которым земля, на которой построена Русская церковь, была подарена дипломатической миссии Российской империи городским советом Софии в 1882 году, об этом был выдан крепостной акт (соответствует современному нотариальному заверению и регистрации прав собственности). Проверка болгарского агентства по делам регистрации показала, что у посольства РФ есть свидетельство о праве собственности на церковь. Однако в министерстве юстиции Болгарии заявили, что регистрационное агентство не компетентно выносить решения по актам более чем столетней давности. В министерстве также усомнились, что нынешнее российское посольство является правопреемником дипломатической миссии царской России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это вопиющим недружественным актом. Русская православная церковь выразила протест против выдворения своих клириков.

https://ria.ru/20230924/bolgariya-1898370560.html

https://ria.ru/20230922/svyaschenniki-1898109511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

болгария, софия (город), русская православная церковь, россия