https://ria.ru/20231003/sud-1900130859.html

Дело Милова* о фейках о ВС России поступило в суд

Дело Милова* о фейках о ВС России поступило в суд - РИА Новости, 03.10.2023

Дело Милова* о фейках о ВС России поступило в суд

Басманный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело сторонника Алексея Навального Владимира Милова*, заочно обвиняемого в распространении фейков о российских... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:04

2023-10-03T12:04

2023-10-03T12:05

происшествия

россия

москва

владимир милов

алексей навальный

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело сторонника Алексея Навального Владимира Милова*, заочно обвиняемого в распространении фейков о российских Вооруженных силах, сообщили РИА Новости в суде. "Поступило дело в отношении Милова В.С.*", - сообщила собеседница агентства, отметив, что дата первого заседания пока не назначена. Милова* будут судить заочно. В июле столичный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Уехавший за границу Милов* был объявлен в розыск в июне 2022 года, за месяц до этого включен в реестр СМИ-иноагентов. Обвиняемый несколько месяцев в 2002 году занимал пост замминистра энергетики РФ, а после увольнения ушел в политику.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230810/nevzorov-1889343732.html

https://ria.ru/20230831/svyaschennik-1893460937.html

россия

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, владимир милов, алексей навальный