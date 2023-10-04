Рейтинг@Mail.ru
Россия вырастила избалованных инфантилов. Придется перевоспитывать - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 04.10.2023 (обновлено: 09:28 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/infantily-1900296696.html
Россия вырастила избалованных инфантилов. Придется перевоспитывать
Россия вырастила избалованных инфантилов. Придется перевоспитывать - РИА Новости, 04.10.2023
Россия вырастила избалованных инфантилов. Придется перевоспитывать
Недолго музыка играла. Только в понедельник министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что его страна больше не будет закупать газ у "Газпрома", а уже РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T08:00
2023-10-04T09:28
россия
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
москва
молдавия
аналитика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900337900_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_269778c9db64caa0c49f26de5d42a7f8.jpg
Недолго музыка играла. Только в понедельник министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что его страна больше не будет закупать газ у "Газпрома", а уже на следующий день он же заявил, что речь не идет о полном отказе. Кишинев может вернуться к закупкам российского газа при двух — чрезвычайно показательных — условиях: во-первых, если ему будет предложена "хорошая цена", а во-вторых, "если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями".На самом деле стоит поблагодарить главу молдавского Минэнерго, потому что он емко и при этом чрезвычайно точно сформулировал коллизию не только вокруг российского газа для Молдавии, но и в целом во взаимоотношениях Москвы с постсоветскими государствами.Как известно, на протяжении десятилетий отношения России с ближайшими соседями определялись концепцией братских народов, в рамках которой наша страна исполняла роль старшего брата. Изначально в этой идейно-политической конструкции было много хорошего, но она давным-давно выродилась в откровенно уродливую систему, в которой Москва оказалась в положении вечно виноватой и вечно обязанной. Виноватой во всех грехах, начиная с великодержавного шовинизма и удушающего авторитаризма, не отпускающего и не дающего вздохнуть свободным суверенным нациям, и вечно обязанной — поддерживать их, субсидировать, снабжать и обеспечивать.Если развить метафору про братские народы, то после распада СССР национальные республики достигли совершеннолетия и обрели полную дееспособность. Однако значительная их часть, отправившись в самостоятельное плавание, продолжила сидеть на шее старшего брата, который финансировал их поиск себя, включавший и откровенно враждебные ему действия.России потребовалось много времени, чтобы сломать — в первую очередь в собственных представлениях и практиках — порочную систему. Но в конце концов это получилось: отношения с постсоветскими государствами уже практически полностью переведены на рельсы прагматичного взаимовыгодного сотрудничества. Где под словом "взаимовыгодный" подразумевается, что Москва больше не намерена кормить дармоедов и русофобов в ущерб себе.А вот с той стороны многие никак не могут перестроиться. Ведь озвученные Виктором Парликовым условия — это позиция избалованного инфантила, который уверен, что старшие обязаны его кормить-одевать, но не должны с него ничего требовать, потому что он же взрослый и имеет право делать все, что заблагорассудится.Право-то он, конечно, такое имеет, вот только к этому праву прилагается и обязанность себя содержать. А тут проявляется неприятная особенность взрослой жизни: банковская карта не пополняется сама собой, продукты в холодильнике не самозарождаются, а коммунальные счета продолжают стабильно падать в почтовый ящик. Так что взрослым людям приходится порой заниматься тем, что не нравится, работать там, куда взяли, а не где хотелось, и довольствоваться той зарплатой, которую платят, хотя мечтается о вдесятеро большей.В приложении к государствам данные принципы работают многократно жестче.Россия своей щедростью и добротой, конечно, избаловала соседей, но им пора все-таки взрослеть и нести всю полноту ответственности за свои решения и действия. Москва никому не угрожает, ни на кого не давит — она делает прямое и честное предложение. Если оно не устраивает, никто не заставляет ту же Молдавию его принимать. Пусть походит по рынку, посмотрит, поторгуется — вдруг найдется вариант лучше.Правда, для Армении "вариант получше" уже обернулся потерей Карабаха. А уж от цены, которую Украина платит Западу в рамках заключенной между ними сделки, и вовсе волосы на голове встают дыбом. Но это их суверенное право, даже если оно ведет их к гибели. Россия от комплекса старшего брата избавилась и готова предоставить братские народы их судьбе.
https://ria.ru/20231003/sanktsii-1900066444.html
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html
https://ria.ru/20230917/partnery-1896745101.html
россия
москва
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900337900_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f936746c556f421a28b5d3928094e635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), москва, молдавия, аналитика
Россия, Газпром, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Москва, Молдавия, Аналитика

Россия вырастила избалованных инфантилов. Придется перевоспитывать

© AP Photo / Aurel ObrejaМужчины заготавливают дрова для отопления в пригороде Кишинева, Молдавия
Мужчины заготавливают дрова для отопления в пригороде Кишинева, Молдавия - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Aurel Obreja
Мужчины заготавливают дрова для отопления в пригороде Кишинева, Молдавия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Недолго музыка играла. Только в понедельник министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что его страна больше не будет закупать газ у "Газпрома", а уже на следующий день он же заявил, что речь не идет о полном отказе. Кишинев может вернуться к закупкам российского газа при двух — чрезвычайно показательных — условиях: во-первых, если ему будет предложена "хорошая цена", а во-вторых, "если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями".
На самом деле стоит поблагодарить главу молдавского Минэнерго, потому что он емко и при этом чрезвычайно точно сформулировал коллизию не только вокруг российского газа для Молдавии, но и в целом во взаимоотношениях Москвы с постсоветскими государствами.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Америка признала поражение в санкционной войне с Россией
Вчера, 08:00
Как известно, на протяжении десятилетий отношения России с ближайшими соседями определялись концепцией братских народов, в рамках которой наша страна исполняла роль старшего брата. Изначально в этой идейно-политической конструкции было много хорошего, но она давным-давно выродилась в откровенно уродливую систему, в которой Москва оказалась в положении вечно виноватой и вечно обязанной. Виноватой во всех грехах, начиная с великодержавного шовинизма и удушающего авторитаризма, не отпускающего и не дающего вздохнуть свободным суверенным нациям, и вечно обязанной — поддерживать их, субсидировать, снабжать и обеспечивать.
Если развить метафору про братские народы, то после распада СССР национальные республики достигли совершеннолетия и обрели полную дееспособность. Однако значительная их часть, отправившись в самостоятельное плавание, продолжила сидеть на шее старшего брата, который финансировал их поиск себя, включавший и откровенно враждебные ему действия.
России потребовалось много времени, чтобы сломать — в первую очередь в собственных представлениях и практиках — порочную систему. Но в конце концов это получилось: отношения с постсоветскими государствами уже практически полностью переведены на рельсы прагматичного взаимовыгодного сотрудничества. Где под словом "взаимовыгодный" подразумевается, что Москва больше не намерена кормить дармоедов и русофобов в ущерб себе.
А вот с той стороны многие никак не могут перестроиться. Ведь озвученные Виктором Парликовым условия — это позиция избалованного инфантила, который уверен, что старшие обязаны его кормить-одевать, но не должны с него ничего требовать, потому что он же взрослый и имеет право делать все, что заблагорассудится.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Все пропало: Россия погибает неубедительно
26 сентября, 08:00
Право-то он, конечно, такое имеет, вот только к этому праву прилагается и обязанность себя содержать. А тут проявляется неприятная особенность взрослой жизни: банковская карта не пополняется сама собой, продукты в холодильнике не самозарождаются, а коммунальные счета продолжают стабильно падать в почтовый ящик. Так что взрослым людям приходится порой заниматься тем, что не нравится, работать там, куда взяли, а не где хотелось, и довольствоваться той зарплатой, которую платят, хотя мечтается о вдесятеро большей.
В приложении к государствам данные принципы работают многократно жестче.
Россия своей щедростью и добротой, конечно, избаловала соседей, но им пора все-таки взрослеть и нести всю полноту ответственности за свои решения и действия. Москва никому не угрожает, ни на кого не давит — она делает прямое и честное предложение. Если оно не устраивает, никто не заставляет ту же Молдавию его принимать. Пусть походит по рынку, посмотрит, поторгуется — вдруг найдется вариант лучше.
Правда, для Армении "вариант получше" уже обернулся потерей Карабаха. А уж от цены, которую Украина платит Западу в рамках заключенной между ними сделки, и вовсе волосы на голове встают дыбом. Но это их суверенное право, даже если оно ведет их к гибели. Россия от комплекса старшего брата избавилась и готова предоставить братские народы их судьбе.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Наши бывшие партнеры и учение чучхе
17 сентября, 08:00
 
РоссияГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)МоскваМолдавияАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала