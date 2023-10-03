Зюганов прокомментировал уход Рыжкова из Совфеда
Зюганов прокомментировал уход Рыжкова из Совфеда: такие люди — незаменимы
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСенатор Николай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Николай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал покинувшего пост сенатора от Белгородской области Николая Рыжкова незаменимым, отметив, что людей с такой биографией и послужным списком в стране остается все меньше и меньше.
Ранее 94-летний политик досрочно сложил полномочия члена СФ.
«
"Хочу сказать, что такого рода люди - незаменимые. Все мы уникальны, индивидуальны, но с такой биографией и послужным списком в стране людей остается все меньше и меньше. Понимаете, это эпоха целая, самая настоящая. Если посчитать, когда он начинал, в 50-е годы, 70 лет работал с лишним. Огромный стаж, огромный опыт, уникальная практика на всех постах и должностях, верой и правдой отдавая свои силы на служение стране, народу и великим идеалам, так что пожелаем успехов", - заявил Зюганов РИА Новости.
Также он сообщил, что Рыжков обладает большой политической биографией, которая заслуживает почтения, отметив, что они вместе работали в Госдуме в 90-х годах, пытаясь исправить экономическую ситуацию.
«
"На Уралмаше начинал мастером в свое время и прошел все ступеньки до генерального директора этого крупнейшего завода, потом замминистра работал, потом в Госплане. И более пяти лет был председателем Совета министров, так что у него в этом плане биография уникальная, пожелаем ему здоровья крепкого", - заключил парламентарий.
Рыжков, ранее возглавлявший Совет министров СССР, объяснил РИА Новости свой уход возрастом. Однако он надеется продолжить работу в Совете Федерации уже в качестве советника на общественных началах спикера СФ Валентина Матвиенко.
Рыжков являлся старейшим сенатором, ему 94 года. Бывший председатель Совета министров СССР представлял правительство Белгородской области в Совфеде 20 лет – с 2003 года.
Родился Николай Иванович 28 сентября 1929 года в Донецкой области, СССР. Закончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (инженер-механик). Работал на производстве. Затем продолжил карьеру по партийной линии.
С 1985 по 1991 годы занимал пост председателя Совета министров Союза ССР. В 1986 году возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 1988 году координировал такие же работы после землетрясения в городе Спитак в Армении.
В 1991 году Рыжков участвовал в первых выборах президента России, в которых уступил Борису Ельцину. Избирался депутатом Государственной Думы II и III созывов.
Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами "За заслуги перед Отечеством" I и IV степени, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Почета, медалями. Лауреат Государственных премий СССР 1969 и 1979 годов.