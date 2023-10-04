https://ria.ru/20231004/gamburger-1900313869.html
Россия стала лидером по дешевизне "Биг Мака" среди стран G20
Россия стала лидером по дешевизне "Биг Мака" среди стран G20 - РИА Новости, 04.10.2023
Россия стала лидером по дешевизне "Биг Мака" среди стран G20
Комбо обед из "Биг Мака" (в российской "Вкусно — и точка" аналог называется "Биг Хит"), картошки фри и стаканчика колы в России обойдется примерно в 294 рубля — РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T02:07
2023-10-04T02:07
2023-10-04T05:29
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Комбо обед из "Биг Мака" (в российской "Вкусно — и точка" аналог называется "Биг Хит"), картошки фри и стаканчика колы в России обойдется примерно в 294 рубля — это самая доступная цена среди всех стран "Большой двадцатки", выяснило РИА Новости, изучив стоимость этого фаст-фуда в государствах G20.В Индонезийском McDonald's за такой обед придется выложить 400 рублей, в ЮАР — 487 рублей, Индии — 515 рублей (там доступна версия такого сэндвича только с курицей), Китае — 535 рублей. В середине рейтинга расположились Турция (556 рублей), Южная Корея (576 рублей), Япония (592 рубля), Бразилия (615 рублей), Мексика (616 рублей), Аргентина (740 рублей), Саудовская Аравия (840 рублей) и Великобритания (852 рубля).Наконец, антирейтинг стран с самым дорогим комбо обедом выглядит следующим образом: Австралия и США (885 рублей), Италия (937 рублей), Франция (994 рубля), Канада (1023 рубля) и Германия (1144 рубля).Рейтинг был составлен на основе стоимости комбо обеда в национальных валютах в пересчете в рубли по средним курсам соответствующих валют в октябре.Американская сеть фастфуда McDonald's в 2022 году ушла с российского рынка, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка". На данный момент в стране работают более 860 точек сети в 64 субъектах.
https://ria.ru/20230626/tseny-1880428819.html
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юар, индия, китай, большая двадцатка, mcdonald's corporation, экономика
ЮАР, Индия, Китай, Большая двадцатка, McDonald's Corporation, Экономика
Россия стала лидером по дешевизне "Биг Мака" среди стран G20
Из всех стран G20 комбо обед из "Биг Мака" дешевле всего стоит в России