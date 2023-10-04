https://ria.ru/20231004/aliev-1900407220.html

Алиев отказался от пятисторонней встречи в испанской Гранаде, сообщили СМИ

Алиев отказался от пятисторонней встречи в испанской Гранаде, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2023

Алиев отказался от пятисторонней встречи в испанской Гранаде, сообщили СМИ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече в формате Армения-Азербайджан-Франция-Германия-ЕС, запланированной на 5 октября РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:46

2023-10-04T12:46

2023-10-04T17:03

в мире

ильхам алиев

азербайджан

испания

гранада (город, испания)

евросоюз

турция

ситуация в нагорном карабахе

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БАКУ, 4 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече в формате Армения-Азербайджан-Франция-Германия-ЕС, запланированной на 5 октября в испанской Гранаде, передает азербайджанское агентство АПА."Причина отказа Азербайджана следующая: Баку предложил и настаивал на участии во встрече и Турции. Однако на это не было дано согласие, особое рвение в этом деле проявили Франция и Германия", - говорится в сообщении.Как утверждал источник в ЕС, Алиев и премьер Армении Никол Пашинян будут присутствовать 5 октября в Гранаде на саммите европейского политического сообщества.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня.Состоялись несколько раундов переговоров представителей Степанакерта и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули уже более ста тысяч человек.

https://ria.ru/20231001/oon-1899716020.html

азербайджан

испания

гранада (город, испания)

турция

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в мире, ильхам алиев, азербайджан, испания, гранада (город, испания), евросоюз, турция, ситуация в нагорном карабахе