Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган появился на публике после слухов о недомогании - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 04.10.2023 (обновлено: 16:39 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/erdogan-1900482665.html
Эрдоган появился на публике после слухов о недомогании
Эрдоган появился на публике после слухов о недомогании - РИА Новости, 04.10.2023
Эрдоган появился на публике после слухов о недомогании
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган появился на публике в среду на фоне сообщений в местных СМИ о том, что он якобы плохо себя чувствует. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:30
2023-10-04T16:39
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875958887_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_82a7484d64cb5c791da81be7b4a975c7.jpg
СТАМБУЛ, 4 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган появился на публике в среду на фоне сообщений в местных СМИ о том, что он якобы плохо себя чувствует. Эрдоган в среду отменил поездку в Испанию, где лидеры Армении и Азербайджана должны были провести встречу в рамках третьего саммита Европейского политического сообщества. Агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники уточняло, что отмена визита связана с плотным графиком Эрдогана. Турецкие оппозиционные СМИ утверждали, что у Эрдогана простуда. В среду около 15.30 (совпадает с мск) телеканалы Турции показали в прямом эфире прибытие президента в главный офис правящей партии в Анкаре. Самостоятельно вышедший из автомобиля Эрдоган поздоровался с членами партии, провел небольшую беседу и затем зашел в здание.
https://ria.ru/20230925/ankara-1898459655.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875958887_115:0:1934:1364_1920x0_80_0_0_632aff734f02f1db778a5778a9f8fe04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган появился на публике после слухов о недомогании

Эрдоган появился в среду на публике после слухов в СМИ о недомогании

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 4 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган появился на публике в среду на фоне сообщений в местных СМИ о том, что он якобы плохо себя чувствует.
Эрдоган в среду отменил поездку в Испанию, где лидеры Армении и Азербайджана должны были провести встречу в рамках третьего саммита Европейского политического сообщества. Агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники уточняло, что отмена визита связана с плотным графиком Эрдогана. Турецкие оппозиционные СМИ утверждали, что у Эрдогана простуда.
В среду около 15.30 (совпадает с мск) телеканалы Турции показали в прямом эфире прибытие президента в главный офис правящей партии в Анкаре. Самостоятельно вышедший из автомобиля Эрдоган поздоровался с членами партии, провел небольшую беседу и затем зашел в здание.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
В Анкаре заявили о планах встречи Путина, Эрдогана, Алиева и Пашиняна
25 сентября, 11:53
 
В миреТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала