https://ria.ru/20231003/sud-1900130859.html
Дело Милова* о фейках о ВС России поступило в суд
Дело Милова* о фейках о ВС России поступило в суд - РИА Новости, 03.10.2023
Дело Милова* о фейках о ВС России поступило в суд
Басманный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело сторонника Алексея Навального Владимира Милова*, заочно обвиняемого в распространении фейков о российских... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:04
2023-10-03T12:04
2023-10-03T12:05
происшествия
россия
москва
владимир милов
алексей навальный
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело сторонника Алексея Навального Владимира Милова*, заочно обвиняемого в распространении фейков о российских Вооруженных силах, сообщили РИА Новости в суде. "Поступило дело в отношении Милова В.С.*", - сообщила собеседница агентства, отметив, что дата первого заседания пока не назначена. Милова* будут судить заочно. В июле столичный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Уехавший за границу Милов* был объявлен в розыск в июне 2022 года, за месяц до этого включен в реестр СМИ-иноагентов. Обвиняемый несколько месяцев в 2002 году занимал пост замминистра энергетики РФ, а после увольнения ушел в политику.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230810/nevzorov-1889343732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, москва, владимир милов, алексей навальный
Происшествия, Россия, Москва, Владимир Милов, Алексей Навальный
Дело Милова* о фейках о ВС России поступило в суд
Дело сторонника Навального Милова о фейках о ВС России поступило в суд
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело сторонника Алексея Навального Владимира Милова*, заочно обвиняемого в распространении фейков о российских Вооруженных силах, сообщили РИА Новости в суде.
"Поступило дело в отношении Милова В.С.*", - сообщила собеседница агентства, отметив, что дата первого заседания пока не назначена.
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Милова* будут судить заочно. В июле столичный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Уехавший за границу Милов* был объявлен в розыск в июне 2022 года, за месяц до этого включен в реестр СМИ-иноагентов.
Обвиняемый несколько месяцев в 2002 году занимал пост замминистра энергетики РФ, а после увольнения ушел в политику.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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