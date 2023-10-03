https://ria.ru/20231003/vrachi-1900218461.html

Бастующие врачи вышли к центру Манчестера, где проходит съезд консерваторов

Бастующие врачи вышли к центру Манчестера, где проходит съезд консерваторов - РИА Новости, 03.10.2023

Бастующие врачи вышли к центру Манчестера, где проходит съезд консерваторов

Бастующие врачи и другой медицинский персонал собрались около конференц-центра в британском Манчестере, где с 1 по 4 октября проходит съезд правящей в стране... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:22

2023-10-03T17:22

2023-10-03T17:25

в мире

англия

британская медицинская ассоциация

великобритания

здоровье - общество

манчестер

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Бастующие врачи и другой медицинский персонал собрались около конференц-центра в британском Манчестере, где с 1 по 4 октября проходит съезд правящей в стране Консервативной партии, сообщил во вторник телеканал Sky News. Накануне врачи-консультанты и врачи-интерны начали самую продолжительную совместную трёхдневную забастовку. Позднее к ним присоединились и рентгенологи. "Врачи и медицинский персонал, являющиеся членами (профсоюза) "Британская медицинская ассоциация" (BMA), устроили крупные протесты снаружи (здания, где проводится) съезд Консервативной партии сегодня", - говорится в сообщении телеканала. Медицинский персонал вышел на пикеты с баннерами, на которых содержатся призывы к министру здравоохранения Стиву Баркли провести с профсоюзом встречу и повысить медработникам зарплату, передаёт Sky News. Ранее правительство Великобритании утвердило увеличение зарплаты врачам-консультантам и врачам-интернам на 6%, заявив, что дальнейших предложений не будет. Профсоюз "Британская медицинская ассоциация" посчитал это решение недостаточным и назвал его "оскорбительным". Организация требует такого повышения, чтобы вернуть зарплату младших врачей к уровню 2008 года, учитывая, что инфляция подорвала ее рост с тех пор. Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала. Согласно данным британского минздрава, на конец июля 2023 года очередь из ожидающих лечения британцев составила 7,6 миллиона человек. По оценкам Национальной службы здравоохранения Англии, на фоне забастовок врачей было отменено уже более миллиона записей к врачу.

https://ria.ru/20230721/kino-1885568996.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230925/zabastovka-1898462278.html

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в мире, англия, британская медицинская ассоциация, великобритания, здоровье - общество, манчестер