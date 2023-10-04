https://ria.ru/20231004/gamburger-1900313869.html

Россия стала лидером по дешевизне "Биг Мака" среди стран G20

Россия стала лидером по дешевизне "Биг Мака" среди стран G20 - РИА Новости, 04.10.2023

Россия стала лидером по дешевизне "Биг Мака" среди стран G20

Комбо обед из "Биг Мака" (в российской "Вкусно — и точка" аналог называется "Биг Хит"), картошки фри и стаканчика колы в России обойдется примерно в 294 рубля — РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T02:07

2023-10-04T02:07

2023-10-04T05:29

юар

индия

китай

большая двадцатка

mcdonald's corporation

экономика

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Комбо обед из "Биг Мака" (в российской "Вкусно — и точка" аналог называется "Биг Хит"), картошки фри и стаканчика колы в России обойдется примерно в 294 рубля — это самая доступная цена среди всех стран "Большой двадцатки", выяснило РИА Новости, изучив стоимость этого фаст-фуда в государствах G20.В Индонезийском McDonald's за такой обед придется выложить 400 рублей, в ЮАР — 487 рублей, Индии — 515 рублей (там доступна версия такого сэндвича только с курицей), Китае — 535 рублей. В середине рейтинга расположились Турция (556 рублей), Южная Корея (576 рублей), Япония (592 рубля), Бразилия (615 рублей), Мексика (616 рублей), Аргентина (740 рублей), Саудовская Аравия (840 рублей) и Великобритания (852 рубля).Наконец, антирейтинг стран с самым дорогим комбо обедом выглядит следующим образом: Австралия и США (885 рублей), Италия (937 рублей), Франция (994 рубля), Канада (1023 рубля) и Германия (1144 рубля).Рейтинг был составлен на основе стоимости комбо обеда в национальных валютах в пересчете в рубли по средним курсам соответствующих валют в октябре.Американская сеть фастфуда McDonald's в 2022 году ушла с российского рынка, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка". На данный момент в стране работают более 860 точек сети в 64 субъектах.

https://ria.ru/20230626/tseny-1880428819.html

https://ria.ru/20231001/gamburgery-1899690238.html

юар

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китай

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юар, индия, китай, большая двадцатка, mcdonald's corporation, экономика