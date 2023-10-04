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Минюст Болгарии призвал "принять меры" из-за закрытия храма РПЦ в Софии - РИА Новости, 04.10.2023
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Религия
 
15:35 04.10.2023 (обновлено: 15:37 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/khram-1900465842.html
Минюст Болгарии призвал "принять меры" из-за закрытия храма РПЦ в Софии
Минюст Болгарии призвал "принять меры" из-за закрытия храма РПЦ в Софии - РИА Новости, 04.10.2023
Минюст Болгарии призвал "принять меры" из-за закрытия храма РПЦ в Софии
Министр юстиции Болгарии Атанас Славов не исключил принятия "государственных мер" в связи с закрытием храма подворья РПЦ в Софии, известного как Русская... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:35
2023-10-04T15:37
религия
болгария
софия (город)
русская православная церковь
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр юстиции Болгарии Атанас Славов не исключил принятия "государственных мер" в связи с закрытием храма подворья РПЦ в Софии, известного как Русская церковь. Храм подворья РПЦ в Софии остается закрытым после того, как его настоятель архимандрит Вассиан (Змеев) и два служителя 21 сентября были вызваны в иммиграционную службу Болгарии и получили предписание в течение суток покинуть страну, так как они якобы представляют угрозу национальной безопасности. Хотя болгарский патриарх Неофит назначил священников для службы в Русской церкви, но священный синод БПЦ заявляет, что не имеет полномочий самостоятельно открыть храм. Славов назвал "недопустимым" закрытие храма, находящегося в юрисдикции болгарского патриарха и БПЦ, и обвинил в этом "российское государство в лице посла". "Это самоуправство в области канонического права. Возможно, следует принять государственные меры", - написал глава болгарского Минюста в соцсетях. На прошлой неделе сообщалось, что прокуратура Софии проверит законность передачи собственности храму подворья РПЦ в болгарской столице. В болгарских СМИ были опубликованы документы, согласно которым земля, на которой построена Русская церковь, была подарена дипломатической миссии Российской империи городским советом Софии в 1882 году, об этом был выдан крепостной акт (соответствует современному нотариальному заверению и регистрации прав собственности). Проверка болгарского агентства по делам регистрации показала, что у посольства РФ есть свидетельство о праве собственности на церковь. Однако в министерстве юстиции Болгарии заявили, что регистрационное агентство не компетентно выносить решения по актам более чем столетней давности. В министерстве также усомнились, что нынешнее российское посольство является правопреемником дипломатической миссии царской России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это вопиющим недружественным актом. Русская православная церковь выразила протест против выдворения своих клириков.
https://ria.ru/20230924/bolgariya-1898370560.html
https://ria.ru/20230922/svyaschenniki-1898109511.html
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болгария, софия (город), русская православная церковь, россия
Религия, Болгария, София (город), Русская православная церковь, Россия
Минюст Болгарии призвал "принять меры" из-за закрытия храма РПЦ в Софии

Минюст Болгарии не исключил принятия госмер из-за закрытия храма РПЦ в Софии

© NIKOLAY DOYCHINOVХрам Святителя Николая Чудотворца в Софии, Болгария
Храм Святителя Николая Чудотворца в Софии, Болгария
© NIKOLAY DOYCHINOV
Храм Святителя Николая Чудотворца в Софии, Болгария. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр юстиции Болгарии Атанас Славов не исключил принятия "государственных мер" в связи с закрытием храма подворья РПЦ в Софии, известного как Русская церковь.
Храм подворья РПЦ в Софии остается закрытым после того, как его настоятель архимандрит Вассиан (Змеев) и два служителя 21 сентября были вызваны в иммиграционную службу Болгарии и получили предписание в течение суток покинуть страну, так как они якобы представляют угрозу национальной безопасности. Хотя болгарский патриарх Неофит назначил священников для службы в Русской церкви, но священный синод БПЦ заявляет, что не имеет полномочий самостоятельно открыть храм.
Настоятель подворья РПЦ в Софии архимандрит Вассиан (Змеев) - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Архимандрит Вассиан рассказал, как его выдворили из Болгарии
24 сентября, 20:15
Славов назвал "недопустимым" закрытие храма, находящегося в юрисдикции болгарского патриарха и БПЦ, и обвинил в этом "российское государство в лице посла".
«
"Это самоуправство в области канонического права. Возможно, следует принять государственные меры", - написал глава болгарского Минюста в соцсетях.
На прошлой неделе сообщалось, что прокуратура Софии проверит законность передачи собственности храму подворья РПЦ в болгарской столице.
В болгарских СМИ были опубликованы документы, согласно которым земля, на которой построена Русская церковь, была подарена дипломатической миссии Российской империи городским советом Софии в 1882 году, об этом был выдан крепостной акт (соответствует современному нотариальному заверению и регистрации прав собственности). Проверка болгарского агентства по делам регистрации показала, что у посольства РФ есть свидетельство о праве собственности на церковь. Однако в министерстве юстиции Болгарии заявили, что регистрационное агентство не компетентно выносить решения по актам более чем столетней давности. В министерстве также усомнились, что нынешнее российское посольство является правопреемником дипломатической миссии царской России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это вопиющим недружественным актом. Русская православная церковь выразила протест против выдворения своих клириков.
Николай Денков - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Премьер Болгарии прокомментировал решение о высылке священников РПЦ
22 сентября, 19:15
 
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