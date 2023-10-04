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Алиев отказался от пятисторонней встречи в испанской Гранаде, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2023
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12:46 04.10.2023 (обновлено: 17:03 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/aliev-1900407220.html
Алиев отказался от пятисторонней встречи в испанской Гранаде, сообщили СМИ
Алиев отказался от пятисторонней встречи в испанской Гранаде, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2023
Алиев отказался от пятисторонней встречи в испанской Гранаде, сообщили СМИ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече в формате Армения-Азербайджан-Франция-Германия-ЕС, запланированной на 5 октября РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:46
2023-10-04T17:03
в мире
ильхам алиев
азербайджан
испания
гранада (город, испания)
евросоюз
турция
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 4 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече в формате Армения-Азербайджан-Франция-Германия-ЕС, запланированной на 5 октября в испанской Гранаде, передает азербайджанское агентство АПА."Причина отказа Азербайджана следующая: Баку предложил и настаивал на участии во встрече и Турции. Однако на это не было дано согласие, особое рвение в этом деле проявили Франция и Германия", - говорится в сообщении.Как утверждал источник в ЕС, Алиев и премьер Армении Никол Пашинян будут присутствовать 5 октября в Гранаде на саммите европейского политического сообщества.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня.Состоялись несколько раундов переговоров представителей Степанакерта и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули уже более ста тысяч человек.
https://ria.ru/20231001/oon-1899716020.html
азербайджан
испания
гранада (город, испания)
турция
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в мире, ильхам алиев, азербайджан, испания, гранада (город, испания), евросоюз, турция, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ильхам Алиев, Азербайджан, Испания, Гранада (город, Испания), Евросоюз, Турция, Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев отказался от пятисторонней встречи в испанской Гранаде, сообщили СМИ

Алиев отказался участвовать в переговорах с Арменией в Гранаде 5 октября

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 4 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече в формате Армения-Азербайджан-Франция-Германия-ЕС, запланированной на 5 октября в испанской Гранаде, передает азербайджанское агентство АПА.
"Причина отказа Азербайджана следующая: Баку предложил и настаивал на участии во встрече и Турции. Однако на это не было дано согласие, особое рвение в этом деле проявили Франция и Германия", - говорится в сообщении.
Как утверждал источник в ЕС, Алиев и премьер Армении Никол Пашинян будут присутствовать 5 октября в Гранаде на саммите европейского политического сообщества.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня.
Состоялись несколько раундов переговоров представителей Степанакерта и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули уже более ста тысяч человек.
Сотрудник миссии ООН в Нагорном Карабахе
Миссия ООН прибыла в Карабах впервые за 30 лет
1 октября, 09:41
 
В миреИльхам АлиевАзербайджанИспанияГранада (город, Испания)ЕвросоюзТурцияСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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