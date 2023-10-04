В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды
В Петербурге закрыли затворы дамбы, чтобы предотвратить подъем воды в устье Невы
© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкВид на комплекс защитных сооружений (дамбу) Санкт-Петербурга
Вид на комплекс защитных сооружений (дамбу) Санкт-Петербурга. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше критических значений, сообщает Дирекция КЗС.
"Для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений, по распоряжению ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. Затворы всех водо- и судопропускных сооружений закрыты в 11.30 мск 4 октября 2023 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Невская губа изолирована от Финского залива, поступление нагонной воды к Петербургу остановлено. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено распоряжением капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".
Ранее сообщалось, что "оранжевый" уровень опасности, учитывающий вероятность стихийных бедствий, объявлен в Петербурге в среду из-за ветра порывами до 25 метров в секунду. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщал, что в среду в городе ожидается штормовой циклон, угрожающий наводнением.
Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.