https://ria.ru/20231004/eksperty-1900501729.html

Эксперты e-commerce расскажут об экспорте на форуме "Сделано в России"

Эксперты e-commerce расскажут об экспорте на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 04.10.2023

Эксперты e-commerce расскажут об экспорте на форуме "Сделано в России"

Эксперты e-commerce (рынка электронной коммерции) на главном экспортном форуме страны "Сделано в России" расскажут, почему российские маркетплейсы, крупный... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T17:28

2023-10-04T17:28

2023-10-04T17:28

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

россия

ближний восток

китай

amazon

ozon

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Эксперты e-commerce (рынка электронной коммерции) на главном экспортном форуме страны "Сделано в России" расскажут, почему российские маркетплейсы, крупный бизнес и МСП выходят на экспорт через онлайн, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ)."Сервис подбора маркетплейсов - лишь одна из мер поддержки отечественных производителей. Полный список доступен на платформе "Мой экспорт". Первую акцию коллективного продвижения российской продукции за рубежом, алгоритмы вывода продукции на зарубежные маркетплейсы с господдержкой, перспективные ниши и особенности позиционирования для успеха на глобальном рынке обсудят участники в рамках профильной сессии международного форума "Сделано в России", - говорится в сообщении.Эксперты обсудят, в частности, в чем выгода и польза для российских компаний развивать экспортное направление с использованием инструментов электронной коммерции, особенно сегодня. Также они поговорят о том, какой товар ждут интернет-пользователи Китая, а какой - в Дубае и Эр-Рияде; как построить бизнес-модель онлайн-экспорта, чтобы это было выгодно и поставщику, и вашему зарубежному партнеру; чем отличается иностранный потребитель в онлайне от потребителя традиционных форматов и что такое цифровое "лицо"; как представление бренда в интернете влияет на восприятие глобального потребителя."До момента, когда основные международные площадки по сути перекрыли возможность российским компаниям торговать через них на весь мир (eBay, Etsy, Amazon), количество российских продавцов на них прирастало самыми высокими темпами, и в итоге к концу 2021 года их количество практически достигло отметки в 50 тысяч. Со сменой парадигмы в 2022 году эта масса активных, динамичных предпринимателей, конечно же, никуда не делась. Российские предприниматели быстро переориентировались, сменили модели работы и продолжили торговать как через зарубежные площадки с использованием партнерской инфраструктуры, так и через российские, которые в 2023 году оказались в топ-10 мировых маркетплейсов по количеству посетителей", - говорится в сообщении."Ozon - быстрорастущая онлайн-платформа. За последние несколько лет мы успешно масштабировали свой бизнес не только в России, но и в Казахстане, Армении, Киргизии и Белоруссии. Для российских продавцов наш маркетплейс - это возможность продавать не только по всей стране, но и выходить на зарубежные рынки через привычный интерфейс. Для этого мы постоянно инвестируем в развитие логистической и технологической инфраструктуры в странах присутствия", - отметил один из спикеров будущей сессии, заместитель управляющего директора ООО "Интернет решения" (Ozon) Алексей Минаев."Онлайн-каналы в целом и маркетплейсы в частности - это объективный показатель востребованности продукции и интереса потребителя. Неслучайно на многих площадках вы прямо в карточке товара можете увидеть, сколько раз в этом месяце этот товар купили. Именно поэтому многие предприниматели выбирают электронные торговые площадки для вывода продукции на новый рынок", - подчеркнул другой приглашенный эксперт сессии, специалист по онлайн-рынку Ближнего Востока, генеральный менеджер по развитию экспорта Yalla Mart General Trading Сергей Игишев.Он также назвал перспективные для российских компаний направления: "Одной из новых "точек притяжения" на карте онлайн-экспорта из России является рынок Ближнего Востока: ОАЭ, Саудовская Аравия. Эти страны сейчас активно развиваются и открыты для новой продукции. Грамотная работа с маркетплейсами поможет сформировать подходящий ассортимент и найти своего покупателя. А популярность в онлайне - выйти в офлайн-ритейл на гораздо более выгодных условиях".Российский экспортный центр разработал программу по подбору экспортных маркетплейсов. Автоматизированный сервис анализирует 150 площадок на разных континентах и подбирает наиболее подходящие конкретному экспортеру, и это совершенно бесплатно."Это уникальный цифровой продукт платформы "Мой экспорт". Список площадок пополняется с учетом запросов экспортеров и тенденций развития мирового рынка интернет-торговли. Здесь представлены маркетплейсы Азии (в том числе Индии и Китая), Ближнего Востока, стран Африки и Латинской Америки. Все это перспективные направления для российского экспорта. При этом просто разместиться - это только полдела. Чтобы российский товар был заметен и востребован на зарубежной площадке, РЭЦ организует акции коллективного продвижения российской продукции на международных маркетплейсах под национальным брендом "Сделано в России". Первую такую акцию мы запустили в этом сентябре", - рассказал модератор мероприятия, директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок.Сессия "Да кому это там надо?" Почему российские маркетплейсы, крупный бизнес и МСП выходят на экспорт через онлайн" состоится на главном экспортном форуме страны 19 октября в зале №1 МВО "Манеж" по адресу: Манежная площадь, д. 1. Даты и время всех мероприятий международного форума "Сделано в России" можно уточнить на сайте в разделе "Программа".

https://ria.ru/20230814/poruchitelstva-1890006999.html

https://ria.ru/20230831/funktsional-1893455641.html

россия

ближний восток

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, ближний восток, китай, amazon, ozon, манеж