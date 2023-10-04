https://ria.ru/20231004/infantily-1900296696.html

Россия вырастила избалованных инфантилов. Придется перевоспитывать

Россия вырастила избалованных инфантилов. Придется перевоспитывать - РИА Новости, 04.10.2023

Россия вырастила избалованных инфантилов. Придется перевоспитывать

Недолго музыка играла. Только в понедельник министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что его страна больше не будет закупать газ у "Газпрома", а уже РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T08:00

2023-10-04T08:00

2023-10-04T09:28

россия

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

москва

молдавия

аналитика

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Недолго музыка играла. Только в понедельник министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что его страна больше не будет закупать газ у "Газпрома", а уже на следующий день он же заявил, что речь не идет о полном отказе. Кишинев может вернуться к закупкам российского газа при двух — чрезвычайно показательных — условиях: во-первых, если ему будет предложена "хорошая цена", а во-вторых, "если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями".На самом деле стоит поблагодарить главу молдавского Минэнерго, потому что он емко и при этом чрезвычайно точно сформулировал коллизию не только вокруг российского газа для Молдавии, но и в целом во взаимоотношениях Москвы с постсоветскими государствами.Как известно, на протяжении десятилетий отношения России с ближайшими соседями определялись концепцией братских народов, в рамках которой наша страна исполняла роль старшего брата. Изначально в этой идейно-политической конструкции было много хорошего, но она давным-давно выродилась в откровенно уродливую систему, в которой Москва оказалась в положении вечно виноватой и вечно обязанной. Виноватой во всех грехах, начиная с великодержавного шовинизма и удушающего авторитаризма, не отпускающего и не дающего вздохнуть свободным суверенным нациям, и вечно обязанной — поддерживать их, субсидировать, снабжать и обеспечивать.Если развить метафору про братские народы, то после распада СССР национальные республики достигли совершеннолетия и обрели полную дееспособность. Однако значительная их часть, отправившись в самостоятельное плавание, продолжила сидеть на шее старшего брата, который финансировал их поиск себя, включавший и откровенно враждебные ему действия.России потребовалось много времени, чтобы сломать — в первую очередь в собственных представлениях и практиках — порочную систему. Но в конце концов это получилось: отношения с постсоветскими государствами уже практически полностью переведены на рельсы прагматичного взаимовыгодного сотрудничества. Где под словом "взаимовыгодный" подразумевается, что Москва больше не намерена кормить дармоедов и русофобов в ущерб себе.А вот с той стороны многие никак не могут перестроиться. Ведь озвученные Виктором Парликовым условия — это позиция избалованного инфантила, который уверен, что старшие обязаны его кормить-одевать, но не должны с него ничего требовать, потому что он же взрослый и имеет право делать все, что заблагорассудится.Право-то он, конечно, такое имеет, вот только к этому праву прилагается и обязанность себя содержать. А тут проявляется неприятная особенность взрослой жизни: банковская карта не пополняется сама собой, продукты в холодильнике не самозарождаются, а коммунальные счета продолжают стабильно падать в почтовый ящик. Так что взрослым людям приходится порой заниматься тем, что не нравится, работать там, куда взяли, а не где хотелось, и довольствоваться той зарплатой, которую платят, хотя мечтается о вдесятеро большей.В приложении к государствам данные принципы работают многократно жестче.Россия своей щедростью и добротой, конечно, избаловала соседей, но им пора все-таки взрослеть и нести всю полноту ответственности за свои решения и действия. Москва никому не угрожает, ни на кого не давит — она делает прямое и честное предложение. Если оно не устраивает, никто не заставляет ту же Молдавию его принимать. Пусть походит по рынку, посмотрит, поторгуется — вдруг найдется вариант лучше.Правда, для Армении "вариант получше" уже обернулся потерей Карабаха. А уж от цены, которую Украина платит Западу в рамках заключенной между ними сделки, и вовсе волосы на голове встают дыбом. Но это их суверенное право, даже если оно ведет их к гибели. Россия от комплекса старшего брата избавилась и готова предоставить братские народы их судьбе.

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