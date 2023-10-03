https://ria.ru/20231003/zelenskiy-1900116652.html

В ВСУ призвали Зеленского снять одежду цвета хаки

В ВСУ призвали Зеленского снять одежду цвета хаки - РИА Новости, 03.10.2023

В ВСУ призвали Зеленского снять одежду цвета хаки

В ВСУ призвали Владимира Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм и заняться проблемами в своей команде, члены которой вовлечены в воровство, сообщило... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T11:04

2023-10-03T11:04

2023-10-03T11:16

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владимир зеленский

владимир омелян

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В ВСУ призвали Владимира Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм и заняться проблемами в своей команде, члены которой вовлечены в воровство, сообщило издание Politico. "Мы в ярости из-за того, что некоторые наши лидеры предпочитают обманывать и воровать, когда мы умираем на поле боя. Мы считаем, что Зеленскому следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него с его командой", — приводит издание слова экс-министра финансов Украины Владимира Омеляна, который сейчас служит в ВСУ в звании капитана.Он также добавил, что из-за воровства в республике могут погибнуть еще больше украинских военных.Издание подчеркнуло, что в ВСУ устали от коррупции в своей стране.

https://ria.ru/20231003/shok-1900094834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир зеленский, владимир омелян, вооруженные силы украины