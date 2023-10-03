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Зюганов прокомментировал уход Рыжкова из Совфеда - РИА Новости, 03.10.2023
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14:40 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/ukhod-1900178337.html
Зюганов прокомментировал уход Рыжкова из Совфеда
Зюганов прокомментировал уход Рыжкова из Совфеда - РИА Новости, 03.10.2023
Зюганов прокомментировал уход Рыжкова из Совфеда
Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал покинувшего пост сенатора от Белгородской области Николая Рыжкова незаменимым, отметив, что людей с такой... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:40
2023-10-03T14:40
политика
ссср
николай рыжков
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
чернобыльская аэс
геннадий зюганов
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал покинувшего пост сенатора от Белгородской области Николая Рыжкова незаменимым, отметив, что людей с такой биографией и послужным списком в стране остается все меньше и меньше. Ранее 94-летний политик досрочно сложил полномочия члена СФ. "Хочу сказать, что такого рода люди - незаменимые. Все мы уникальны, индивидуальны, но с такой биографией и послужным списком в стране людей остается все меньше и меньше. Понимаете, это эпоха целая, самая настоящая. Если посчитать, когда он начинал, в 50-е годы, 70 лет работал с лишним. Огромный стаж, огромный опыт, уникальная практика на всех постах и должностях, верой и правдой отдавая свои силы на служение стране, народу и великим идеалам, так что пожелаем успехов", - заявил Зюганов РИА Новости. Также он сообщил, что Рыжков обладает большой политической биографией, которая заслуживает почтения, отметив, что они вместе работали в Госдуме в 90-х годах, пытаясь исправить экономическую ситуацию. "На Уралмаше начинал мастером в свое время и прошел все ступеньки до генерального директора этого крупнейшего завода, потом замминистра работал, потом в Госплане. И более пяти лет был председателем Совета министров, так что у него в этом плане биография уникальная, пожелаем ему здоровья крепкого", - заключил парламентарий. Рыжков, ранее возглавлявший Совет министров СССР, объяснил РИА Новости свой уход возрастом. Однако он надеется продолжить работу в Совете Федерации уже в качестве советника на общественных началах спикера СФ Валентина Матвиенко. Рыжков являлся старейшим сенатором, ему 94 года. Бывший председатель Совета министров СССР представлял правительство Белгородской области в Совфеде 20 лет – с 2003 года. Родился Николай Иванович 28 сентября 1929 года в Донецкой области, СССР. Закончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (инженер-механик). Работал на производстве. Затем продолжил карьеру по партийной линии. С 1985 по 1991 годы занимал пост председателя Совета министров Союза ССР. В 1986 году возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 1988 году координировал такие же работы после землетрясения в городе Спитак в Армении. В 1991 году Рыжков участвовал в первых выборах президента России, в которых уступил Борису Ельцину. Избирался депутатом Государственной Думы II и III созывов. Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами "За заслуги перед Отечеством" I и IV степени, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Почета, медалями. Лауреат Государственных премий СССР 1969 и 1979 годов.
https://ria.ru/20231003/ryzhkov-1900100645.html
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ссср
донецкая область
белгородская область
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политика, ссср, николай рыжков, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, чернобыльская аэс, геннадий зюганов, донецкая область, белгородская область, справки
Политика, СССР, Николай Рыжков, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Чернобыльская АЭС, Геннадий Зюганов, Донецкая область, Белгородская область, Справки
Зюганов прокомментировал уход Рыжкова из Совфеда

Зюганов прокомментировал уход Рыжкова из Совфеда: такие люди — незаменимы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСенатор Николай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Николай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенатор Николай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал покинувшего пост сенатора от Белгородской области Николая Рыжкова незаменимым, отметив, что людей с такой биографией и послужным списком в стране остается все меньше и меньше.
Ранее 94-летний политик досрочно сложил полномочия члена СФ.
Николай Рыжков - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Рыжков объяснил причину своего ухода из Совфеда
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«
"Хочу сказать, что такого рода люди - незаменимые. Все мы уникальны, индивидуальны, но с такой биографией и послужным списком в стране людей остается все меньше и меньше. Понимаете, это эпоха целая, самая настоящая. Если посчитать, когда он начинал, в 50-е годы, 70 лет работал с лишним. Огромный стаж, огромный опыт, уникальная практика на всех постах и должностях, верой и правдой отдавая свои силы на служение стране, народу и великим идеалам, так что пожелаем успехов", - заявил Зюганов РИА Новости.
Также он сообщил, что Рыжков обладает большой политической биографией, которая заслуживает почтения, отметив, что они вместе работали в Госдуме в 90-х годах, пытаясь исправить экономическую ситуацию.
«
"На Уралмаше начинал мастером в свое время и прошел все ступеньки до генерального директора этого крупнейшего завода, потом замминистра работал, потом в Госплане. И более пяти лет был председателем Совета министров, так что у него в этом плане биография уникальная, пожелаем ему здоровья крепкого", - заключил парламентарий.
Рыжков, ранее возглавлявший Совет министров СССР, объяснил РИА Новости свой уход возрастом. Однако он надеется продолжить работу в Совете Федерации уже в качестве советника на общественных началах спикера СФ Валентина Матвиенко.
Рыжков являлся старейшим сенатором, ему 94 года. Бывший председатель Совета министров СССР представлял правительство Белгородской области в Совфеде 20 лет – с 2003 года.
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Родился Николай Иванович 28 сентября 1929 года в Донецкой области, СССР. Закончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (инженер-механик). Работал на производстве. Затем продолжил карьеру по партийной линии.
С 1985 по 1991 годы занимал пост председателя Совета министров Союза ССР. В 1986 году возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 1988 году координировал такие же работы после землетрясения в городе Спитак в Армении.
В 1991 году Рыжков участвовал в первых выборах президента России, в которых уступил Борису Ельцину. Избирался депутатом Государственной Думы II и III созывов.
Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами "За заслуги перед Отечеством" I и IV степени, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Почета, медалями. Лауреат Государственных премий СССР 1969 и 1979 годов.
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ПолитикаСССРНиколай РыжковВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФЧернобыльская АЭСГеннадий ЗюгановДонецкая областьБелгородская областьСправки
 
 
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