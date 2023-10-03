https://ria.ru/20231003/trevoga-1900286698.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.10.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Сигнал воздушной тревоги вновь звучит в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T19:49

2023-10-03T19:49

2023-10-03T19:49

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги вновь звучит в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее во вторник тревогу объявляли в Николаевской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях Украины. Позже ее отменили. Согласно данным карты, тревогу в Днепропетровской области Украины объявили в 18.51 (совпадает с мск). В 18.55 тревога раздалась в Харьковской области Украины. Также, согласно данным онлайн-карты, тревога звучит на подконтрольной Киеву части Запорожской области, ее объявили в 18.56. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

украина

днепропетровская область

харьковская область

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украина, днепропетровская область, харьковская область, вооруженные силы рф