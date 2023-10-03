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Дело Милова* о фейках о ВС России поступило в суд - РИА Новости, 03.10.2023
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12:04 03.10.2023 (обновлено: 12:05 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/sud-1900130859.html
Дело Милова* о фейках о ВС России поступило в суд
Дело Милова* о фейках о ВС России поступило в суд - РИА Новости, 03.10.2023
Дело Милова* о фейках о ВС России поступило в суд
Басманный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело сторонника Алексея Навального Владимира Милова*, заочно обвиняемого в распространении фейков о российских... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:04
2023-10-03T12:05
происшествия
россия
москва
владимир милов
алексей навальный
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело сторонника Алексея Навального Владимира Милова*, заочно обвиняемого в распространении фейков о российских Вооруженных силах, сообщили РИА Новости в суде. "Поступило дело в отношении Милова В.С.*", - сообщила собеседница агентства, отметив, что дата первого заседания пока не назначена. Милова* будут судить заочно. В июле столичный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Уехавший за границу Милов* был объявлен в розыск в июне 2022 года, за месяц до этого включен в реестр СМИ-иноагентов. Обвиняемый несколько месяцев в 2002 году занимал пост замминистра энергетики РФ, а после увольнения ушел в политику.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230810/nevzorov-1889343732.html
https://ria.ru/20230831/svyaschennik-1893460937.html
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происшествия, россия, москва, владимир милов, алексей навальный
Происшествия, Россия, Москва, Владимир Милов, Алексей Навальный
Дело Милова* о фейках о ВС России поступило в суд

Дело сторонника Навального Милова о фейках о ВС России поступило в суд

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВладимир Милов
Владимир Милов - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Владимир Милов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело сторонника Алексея Навального Владимира Милова*, заочно обвиняемого в распространении фейков о российских Вооруженных силах, сообщили РИА Новости в суде.
"Поступило дело в отношении Милова В.С.*", - сообщила собеседница агентства, отметив, что дата первого заседания пока не назначена.
Александр Невзоров (СМИ-иноагент)
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Милова* будут судить заочно. В июле столичный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Уехавший за границу Милов* был объявлен в розыск в июне 2022 года, за месяц до этого включен в реестр СМИ-иноагентов.
Обвиняемый несколько месяцев в 2002 году занимал пост замминистра энергетики РФ, а после увольнения ушел в политику.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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ПроисшествияРоссияМоскваВладимир МиловАлексей Навальный
 
 
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