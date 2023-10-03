Эрдоган рассказал, что ждало террористов, если бы теракт в Анкаре удался
Эрдоган: если бы теракт в Анкаре удался, террористов за рубежом ждало бы убежище
© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНКАРА, 3 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что террористы, которые попытались совершить теракт в центре Анкары, в случае успеха и бегства за рубеж получили бы там поддержку, включая возведение в ранг "просителей политического убежища".
Турецкие правоохранителя проводят антитеррористическую операцию "Герои" по всей стране после попытки теракта в центре Анкары утром в воскресенье возле здания МВД, в ходе которой один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и уничтожении двадцати объектов боевиков.
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"Произошел террористический акт, приуроченный к открытию нашего парламента. Благодаря оперативному вмешательству нашей полиции террористы были нейтрализованы до того, как они смогли осуществить свою акцию. Мы имеем дело с отвратительным во всех отношениях терактом и с террористической организацией, которая его совершила. Если бы эти преступники не были обезврежены и каким-то образом скрылись за границей, их бы возвели в ранг просителей политического убежища. Мы хотим видеть конкретные шаги наряду с осуждением со стороны наших друзей, которые разделяют нашу боль", - заявил турецкий лидер, выступая во вторник в Анкаре.