https://ria.ru/20231003/ukraina-1900279836.html

Дуда напомнил Киеву, что Украина связана с Европой через Польшу

Дуда напомнил Киеву, что Украина связана с Европой через Польшу - РИА Новости, 03.10.2023

Дуда напомнил Киеву, что Украина связана с Европой через Польшу

Президент Польши Анджей Дуда напомнил Киеву, что единственная автострада из Западной Европы на Украину идет через Польшу. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T19:16

2023-10-03T19:16

2023-10-03T19:21

украина

польша

киев

джо байден

анджей дуда

евросоюз

нато

g7

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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда напомнил Киеву, что единственная автострада из Западной Европы на Украину идет через Польшу. "Я хочу очень сильно подчеркнуть, что мы являемся абсолютно ключевой страной на будущее, если речь идет о поддержке Украины. Единственная автострада, которая идет из Западной Европы на Украину, идет через Польшу, это автострада А4, и все об этом хорошо знают", - сказал Дуда. "Железные дороги наилучшего качества идут через Польшу, аэродром мирового уровня в Жешуве, около польско-украинской границы, является сегодня воздушным соединением с Украиной", - добавил он. При этом польский президент заявил, что его страна не отказывается от поддержки Украины. "Польша здесь играет абсолютно ключевую роль. Мы поддерживали Украину, будем поддерживать и будем делать это спокойно и последовательно в соответствии с нашими союзническими обязательствами", - сказал он. Дуда рассказал, что во вторник участвовал в телефонной конференции по Украине, которая состоялась по инициативе президента США Джо Байдена. Для участия в конференции были приглашены лидеры стран G7, лидеры ЕС, также присутствовал генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что в страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231003/polsha-1900172550.html

https://ria.ru/20230921/polsha-1897740331.html

украина

польша

киев

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украина, польша, киев, джо байден, анджей дуда, евросоюз, нато, g7, йенс столтенберг, в мире