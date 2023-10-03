https://ria.ru/20231003/gazprom-1900193943.html
Молдавия заявила, что ждет хорошую цену на газ от "Газпрома"
Молдавия заявила, что ждет хорошую цену на газ от "Газпрома" - РИА Новости, 03.10.2023
Молдавия заявила, что ждет хорошую цену на газ от "Газпрома"
Молдавия не отказалась полностью от идеи закупки газа у "Газпрома", но ждет хорошую цену, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов в интервью... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:36
2023-10-03T15:36
2023-10-03T16:22
экономика
молдавия
газпром
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КИШИНЕВ, 3 окт — РИА Новости. Молдавия не отказалась полностью от идеи закупки газа у "Газпрома", но ждет хорошую цену, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов в интервью порталу Newsmaker."На сегодняшний день мы не отказались полностью от идеи, что мы никогда не будем закупать газ у "Газпрома" для правобережья. Но сейчас у нас есть выбор. И если нам предложат хорошую цену, и если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями, политическими рисками в отношениях с ЕС, то это возможно", — объяснил он.По его словам, пока Молдавия не покупала газ вне европейского рынка. Но министр допустил, что республика будет сотрудничать и с другими поставщиками. В частности, Кишинев может начать покупать танкеры со сжиженным газом, перекачивая его в страну "через какой-нибудь терминал СПГ". Парликов накануне заявил, что республика больше не будет закупать природный газ у "Газпрома" "для территории, контролируемой конституционными властями" (правого берега Днестра), поскольку ей удалось приобрести топливо на европейском рынке, причем по более низкой цене."Молдовагаз" с декабря направляет весь полученный от "Газпрома" газ в Приднестровье. Поставки направляются на расположенную там Молдавскую ГРЭС, которая обеспечивает Приднестровье и Молдавию электроэнергией.В стране действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. Молдавия до 2021 года закупала газ только у "Газпрома". Но сейчас поставки голубого топлива на правый берег Днестра обеспечивает государственная компания Energocom, покупающая газ на рынке.
https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900037919.html
https://ria.ru/20231002/pridnestrove-1899937302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, молдавия, газпром, молдовагаз
Экономика, Молдавия, Газпром, Молдовагаз
Молдавия заявила, что ждет хорошую цену на газ от "Газпрома"
Минэнерго: Молдавия не отказалась от закупок у "Газпрома", но ждет хорошую цену
КИШИНЕВ, 3 окт — РИА Новости. Молдавия не отказалась полностью от идеи закупки газа у "Газпрома", но ждет хорошую цену, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов в интервью порталу Newsmaker.
«
"На сегодняшний день мы не отказались полностью от идеи, что мы никогда не будем закупать газ у "Газпрома" для правобережья. Но сейчас у нас есть выбор. И если нам предложат хорошую цену, и если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями, политическими рисками в отношениях с ЕС
, то это возможно", — объяснил он.
По его словам, пока Молдавия не покупала газ вне европейского рынка. Но министр допустил, что республика будет сотрудничать и с другими поставщиками. В частности, Кишинев может начать покупать танкеры со сжиженным газом, перекачивая его в страну "через какой-нибудь терминал СПГ".
Парликов накануне заявил, что республика больше не будет закупать природный газ у "Газпрома" "для территории, контролируемой конституционными властями" (правого берега Днестра
), поскольку ей удалось приобрести топливо на европейском рынке, причем по более низкой цене.
Отработанная схема: Молдавия "отказалась" от российского газа
"Молдовагаз
" с декабря направляет весь полученный от "Газпрома" газ в Приднестровье. Поставки направляются на расположенную там Молдавскую ГРЭС, которая обеспечивает Приднестровье и Молдавию электроэнергией.
В стране действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. Молдавия до 2021 года закупала газ только у "Газпрома". Но сейчас поставки голубого топлива на правый берег Днестра обеспечивает государственная компания Energocom, покупающая газ на рынке.
Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о снабжении Приднестровья газом