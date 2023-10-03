https://ria.ru/20231003/trevoga-1900286698.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.10.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревоги вновь звучит в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T19:49
2023-10-03T19:49
2023-10-03T19:49
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
харьковская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_0:736:3933:2948_1920x0_80_0_0_bae312c39914fd29e2bb71fb3877c73a.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги вновь звучит в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее во вторник тревогу объявляли в Николаевской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях Украины. Позже ее отменили. Согласно данным карты, тревогу в Днепропетровской области Украины объявили в 18.51 (совпадает с мск). В 18.55 тревога раздалась в Харьковской области Украины. Также, согласно данным онлайн-карты, тревога звучит на подконтрольной Киеву части Запорожской области, ее объявили в 18.56. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
украина
днепропетровская область
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_1:0:3932:2948_1920x0_80_0_0_37936331ace6cc39289ff7584255c378.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, днепропетровская область, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу