https://ria.ru/20231004/damba-1900376027.html

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды - РИА Новости, 04.10.2023

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T11:49

2023-10-04T11:49

2023-10-04T12:02

происшествия

санкт-петербург

нева (река)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше критических значений, сообщает Дирекция КЗС. "Для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений, по распоряжению ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. Затворы всех водо- и судопропускных сооружений закрыты в 11.30 мск 4 октября 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что Невская губа изолирована от Финского залива, поступление нагонной воды к Петербургу остановлено. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено распоряжением капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург". Ранее сообщалось, что "оранжевый" уровень опасности, учитывающий вероятность стихийных бедствий, объявлен в Петербурге в среду из-за ветра порывами до 25 метров в секунду. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщал, что в среду в городе ожидается штормовой циклон, угрожающий наводнением. Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.

https://ria.ru/20230923/temperatura-1898263709.html

https://ria.ru/20230913/peterburg-1896195287.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, нева (река), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)