https://ria.ru/20231003/svo-1900131922.html
Шойгу отметил героизм российских бойцов в зоне СВО
Шойгу отметил героизм российских бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 03.10.2023
Шойгу отметил героизм российских бойцов в зоне СВО
Бойцы Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм, сообщил во вторник министр обороны РФ РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:08
2023-10-03T12:08
2023-10-03T12:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Наши бойцы действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. Он добавил, что с 1 июня почетные наименование "гвардейские" были присвоены 57 объединениям, соединениям и воинским частям. Кроме того, 20 соединений, воинских частей и организаций ВС РФ удостоены орденов. "В наиболее отличившихся подразделениях количество военнослужащих, награжденных государственными наградами, составляет от 50 до 90%", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20230926/mosch-1898705871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу отметил героизм российских бойцов в зоне СВО
Шойгу: российские бойцы в зоне СВО действуют смело и решительно
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Наши бойцы действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм", - сказал Шойгу
на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
Он добавил, что с 1 июня почетные наименование "гвардейские" были присвоены 57 объединениям, соединениям и воинским частям. Кроме того, 20 соединений, воинских частей и организаций ВС РФ удостоены орденов.
"В наиболее отличившихся подразделениях количество военнослужащих, награжденных государственными наградами, составляет от 50 до 90%", - добавил Шойгу.
Минобороны наращивает боевую мощь ВС России, заявил Шойгу