https://ria.ru/20231004/arest-1900470792.html

СК попросил арестовать на два месяца мэра Кизилюрта Магомедова

СК попросил арестовать на два месяца мэра Кизилюрта Магомедова - РИА Новости, 04.10.2023

СК попросил арестовать на два месяца мэра Кизилюрта Магомедова

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте мэра дагестанского Кизилюрта Магомеда Магомедова по обвинению в растрате, сообщили РИА... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:47

2023-10-04T15:47

2023-10-04T15:58

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

кизилюрт

кизилюртовский район

республика дагестан

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте мэра дагестанского Кизилюрта Магомеда Магомедова по обвинению в растрате, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Магомеда Магомедова на срок по 2 декабря", - сказала собеседница агентства.В карточке на сайте суда указано, что Магомедов обвиняется в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).По делу также проходит руководитель управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта Дагестана Халитбег Махачев, он был доставлен вместе с Магомедовым в суд.Накануне Магомедов был задержан столичными силовиками, дело расследует центральный аппарат СК России. Кроме того, в здании администрации Кизилюрта прошли обыски.Магомедов возглавляет Кизилюрт с мая 2021 года. До этого он около девяти лет занимал должность министра физической культуры и спорта Дагестана.

https://ria.ru/20230131/vzyatki-1848752583.html

https://ria.ru/20221128/makhachev-1834849617.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), кизилюрт, кизилюртовский район, республика дагестан