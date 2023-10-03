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"Больше территории": в США заметили парадокс в контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023
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16:06 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/territorii-1900200146.html
"Больше территории": в США заметили парадокс в контрнаступлении ВСУ
"Больше территории": в США заметили парадокс в контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023
"Больше территории": в США заметили парадокс в контрнаступлении ВСУ
Российской армии удается занимать новые территории в ходе контрнаступления ВСУ, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong бывший морской пехотинец... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:06
2023-10-03T16:06
в мире
украина
артемовский
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Российской армии удается занимать новые территории в ходе контрнаступления ВСУ, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик."Россия не заявляла, что она проводит контрнаступление. Тот факт, что она отвоевывает больше территорий, чем Украина, даже не начав свое контрнаступление, должен что-то говорить о состоянии украинской армии и возможности Запада помогать ей", –подчеркнул он.Берлетик также отметил эффективность российской линии обороны, не дающей ВСУ успешно проводить атаки.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231003/generaly-1900101593.html
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в мире, украина, артемовский, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато
В мире, Украина, Артемовский, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО
"Больше территории": в США заметили парадокс в контрнаступлении ВСУ

Экс-морпех Берлетик: ВСУ потеряли территории в ходе контрнаступления

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Российской армии удается занимать новые территории в ходе контрнаступления ВСУ, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.
"Россия не заявляла, что она проводит контрнаступление. Тот факт, что она отвоевывает больше территорий, чем Украина, даже не начав свое контрнаступление, должен что-то говорить о состоянии украинской армии и возможности Запада помогать ей", –подчеркнул он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Они боятся. В США указали на странную деталь в поведении генералов ВСУ
Вчера, 09:36
Берлетик также отметил эффективность российской линии обороны, не дающей ВСУ успешно проводить атаки.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
"Наносят удар". В США восхитились тактикой России против ВСУ
Вчера, 14:55
 
В миреУкраинаАртемовскийВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАНАТО
 
 
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