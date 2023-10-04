https://ria.ru/20231004/kamin-1894784713.html

Сила живого огня: как создать домашний уют с помощью камина

Сила живого огня: как создать домашний уют с помощью камина - РИА Новости, 04.10.2023

Сила живого огня: как создать домашний уют с помощью камина

Каждый владелец частного дома заботится о том, чтобы в нем было комфортно не только хозяевам, но и гостям. Одним из способов создать тепло и уют в своем жилище... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:39

2023-10-04T16:39

2023-10-04T16:40

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Каждый владелец частного дома заботится о том, чтобы в нем было комфортно не только хозяевам, но и гостям. Одним из способов создать тепло и уют в своем жилище является камин. Сегодня их ставят даже в многоквартирных домах и небоскребах. О том, как создать не только особый уют, но и атмосферу волшебства в любом доме, а также как собрать команду, которая будет заниматься любимым делом, в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор компании Kaminwood Денис Клабуков.- Денис, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в бизнес, связанный с установкой каминов? Это ведь не тот бизнес, который у всех на слуху…- В 2010 году я попал в одну из компаний, которая уже существовала. Я пришел туда работать наемным сотрудником – менеджером по продаже каминов. И как раз тогда случилось мое максимально быстрое погружение. Я безумно влюбился в силу живого огня. И для меня тем, чем я занимался, стало чем-то большим, чем просто работа.Мое представление о камине тогда выглядело следующим образом – это что-то, сложенное из кирпича либо из камня, где горит огонь. Но потом я увидел, насколько эти девайсы могут быть современными, насколько они могут быть разными по своим формам, размерам, как красиво может в них гореть огонь.И тогда я понял для себя, что я хочу остаться в этой сфере не на один год, это точно. Спустя где-то полтора года я уже четко понимал, что мне это было бы интересно делать самостоятельно – то есть, организовать свой бизнес по продаже и установке каминов.- Вы поняли, как лучше продавать камины?- Мне хотелось не просто быстрых продаж. Мне хотелось сделать бизнес зрелищной историей - от первой встречи с клиентом до момента, когда камин установлен у него в доме и теперь нам предстоит разжечь огонь. Потому что именно в этот момент происходит определенная магия, когда в доме появляется живой огонь. И это ощущение просто непередаваемое. Его надо ловить и находиться именно в тот момент. Это очень сильно меня купило, если так можно выразиться. И с тех пор моя жизнь неразрывно связана с каминами.- Поделитесь секретом: как фактически с нуля достичь успеха в бизнесе?- Несомненно, нужно было пройти путем проб и ошибок. Затем приходит опыт. Компаний и производителей каминов очень много – как в России, так и в Европе. И я для себя четко решил, что я хочу работать с лучшими из лучших, что мне нужна действительно качественная продукция.И очень важно правильно работать с командой. Люди приходят, вы на кого-то рассчитываете, кто-то может подвести, с кем-то что-то может случиться. Но для себя я точно понял, что очень важно доверять людям, и очень важно каждому человеку давать право на ошибку. Без этого было бы невозможно построение нормальных отношений внутри коллектива. Я к этому правилу пришел, и я его соблюдаю. Каждый человек может ошибиться хотя бы раз. Если он второй раз совершает эту же ошибку - тут, конечно, возникнут вопросы к этому человеку. Я в этом плане, с одной стороны, руководитель очень требовательный к сотрудникам. С другой стороны – я понимающий. Все-таки я – за человеческие, нормальные отношения. В том числе и за такой подход.За любым успешным бизнесом стоит сильный и сплоченный коллектив, объединенный одной идеей.- Правда ли, что вы ставили камины в Москва-Сити, на очень большой высоте?- На данный момент именно в Москва-Сити нам удалось установить камин, который на сегодняшний день – один из самых высоко установленных нашей компанией. Речь идет не про дровяной камин, а про биокамин в апартаментах делового центра Москва-Сити на 43-м этаже. Биокамин – это тоже живой огонь. Только горят не дрова, а специальная жидкость. На сегодняшний день это пока наш самый высоко установленный камин. Но прямо в эти дни у нас происходит техническая проработка вопросов по установке дровяного камина в одной из башен Москва-Сити, на самом верхнем этаже. Если этот проект все-таки реализуется – это будет очень грандиозно. Тогда можно будет действительно сказать, что это – один из самых высоких каминов в России и, может быть, в Европе, потому что высота установки отопительного прибора составит 350 метров. Притом это будет дровяной камин, с дымоходом, с фантастическим размахом, с задумкой архитектора с мировым именем, кто придумал и обозначил место для установки камина. Надеюсь, что этот проект все-таки реализуется, и тогда мы сможем побить свой собственный рекорд.- А дрова для самого высокого камина будут возить на лифте?- В том числе. Но вообще история с Москвой-Сити и установкой там каминов - непростая. Биокамин – не первый, который мы там установили. Но всегда есть определенные сложности работы в этих башнях. Материалы могут завозиться только в ночное время, рабочие могут приходить только рано утром, пока еще жильцы не проснулись, и есть возможность подниматься на лифтах. Ну, в общем, определенная специфика работы, несомненно, там есть.- А если по техническим характеристикам в квартире нельзя поставить традиционный камин, как быть?- Электрокамин. Это достаточно популярный выход из ситуации, когда нет возможности поставить настоящий дровяной камин. Например, если речь идет о квартире в многоэтажном доме. Выходом из положения, действительно, может послужить установка электрического камина. И современные электрические камины достаточно правдоподобно могут имитировать настоящий огонь. Здесь речь идет про так называемую систему 3D-огня, когда в электрический камин заливается вода, расщепляется ультразвуком, подсвечивается, и вот эти пары с подсветкой с определенного угла, создают эффект – почти как настоящий огонь. Очень правдоподобно. Но скажем так – это линейка самых дорогих электрокаминов. В то же время – это самая современная технология. Хорошей альтернативой электрическому камину может послужить биокамин. В отличие от электрического тут будет присутствовать настоящий живой огонь при этом не потребуется установка дымохода, так как камин работает на спирту и продуктами горения являются углекислый газ и вода. Вообще, если говорить о каминах, то их существует четыре разновидности. Это дровяные камины, газовые камины, электрические камины и биокамины.- А самые популярные – какие?- Если говорить о рынке в целом, то большего всего продаются электрические камины. Просто потому, что нет столько домов и помещений, где можно поставить дровяные камины (которые занимают второе место). На третьем – биокамины, на четвертом – камины газовые.- Бытует мнение, что камин сегодня - это скорее элемент шика. Согласны ли вы с этим?- Камин всегда был центром притяжения, предметом гордости хозяина дома. Это предмет роскоши и недешевое удовольствие. Стоимость хорошего камина в бюджетном сегменте начинается от 500-600 тысяч рублей. За эти деньги можно купить достаточно простой, надежный и хороший камин. Потолка цен на рынке практически нет. Это могут быть миллионы рублей. 1,5 – 2 миллиона рублей – это про современный хороший камин.Но никакая цена не сравнится с тем ощущением, которое дает вам сам камин. Для кого-то он означает определенный статус, кто-то хочет что-то такое невероятное, эксклюзивное. Кто-то приобретает камин серийного производства. Но даже если так, камин – это история про живой огонь, про уют, про тепло. Но она в любом случае недешевая.- Для кого из известных людей вы устанавливали камины? Они были довольны появлением в доме такого отопительного прибора?- Действительно, среди наших клиентов есть известные люди, представители спорта, бизнесмены, политики. Например, это Татьяна Волосожар и Максим Траньков – олимпийские чемпионы по фигурному катанию в Сочи 2014 года. Они обратились к нам, поставили в доме камин. У них современный камин, но визуально он сделан, в классическом исполнении. У нас остались очень теплые отношения, и мы периодически их навещаем. Они очень довольны камином, судя по фотографиям в социальных сетях. Есть и другие известные люди, но которых мы не можем упоминать по разным причинам.Но, на самом деле, иногда мы даже не знаем наших заказчиков. Мы понимаем, что это – какой-то обеспеченный человек, он строит себе дом. И команда людей, которая работает на заказчика, не выдает имен. Либо ведется проект. Это дома "А-класса", строящиеся под дальнейшую продажу. Мы тоже понимаем, что это – суперсовременный, дорогой дом, стоящий несколько сотен миллионов, построенный с размахом. Мы не знаем, кто в итоге купит этот дом. Но понимаем, что здесь должно стоять очень хорошее отопительное оборудование и очень хороший камин.- Каким установленным камином вы гордитесь больше всего, и чем он уникален?- Каждый камин чем-то уникален. Даже если это серийно произведенный камин. Каждый раз – это новая история, новая жизнь, новые люди, новый опыт. Если говорить конкретно о тех каминах, которыми хотелось бы гордиться, и которые остались в памяти – я вспоминаю историю с камином, который не просто стоял на земле, а парил в воздухе. Наши инженеры придумали конструкцию, которая позволила ему, не опираясь на пол, на основание, оставаться в воздухе. Сделали эту конструкцию скрытой. И действительно – ты смотришь на камин, а он находится в воздухе, и кажется – какая-то мистика происходит. А в нем еще и огонь горит.Вспоминается проект, когда у нас стояло два камина – абсолютно одинаковых, зеркальных. Один - на улице, а другой - в доме. Их разделяла лишь стена. А они стояли спиной друг к другу. И с определенной точки возникал интересный эффект, так как они абсолютно одинаковы, и ты смотришь на один камин, и как будто в отражении видишь другой, который стоит на улице. Однажды на одном объекте мы установили сразу девять каминов. Это тоже осталось в памяти. Когда ты понимаешь, что человек настолько любит живой огонь, настолько ему интересна эта история, что он ставит девять каминов сразу.- Наверно, когда владелец дома видит установленный камин, итоговую версию, он испытывает приятные ощущения. А какая самая запоминающаяся была в вашей практике реакция владельца на установленный камин?- Скажу сразу, что какие-то банальные слова: "Ой как классно! Как тепло! А как этим пользоваться? Как интересно!" - это одна история. Как правило, мы оставляем камин на объекте еще без финишной отделки. Не всегда отделкой камина занимаемся мы, а оставляем специалистам именно в этой области. Но так или иначе – камин мы разжигаем, когда приходит заказчик. В этот момент на объекте еще происходят какие-то строительные работы, близкие к чистовой отделке. Строители продолжают строить. В такой атмосфере происходит первый розжиг камина. Вокруг шум, люди разговаривают. Но когда разгорается огонь, повисает тишина. Все просто замолкают, все стоят около камина, завороженные огнем. Этот блеск в глазах, улыбки, которые появляются на лицах людей… За этим каждый раз так классно наблюдать. Это непередаваемо. И в этот момент я понимаю, насколько ценна моя работа. Я понимаю, за что люблю свою работу, ради чего все мы это делаем. Чтобы получить вот эти эмоции. И когда мы уйдем, чтобы человек, возвращаясь к этому камину, снова пользовался с этим же настроением, эту же эмоцию чтобы получал в процессе эксплуатации.- Можно ли сказать: "Готовь камин летом", или сезонность не играет роли?- Так сказать можно. Задуматься об установке камина лучше летом. Несмотря на то, что сам отопительный прибор стоит внутри помещения, так или иначе нам приходится выходить на кровлю, когда мы протягиваем дымоход. А еще есть кровельные, гидроизоляционные работы. Но пик желающих заказать установку камина наступает в декабре, когда люди вспоминают, что скоро новый год. Эта история повторяется из года в год. Каждый декабрь мы в безостановочном режиме совершаем подвиги для того, чтобы новый год люди встречали с зажженным камином, рядом с елочкой.

https://realty.ria.ru/20220817/kamin-1808941755.html

https://realty.ria.ru/20230502/neboskreby-1869074185.html

https://ria.ru/20211231/biokamin-1766263690.html

https://realty.ria.ru/20221228/moskva-1841728557.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, предприниматели, бизнес, интервью, личный опыт