https://ria.ru/20231003/zelenskiy-1900116652.html
В ВСУ призвали Зеленского снять одежду цвета хаки
В ВСУ призвали Зеленского снять одежду цвета хаки - РИА Новости, 03.10.2023
В ВСУ призвали Зеленского снять одежду цвета хаки
В ВСУ призвали Владимира Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм и заняться проблемами в своей команде, члены которой вовлечены в воровство, сообщило... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:04
2023-10-03T11:04
2023-10-03T11:16
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украина
владимир зеленский
владимир омелян
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В ВСУ призвали Владимира Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм и заняться проблемами в своей команде, члены которой вовлечены в воровство, сообщило издание Politico. "Мы в ярости из-за того, что некоторые наши лидеры предпочитают обманывать и воровать, когда мы умираем на поле боя. Мы считаем, что Зеленскому следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него с его командой", — приводит издание слова экс-министра финансов Украины Владимира Омеляна, который сейчас служит в ВСУ в звании капитана.Он также добавил, что из-за воровства в республике могут погибнуть еще больше украинских военных.Издание подчеркнуло, что в ВСУ устали от коррупции в своей стране.
https://ria.ru/20231003/shok-1900094834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, владимир омелян, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Омелян, Вооруженные силы Украины
В ВСУ призвали Зеленского снять одежду цвета хаки
В ВСУ призвали Зеленского снять одежду цвета хаки и решить проблемы в команде