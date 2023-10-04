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Авиакомпании рассказали, как искать дешевые билеты - РИА Новости, 04.10.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:13 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/aviabilety-1900326765.html
Авиакомпании рассказали, как искать дешевые билеты
Авиакомпании рассказали, как искать дешевые билеты - РИА Новости, 04.10.2023
Авиакомпании рассказали, как искать дешевые билеты
Билет на самолет выгоднее покупать заранее, по акциям и без дополнительных услуг, при этом приобретать его в какой-то конкретный день недели не имеет смысла,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:13
2023-10-04T12:13
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Билет на самолет выгоднее покупать заранее, по акциям и без дополнительных услуг, при этом приобретать его в какой-то конкретный день недели не имеет смысла, это никак не влияет на стоимость, рассказали РИА Новости в российских авиакомпаниях. "Тарифная политика авиакомпании, как правило, такова, что чем раньше до вылета пассажир покупает билет, тем дешевле он ему обходится. Самые дорогие билеты выставляются на продажу за минимальное время до вылета", – сообщили в пресс-службе авиакомпании Smartavia. Там отметили, что время года намного больше влияет на маршрутную сеть, чем на цену билета. Например, в зимнее расписание количество рейсов в неделю на курорты Черного моря может значительно сократиться по сравнению с пиком летнего сезона. Приобретать билет в какой-то конкретный день недели бессмысленно – на стоимость это также не влияет, уточнила пресс-служба перевозчика. Однако на цену билета могут сильно повлиять акции и дополнительные услуги авиакомпании. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") рекомендует пассажирам покупать билеты заранее и следить за распродажами и скидками: "Реализуя классическую модель лоукостера, мы предлагаем конструктор цены на билет: клиент может купить "чистую" перевозку, а при необходимости добавить допуслуги – багаж, выбор места, еда на гейт и другие". Официальный представитель авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") Сергей Стариков также отметил, что самые выгодные цены на билеты для пассажиров авиакомпании действуют в период распродаж. Круглогодично недорогие билеты можно найти на субсидируемых направлениях. Авиакомпания "Россия" предлагает такие полеты, например, из Красноярска и Санкт-Петербурга. Главное преимущество субсидируемых рейсов – цена авиабилета, которая не превышает заранее установленный порог.
https://ria.ru/20231001/aeroporty-1899552909.html
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новости - туризм, туризм, туристы, авиабилеты, авиакомпании
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Авиабилеты, авиакомпании
Авиакомпании рассказали, как искать дешевые билеты

Эксперты: авиабилет обойдется дешевле при покупке заранее и без допуслуг

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Девушка у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Билет на самолет выгоднее покупать заранее, по акциям и без дополнительных услуг, при этом приобретать его в какой-то конкретный день недели не имеет смысла, это никак не влияет на стоимость, рассказали РИА Новости в российских авиакомпаниях.
"Тарифная политика авиакомпании, как правило, такова, что чем раньше до вылета пассажир покупает билет, тем дешевле он ему обходится. Самые дорогие билеты выставляются на продажу за минимальное время до вылета", – сообщили в пресс-службе авиакомпании Smartavia.
Там отметили, что время года намного больше влияет на маршрутную сеть, чем на цену билета. Например, в зимнее расписание количество рейсов в неделю на курорты Черного моря может значительно сократиться по сравнению с пиком летнего сезона. Приобретать билет в какой-то конкретный день недели бессмысленно – на стоимость это также не влияет, уточнила пресс-служба перевозчика.
Однако на цену билета могут сильно повлиять акции и дополнительные услуги авиакомпании.
Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") рекомендует пассажирам покупать билеты заранее и следить за распродажами и скидками: "Реализуя классическую модель лоукостера, мы предлагаем конструктор цены на билет: клиент может купить "чистую" перевозку, а при необходимости добавить допуслуги – багаж, выбор места, еда на гейт и другие".
Официальный представитель авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") Сергей Стариков также отметил, что самые выгодные цены на билеты для пассажиров авиакомпании действуют в период распродаж. Круглогодично недорогие билеты можно найти на субсидируемых направлениях. Авиакомпания "Россия" предлагает такие полеты, например, из Красноярска и Санкт-Петербурга. Главное преимущество субсидируемых рейсов – цена авиабилета, которая не превышает заранее установленный порог.
Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
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