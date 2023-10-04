https://ria.ru/20231004/es-1900361389.html

В ЕС допустили вступление Украины в союз в 2030 году при выполнении условий

В ЕС допустили вступление Украины в союз в 2030 году при выполнении условий - РИА Новости, 04.10.2023

В ЕС допустили вступление Украины в союз в 2030 году при выполнении условий

Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей, заявил глава Евросовета РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T11:17

2023-10-04T11:17

2023-10-04T11:17

в мире

украина

шарль мишель

евросоюз

еврокомиссия

евросовет

урсула фон дер ляйен

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БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel и напомнил, что ряд балканских стран ждут членства уже 20 лет. "Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году, если обе стороны выполнят свои домашние задания", - заявил он. Чтобы достичь этого, Украине и другим странам-кандидатам следует проводить реформы, бороться с коррупцией и соблюсти все правовые условия. Мишель допустил, что это будет "непростой задачей", но призвал не терять времени. "Страны Западных Балкан, к примеру, ждут вступления в ЕС уже 20 лет, и там растет влияние России и Китая", - сказал он. По словам Мишеля, в ЕС необходимо ускорить процессы принятия решений и четко понимать, чего страны хотят достичь вместе, каковы их приоритеты и на что будут тратиться деньги. "Уже сам факт сопротивления России показал, что Украина принадлежит к ЕС. И в скором времени, а не когда-нибудь. Поступив таким образом, ЕС также докажет, что способен на геополитические действия", - добавил он. Ранее газета Financial Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение внутренние оценки общего бюджета Евросоюза, представленные в документе Совета ЕС, сообщила, что вступление Украины в ЕС даст право Киеву на получение около 186 миллиардов евро в течение семи лет. Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что ЕС готовится начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в блок, в Евросоюзе хотят объявить об этом к декабрю. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Евросоюз сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате, и назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". При этом она не назвала никаких конкретных сроков расширения Евросоюза и принятия в его состав Украины. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900073964.html

https://ria.ru/20231004/ukraina-1900342636.html

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900286375.html

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в мире, украина, шарль мишель, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, урсула фон дер ляйен