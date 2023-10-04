https://ria.ru/20231004/ekspert-1900488590.html

Эксперт заявил, что Армении отводится роль плацдарма в планах Запада

Эксперт заявил, что Армении отводится роль плацдарма в планах Запада - РИА Новости, 04.10.2023

Эксперт заявил, что Армении отводится роль плацдарма в планах Запада

Армении и армянскому народу в планах Запада по Южному Кавказу отводится роль плацдарма, при том что на самом деле решение вопроса Карабаха выгодно всем странам... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:41

2023-10-04T16:41

2023-10-04T16:41

в мире

армения

ереван

турция

институт стран азии и африки

мгу имени м. в. ломоносова

международный уголовный суд

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БАКУ, 4 окт – РИА Новости. Армении и армянскому народу в планах Запада по Южному Кавказу отводится роль плацдарма, при том что на самом деле решение вопроса Карабаха выгодно всем странам региона, заявил РИА Новости турецкий историк, профессор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Мехмет Перинчек. "В Армении должны понять, что Турция, Азербайджан и Россия являются для Запада и, в частности, для США и Франции главными барьерами на пути реализации их планов по Южному Кавказу, поскольку эти три государства имеют слаженные вооруженные силы, природные ресурсы, традиции государственности и большой экономический потенциал. Именно поэтому Запад хочет окружить эти страны и душить их. Армении и армянскому народу в этих планах отводится роль плацдарма или пушечного мяса, а их судьба Западу совсем не интересна. С нормализацией отношений в регионе Запад теряет этот важный инструмент своей региональной политики. Фактически Запад остался вне игры", - сказал собеседник агентства. По словам турецкого историка, на Южном Кавказе открывается новая эра, которая будет содействовать региональной интеграции, а последняя в свою очередь будет способствовать развитию экономики. "Решение вопроса Карабаха выгодно всем странам региона, потому как прокладывает дорогу к долгожданному миру на Южном Кавказе. Находясь в добрососедских отношениях с Анкарой, Баку и Москвой, Ереван сможет решить все свои проблемы. Но удивительно, что руководство Армении это все еще не осознаёт и продолжает плясать под "западную дудочку", устраивая всё новые препятствия на пути к долгожданному миру в этом регионе", - отметил турецкий эксперт. По его мнению, последние шаги армянского руководства, включая ратификацию Римского статута МУС и публичные антитурецкие высказывания - это все пункты, которые истекают из конкретных планов западных игроков, представленных официальному Еревану.

https://ria.ru/20231003/statut-1900180637.html

https://ria.ru/20231004/armeniya-1900383644.html

армения

ереван

турция

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в мире, армения, ереван, турция, институт стран азии и африки, мгу имени м. в. ломоносова, международный уголовный суд