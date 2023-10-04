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В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды - РИА Новости, 04.10.2023
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11:49 04.10.2023 (обновлено: 12:02 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/damba-1900376027.html
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды - РИА Новости, 04.10.2023
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды
Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:49
2023-10-04T12:02
происшествия
санкт-петербург
нева (река)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше критических значений, сообщает Дирекция КЗС. "Для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений, по распоряжению ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. Затворы всех водо- и судопропускных сооружений закрыты в 11.30 мск 4 октября 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что Невская губа изолирована от Финского залива, поступление нагонной воды к Петербургу остановлено. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено распоряжением капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург". Ранее сообщалось, что "оранжевый" уровень опасности, учитывающий вероятность стихийных бедствий, объявлен в Петербурге в среду из-за ветра порывами до 25 метров в секунду. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщал, что в среду в городе ожидается штормовой циклон, угрожающий наводнением. Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.
https://ria.ru/20230923/temperatura-1898263709.html
https://ria.ru/20230913/peterburg-1896195287.html
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происшествия, санкт-петербург, нева (река), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Нева (река), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды

В Петербурге закрыли затворы дамбы, чтобы предотвратить подъем воды в устье Невы

© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкВид на комплекс защитных сооружений (дамбу) Санкт-Петербурга
Вид на комплекс защитных сооружений (дамбу) Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Вид на комплекс защитных сооружений (дамбу) Санкт-Петербурга. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше критических значений, сообщает Дирекция КЗС.
"Для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений, по распоряжению ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. Затворы всех водо- и судопропускных сооружений закрыты в 11.30 мск 4 октября 2023 года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Невская губа изолирована от Финского залива, поступление нагонной воды к Петербургу остановлено. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено распоряжением капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".
Ранее сообщалось, что "оранжевый" уровень опасности, учитывающий вероятность стихийных бедствий, объявлен в Петербурге в среду из-за ветра порывами до 25 метров в секунду. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщал, что в среду в городе ожидается штормовой циклон, угрожающий наводнением.
Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.
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