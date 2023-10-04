https://ria.ru/20231004/erdogan-1900482665.html
Эрдоган появился на публике после слухов о недомогании
Эрдоган появился на публике после слухов о недомогании - РИА Новости, 04.10.2023
Эрдоган появился на публике после слухов о недомогании
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган появился на публике в среду на фоне сообщений в местных СМИ о том, что он якобы плохо себя чувствует. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:30
2023-10-04T16:30
2023-10-04T16:39
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 4 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган появился на публике в среду на фоне сообщений в местных СМИ о том, что он якобы плохо себя чувствует. Эрдоган в среду отменил поездку в Испанию, где лидеры Армении и Азербайджана должны были провести встречу в рамках третьего саммита Европейского политического сообщества. Агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники уточняло, что отмена визита связана с плотным графиком Эрдогана. Турецкие оппозиционные СМИ утверждали, что у Эрдогана простуда. В среду около 15.30 (совпадает с мск) телеканалы Турции показали в прямом эфире прибытие президента в главный офис правящей партии в Анкаре. Самостоятельно вышедший из автомобиля Эрдоган поздоровался с членами партии, провел небольшую беседу и затем зашел в здание.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган появился на публике после слухов о недомогании
Эрдоган появился в среду на публике после слухов в СМИ о недомогании