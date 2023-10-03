https://ria.ru/20231003/terakt-1900203329.html

Эрдоган рассказал, что ждало террористов, если бы теракт в Анкаре удался

Эрдоган рассказал, что ждало террористов, если бы теракт в Анкаре удался - РИА Новости, 03.10.2023

Эрдоган рассказал, что ждало террористов, если бы теракт в Анкаре удался

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что террористы, которые попытались совершить теракт в центре Анкары, в случае успеха и бегства за рубеж получили... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:15

2023-10-03T16:15

2023-10-03T16:28

в мире

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

турция

ирак

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АНКАРА, 3 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что террористы, которые попытались совершить теракт в центре Анкары, в случае успеха и бегства за рубеж получили бы там поддержку, включая возведение в ранг "просителей политического убежища". Турецкие правоохранителя проводят антитеррористическую операцию "Герои" по всей стране после попытки теракта в центре Анкары утром в воскресенье возле здания МВД, в ходе которой один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и уничтожении двадцати объектов боевиков. "Произошел террористический акт, приуроченный к открытию нашего парламента. Благодаря оперативному вмешательству нашей полиции террористы были нейтрализованы до того, как они смогли осуществить свою акцию. Мы имеем дело с отвратительным во всех отношениях терактом и с террористической организацией, которая его совершила. Если бы эти преступники не были обезврежены и каким-то образом скрылись за границей, их бы возвели в ранг просителей политического убежища. Мы хотим видеть конкретные шаги наряду с осуждением со стороны наших друзей, которые разделяют нашу боль", - заявил турецкий лидер, выступая во вторник в Анкаре.

https://ria.ru/20231001/terakt-1899783207.html

анкара (провинция)

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в мире, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, турция, ирак