https://ria.ru/20231004/aviabilety-1900326765.html

Авиакомпании рассказали, как искать дешевые билеты

Авиакомпании рассказали, как искать дешевые билеты - РИА Новости, 04.10.2023

Авиакомпании рассказали, как искать дешевые билеты

Билет на самолет выгоднее покупать заранее, по акциям и без дополнительных услуг, при этом приобретать его в какой-то конкретный день недели не имеет смысла,... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:13

2023-10-04T12:13

2023-10-04T12:13

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Билет на самолет выгоднее покупать заранее, по акциям и без дополнительных услуг, при этом приобретать его в какой-то конкретный день недели не имеет смысла, это никак не влияет на стоимость, рассказали РИА Новости в российских авиакомпаниях. "Тарифная политика авиакомпании, как правило, такова, что чем раньше до вылета пассажир покупает билет, тем дешевле он ему обходится. Самые дорогие билеты выставляются на продажу за минимальное время до вылета", – сообщили в пресс-службе авиакомпании Smartavia. Там отметили, что время года намного больше влияет на маршрутную сеть, чем на цену билета. Например, в зимнее расписание количество рейсов в неделю на курорты Черного моря может значительно сократиться по сравнению с пиком летнего сезона. Приобретать билет в какой-то конкретный день недели бессмысленно – на стоимость это также не влияет, уточнила пресс-служба перевозчика. Однако на цену билета могут сильно повлиять акции и дополнительные услуги авиакомпании. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") рекомендует пассажирам покупать билеты заранее и следить за распродажами и скидками: "Реализуя классическую модель лоукостера, мы предлагаем конструктор цены на билет: клиент может купить "чистую" перевозку, а при необходимости добавить допуслуги – багаж, выбор места, еда на гейт и другие". Официальный представитель авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") Сергей Стариков также отметил, что самые выгодные цены на билеты для пассажиров авиакомпании действуют в период распродаж. Круглогодично недорогие билеты можно найти на субсидируемых направлениях. Авиакомпания "Россия" предлагает такие полеты, например, из Красноярска и Санкт-Петербурга. Главное преимущество субсидируемых рейсов – цена авиабилета, которая не превышает заранее установленный порог.

https://ria.ru/20231001/aeroporty-1899552909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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