https://ria.ru/20231003/svo-1900131922.html

Шойгу отметил героизм российских бойцов в зоне СВО

Шойгу отметил героизм российских бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 03.10.2023

Шойгу отметил героизм российских бойцов в зоне СВО

Бойцы Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм, сообщил во вторник министр обороны РФ РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:08

2023-10-03T12:08

2023-10-03T12:08

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Наши бойцы действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. Он добавил, что с 1 июня почетные наименование "гвардейские" были присвоены 57 объединениям, соединениям и воинским частям. Кроме того, 20 соединений, воинских частей и организаций ВС РФ удостоены орденов. "В наиболее отличившихся подразделениях количество военнослужащих, награжденных государственными наградами, составляет от 50 до 90%", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20230926/mosch-1898705871.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей шойгу