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В ВСУ призвали Зеленского снять одежду цвета хаки - РИА Новости, 03.10.2023
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11:04 03.10.2023 (обновлено: 11:16 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/zelenskiy-1900116652.html
В ВСУ призвали Зеленского снять одежду цвета хаки
В ВСУ призвали Зеленского снять одежду цвета хаки - РИА Новости, 03.10.2023
В ВСУ призвали Зеленского снять одежду цвета хаки
В ВСУ призвали Владимира Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм и заняться проблемами в своей команде, члены которой вовлечены в воровство, сообщило... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:04
2023-10-03T11:16
в мире
украина
владимир зеленский
владимир омелян
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В ВСУ призвали Владимира Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм и заняться проблемами в своей команде, члены которой вовлечены в воровство, сообщило издание Politico. "Мы в ярости из-за того, что некоторые наши лидеры предпочитают обманывать и воровать, когда мы умираем на поле боя. Мы считаем, что Зеленскому следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него с его командой", — приводит издание слова экс-министра финансов Украины Владимира Омеляна, который сейчас служит в ВСУ в звании капитана.Он также добавил, что из-за воровства в республике могут погибнуть еще больше украинских военных.Издание подчеркнуло, что в ВСУ устали от коррупции в своей стране.
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир омелян, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Омелян, Вооруженные силы Украины
В ВСУ призвали Зеленского снять одежду цвета хаки

В ВСУ призвали Зеленского снять одежду цвета хаки и решить проблемы в команде

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В ВСУ призвали Владимира Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм и заняться проблемами в своей команде, члены которой вовлечены в воровство, сообщило издание Politico.
«
"Мы в ярости из-за того, что некоторые наши лидеры предпочитают обманывать и воровать, когда мы умираем на поле боя. Мы считаем, что Зеленскому следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него с его командой", — приводит издание слова экс-министра финансов Украины Владимира Омеляна, который сейчас служит в ВСУ в звании капитана.
Он также добавил, что из-за воровства в республике могут погибнуть еще больше украинских военных.
Издание подчеркнуло, что в ВСУ устали от коррупции в своей стране.
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