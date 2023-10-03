Рейтинг@Mail.ru
Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 03.10.2023 (обновлено: 15:25 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/statut-1900133904.html
Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС - РИА Новости, 03.10.2023
Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
Парламент Армении ратифицировал Римский статут — договор, учредивший Международный уголовный суд, следует из результатов голосования. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:11
2023-10-03T15:25
в мире
армения
международный уголовный суд
россия
ереван
никол пашинян
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900144607_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_340da7872120d544bdeb434b2693e1e0.jpg
ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости. Парламент Армении ратифицировал Римский статут — договор, учредивший Международный уголовный суд, следует из результатов голосования."За ратификацию Римского статута МУС и принятия заявления о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда проголосовали 60 депутатов, против — 22", — объявил результат спикер парламента Ален Симонян.Представитель оппозиционной фракции "Армения" Арцвик Минасян заявил, что процедура ратификации Римского статута противоречит конституции страны, а утвердившие его депутаты от правящей фракции "Гражданский договор" превысили свои полномочия.В Республиканской партии сочли, что реализация такой инициативы властей "в нынешней геополитической ситуации чревата непредсказуемыми последствиями".Теперь документ направят на подпись президенту республики. Предполагается, что решение вступит в силу через 60 дней.Как заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван решил ратифицировать Римский статут МУС, так как инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны. Спикер парламента Ален Симонян утверждает, что выгод для страны от ратификации Римского статута много, так как "против Армении совершались и совершаются военные преступления". При этом он добавил, что обсуждение с Россией спорных вопросов продолжается.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
https://ria.ru/20230924/armeniya-1898313091.html
https://ria.ru/20230928/mid-1899227318.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900144607_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_dbcdf88dbed14734072abcbefdedf0fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, международный уголовный суд, россия, ереван, никол пашинян, одкб
В мире, Армения, Международный уголовный суд, Россия, Ереван, Никол Пашинян, ОДКБ
Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда

© РИА Новости / Пресс-служба парламента Армении | Перейти в медиабанкЗаседание парламента Армении в Ереване. 3 октября 2023 года
Заседание парламента Армении в Ереване. 3 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба парламента Армении
Перейти в медиабанк
Заседание парламента Армении в Ереване. 3 октября 2023 года
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости. Парламент Армении ратифицировал Римский статут — договор, учредивший Международный уголовный суд, следует из результатов голосования.
"За ратификацию Римского статута МУС и принятия заявления о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда проголосовали 60 депутатов, против — 22", — объявил результат спикер парламента Ален Симонян.
Вид на гору Арарат и город Ереван - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Пашинян объяснил, почему Ереван ратифицирует Римский статут
24 сентября, 12:51
Представитель оппозиционной фракции "Армения" Арцвик Минасян заявил, что процедура ратификации Римского статута противоречит конституции страны, а утвердившие его депутаты от правящей фракции "Гражданский договор" превысили свои полномочия.
В Республиканской партии сочли, что реализация такой инициативы властей "в нынешней геополитической ситуации чревата непредсказуемыми последствиями".
Теперь документ направят на подпись президенту республики. Предполагается, что решение вступит в силу через 60 дней.

Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС обвиняет российские власти в депортации детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте неприемлема, а любые решения МУС ничтожны. Намерение Еревана ратифицировать Римский статут Россия расценивает как недружественный шаг, об этом в МИД заявили послу Армении Вагаршаку Арутюняну.

Как заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван решил ратифицировать Римский статут МУС, так как инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны. Спикер парламента Ален Симонян утверждает, что выгод для страны от ратификации Римского статута много, так как "против Армении совершались и совершаются военные преступления". При этом он добавил, что обсуждение с Россией спорных вопросов продолжается.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
МИД предупредил Ереван о последствиях ратификации Римского статута МУС
28 сентября, 16:01
 
В миреАрменияМеждународный уголовный судРоссияЕреванНикол ПашинянОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала