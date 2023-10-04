В ЕС допустили вступление Украины в союз в 2030 году при выполнении условий
Мишель допустил, что Украина может вступить в ЕС в 2030 г при выполнении условий
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel и напомнил, что ряд балканских стран ждут членства уже 20 лет.
"Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году, если обе стороны выполнят свои домашние задания", - заявил он.
Чтобы достичь этого, Украине и другим странам-кандидатам следует проводить реформы, бороться с коррупцией и соблюсти все правовые условия. Мишель допустил, что это будет "непростой задачей", но призвал не терять времени.
"Страны Западных Балкан, к примеру, ждут вступления в ЕС уже 20 лет, и там растет влияние России и Китая", - сказал он.
По словам Мишеля, в ЕС необходимо ускорить процессы принятия решений и четко понимать, чего страны хотят достичь вместе, каковы их приоритеты и на что будут тратиться деньги.
"Уже сам факт сопротивления России показал, что Украина принадлежит к ЕС. И в скором времени, а не когда-нибудь. Поступив таким образом, ЕС также докажет, что способен на геополитические действия", - добавил он.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение внутренние оценки общего бюджета Евросоюза, представленные в документе Совета ЕС, сообщила, что вступление Украины в ЕС даст право Киеву на получение около 186 миллиардов евро в течение семи лет.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что ЕС готовится начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в блок, в Евросоюзе хотят объявить об этом к декабрю.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Евросоюз сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате, и назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". При этом она не назвала никаких конкретных сроков расширения Евросоюза и принятия в его состав Украины.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.