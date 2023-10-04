Эксперт заявил, что Армении отводится роль плацдарма в планах Запада
Эксперт: Армении в планах Запада по Южному Кавказу отводится роль плацдарма
© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанкПервый распределительный центр в деревне Корнидзор, Армения
Первый распределительный центр в деревне Корнидзор, Армения. Архивное фото
БАКУ, 4 окт – РИА Новости. Армении и армянскому народу в планах Запада по Южному Кавказу отводится роль плацдарма, при том что на самом деле решение вопроса Карабаха выгодно всем странам региона, заявил РИА Новости турецкий историк, профессор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Мехмет Перинчек.
"В Армении должны понять, что Турция, Азербайджан и Россия являются для Запада и, в частности, для США и Франции главными барьерами на пути реализации их планов по Южному Кавказу, поскольку эти три государства имеют слаженные вооруженные силы, природные ресурсы, традиции государственности и большой экономический потенциал. Именно поэтому Запад хочет окружить эти страны и душить их. Армении и армянскому народу в этих планах отводится роль плацдарма или пушечного мяса, а их судьба Западу совсем не интересна. С нормализацией отношений в регионе Запад теряет этот важный инструмент своей региональной политики. Фактически Запад остался вне игры", - сказал собеседник агентства.
По словам турецкого историка, на Южном Кавказе открывается новая эра, которая будет содействовать региональной интеграции, а последняя в свою очередь будет способствовать развитию экономики.
"Решение вопроса Карабаха выгодно всем странам региона, потому как прокладывает дорогу к долгожданному миру на Южном Кавказе. Находясь в добрососедских отношениях с Анкарой, Баку и Москвой, Ереван сможет решить все свои проблемы. Но удивительно, что руководство Армении это все еще не осознаёт и продолжает плясать под "западную дудочку", устраивая всё новые препятствия на пути к долгожданному миру в этом регионе", - отметил турецкий эксперт.
По его мнению, последние шаги армянского руководства, включая ратификацию Римского статута МУС и публичные антитурецкие высказывания - это все пункты, которые истекают из конкретных планов западных игроков, представленных официальному Еревану.