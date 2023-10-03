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Шойгу отметил героизм российских бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 03.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/svo-1900131922.html
Шойгу отметил героизм российских бойцов в зоне СВО
Шойгу отметил героизм российских бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 03.10.2023
Шойгу отметил героизм российских бойцов в зоне СВО
Бойцы Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм, сообщил во вторник министр обороны РФ РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:08
2023-10-03T12:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Наши бойцы действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. Он добавил, что с 1 июня почетные наименование "гвардейские" были присвоены 57 объединениям, соединениям и воинским частям. Кроме того, 20 соединений, воинских частей и организаций ВС РФ удостоены орденов. "В наиболее отличившихся подразделениях количество военнослужащих, награжденных государственными наградами, составляет от 50 до 90%", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20230926/mosch-1898705871.html
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безопасность, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу отметил героизм российских бойцов в зоне СВО

Шойгу: российские бойцы в зоне СВО действуют смело и решительно

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Наши бойцы действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
Он добавил, что с 1 июня почетные наименование "гвардейские" были присвоены 57 объединениям, соединениям и воинским частям. Кроме того, 20 соединений, воинских частей и организаций ВС РФ удостоены орденов.
"В наиболее отличившихся подразделениях количество военнослужащих, награжденных государственными наградами, составляет от 50 до 90%", - добавил Шойгу.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
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