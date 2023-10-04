https://ria.ru/20231004/erdogan-1900482665.html

Эрдоган появился на публике после слухов о недомогании

Эрдоган появился на публике после слухов о недомогании - РИА Новости, 04.10.2023

Эрдоган появился на публике после слухов о недомогании

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган появился на публике в среду на фоне сообщений в местных СМИ о том, что он якобы плохо себя чувствует. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:30

2023-10-04T16:30

2023-10-04T16:39

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875958887_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_82a7484d64cb5c791da81be7b4a975c7.jpg

СТАМБУЛ, 4 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган появился на публике в среду на фоне сообщений в местных СМИ о том, что он якобы плохо себя чувствует. Эрдоган в среду отменил поездку в Испанию, где лидеры Армении и Азербайджана должны были провести встречу в рамках третьего саммита Европейского политического сообщества. Агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники уточняло, что отмена визита связана с плотным графиком Эрдогана. Турецкие оппозиционные СМИ утверждали, что у Эрдогана простуда. В среду около 15.30 (совпадает с мск) телеканалы Турции показали в прямом эфире прибытие президента в главный офис правящей партии в Анкаре. Самостоятельно вышедший из автомобиля Эрдоган поздоровался с членами партии, провел небольшую беседу и затем зашел в здание.

https://ria.ru/20230925/ankara-1898459655.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган