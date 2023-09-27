https://ria.ru/20230927/bolgariya-1899027899.html

Прокуратура Софии проверит права собственности на храм подворья РПЦ

Прокуратура Софии проверит права собственности на храм подворья РПЦ - РИА Новости, 27.09.2023

Прокуратура Софии проверит права собственности на храм подворья РПЦ

Прокуратура Софии проверит законность передачи собственности храму подворья РПЦ в болгарской столице, известному как Русская церковь, сообщает Болгарское... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T18:28

2023-09-27T18:28

2023-09-27T18:28

религия

русская православная церковь

болгария

в мире

софия (город)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Прокуратура Софии проверит законность передачи собственности храму подворья РПЦ в болгарской столице, известному как Русская церковь, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Запрос о проверке направила в прокуратуру группа болгарских депутатов, в том числе экс-премьеры Бойко Борисов и Кирил Петков. "В ходе проверки предстоит установить факты и обстоятельства, касающиеся владения и права пользования как земельным участком, так и зданием православного храма. В связи с этим будут запрошены документы в агентстве регистрации, государственном архиве, муниципалитете Софии, а также в БПЦ", - заявил заместитель городского прокурора и пресс-секретарь ведомства Христо Крастев. По мнению прокуратуры, вопрос о собственности храма имеет два аспекта, связанных как с гражданским, так и с каноническом правом, отмечает телеканал. В болгарских СМИ были опубликованы документы, согласно которым земля, на которой построена Русская церковь, была подарена дипломатической миссии Российской империи городским советом Софии в 1882 году, об этом был выдан крепостной акт (соответствует современному нотариальному заверению и регистрации прав собственности). Проверка болгарского агентства по делам регистрации показала, что у посольства РФ есть свидетельство о праве собственности на церковь. Однако в министерстве юстиции Болгарии заявили, что регистрационное агентство не компетентно выносить решения по актам более чем столетней давности. В министерстве также усомнились, что нынешнее российское посольство является правопреемником дипломатической миссии царской России. Скандал вокруг Русской церкви возник после того, как настоятель подворья РПЦ в Софии архимандрит Вассиан (Змеев) и два служителя его храма 21 сентября были вызваны в иммиграционную службу Болгарии и получили предписание в 24 часа покинуть страну, так как они якобы представляют угрозу национальной безопасности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это вопиющим недружественным актом. Русская православная церковь выразила протест против выдворения своих клириков. Храм остается закрытым, хотя болгарский патриарх Неофит назначил священников для проведения в нем богослужений.

https://ria.ru/20230922/svyaschenniki-1898109511.html

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русская православная церковь, болгария, в мире, софия (город)