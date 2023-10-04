Рейтинг@Mail.ru
СК попросил арестовать на два месяца мэра Кизилюрта Магомедова - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 04.10.2023 (обновлено: 15:58 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/arest-1900470792.html
СК попросил арестовать на два месяца мэра Кизилюрта Магомедова
СК попросил арестовать на два месяца мэра Кизилюрта Магомедова - РИА Новости, 04.10.2023
СК попросил арестовать на два месяца мэра Кизилюрта Магомедова
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте мэра дагестанского Кизилюрта Магомеда Магомедова по обвинению в растрате, сообщили РИА... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:47
2023-10-04T15:58
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
кизилюрт
кизилюртовский район
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/82755/53/827555398_0:498:2756:2048_1920x0_80_0_0_b7cd62ff1fe7353439a5a9d8a0695ba0.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте мэра дагестанского Кизилюрта Магомеда Магомедова по обвинению в растрате, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Магомеда Магомедова на срок по 2 декабря", - сказала собеседница агентства.В карточке на сайте суда указано, что Магомедов обвиняется в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).По делу также проходит руководитель управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта Дагестана Халитбег Махачев, он был доставлен вместе с Магомедовым в суд.Накануне Магомедов был задержан столичными силовиками, дело расследует центральный аппарат СК России. Кроме того, в здании администрации Кизилюрта прошли обыски.Магомедов возглавляет Кизилюрт с мая 2021 года. До этого он около девяти лет занимал должность министра физической культуры и спорта Дагестана.
https://ria.ru/20230131/vzyatki-1848752583.html
https://ria.ru/20221128/makhachev-1834849617.html
москва
кизилюрт
кизилюртовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/82755/53/827555398_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_3e95dfc6cefac7b523aafe0bac08a277.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), кизилюрт, кизилюртовский район, республика дагестан
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Кизилюрт, Кизилюртовский район, Республика Дагестан
СК попросил арестовать на два месяца мэра Кизилюрта Магомедова

СК попросил арестовать на 2 месяца мэра Кизилюрта Магомедова по делу о растрате

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСудейский молоток
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Судейский молоток. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте мэра дагестанского Кизилюрта Магомеда Магомедова по обвинению в растрате, сообщили РИА Новости в суде.
«
"В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Магомеда Магомедова на срок по 2 декабря", - сказала собеседница агентства.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
В Дагестане начальника отдела Ространснадзора будут судить за взятки
31 января, 17:42
В карточке на сайте суда указано, что Магомедов обвиняется в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).
По делу также проходит руководитель управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта Дагестана Халитбег Махачев, он был доставлен вместе с Магомедовым в суд.
Накануне Магомедов был задержан столичными силовиками, дело расследует центральный аппарат СК России. Кроме того, в здании администрации Кизилюрта прошли обыски.
Магомедов возглавляет Кизилюрт с мая 2021 года. До этого он около девяти лет занимал должность министра физической культуры и спорта Дагестана.
Экс-советник главы Дагестана Осман Махачев - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Экс-советник главы Дагестана получил восемь лет колонии и штраф за взятку
28 ноября 2022, 18:17
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)КизилюртКизилюртовский районРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала