https://ria.ru/20231004/arest-1900470792.html
СК попросил арестовать на два месяца мэра Кизилюрта Магомедова
СК попросил арестовать на два месяца мэра Кизилюрта Магомедова - РИА Новости, 04.10.2023
СК попросил арестовать на два месяца мэра Кизилюрта Магомедова
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте мэра дагестанского Кизилюрта Магомеда Магомедова по обвинению в растрате, сообщили РИА... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:47
2023-10-04T15:47
2023-10-04T15:58
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
кизилюрт
кизилюртовский район
республика дагестан
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте мэра дагестанского Кизилюрта Магомеда Магомедова по обвинению в растрате, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Магомеда Магомедова на срок по 2 декабря", - сказала собеседница агентства.В карточке на сайте суда указано, что Магомедов обвиняется в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).По делу также проходит руководитель управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта Дагестана Халитбег Махачев, он был доставлен вместе с Магомедовым в суд.Накануне Магомедов был задержан столичными силовиками, дело расследует центральный аппарат СК России. Кроме того, в здании администрации Кизилюрта прошли обыски.Магомедов возглавляет Кизилюрт с мая 2021 года. До этого он около девяти лет занимал должность министра физической культуры и спорта Дагестана.
https://ria.ru/20230131/vzyatki-1848752583.html
https://ria.ru/20221128/makhachev-1834849617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), кизилюрт, кизилюртовский район, республика дагестан
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Кизилюрт, Кизилюртовский район, Республика Дагестан
СК попросил арестовать на два месяца мэра Кизилюрта Магомедова
СК попросил арестовать на 2 месяца мэра Кизилюрта Магомедова по делу о растрате
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте мэра дагестанского Кизилюрта Магомеда Магомедова по обвинению в растрате, сообщили РИА Новости в суде.
«
"В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Магомеда Магомедова на срок по 2 декабря", - сказала собеседница агентства.
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В карточке на сайте суда указано, что Магомедов обвиняется в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).
По делу также проходит руководитель управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта Дагестана Халитбег Махачев, он был доставлен вместе с Магомедовым в суд.
Накануне Магомедов был задержан столичными силовиками, дело расследует центральный аппарат СК России. Кроме того, в здании администрации Кизилюрта прошли обыски.
Магомедов возглавляет Кизилюрт с мая 2021 года. До этого он около девяти лет занимал должность министра физической культуры и спорта Дагестана.
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