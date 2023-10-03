https://ria.ru/20231003/statut-1900133904.html

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС - РИА Новости, 03.10.2023

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Парламент Армении ратифицировал Римский статут — договор, учредивший Международный уголовный суд, следует из результатов голосования. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:11

2023-10-03T12:11

2023-10-03T15:25

в мире

армения

международный уголовный суд

россия

ереван

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости. Парламент Армении ратифицировал Римский статут — договор, учредивший Международный уголовный суд, следует из результатов голосования."За ратификацию Римского статута МУС и принятия заявления о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда проголосовали 60 депутатов, против — 22", — объявил результат спикер парламента Ален Симонян.Представитель оппозиционной фракции "Армения" Арцвик Минасян заявил, что процедура ратификации Римского статута противоречит конституции страны, а утвердившие его депутаты от правящей фракции "Гражданский договор" превысили свои полномочия.В Республиканской партии сочли, что реализация такой инициативы властей "в нынешней геополитической ситуации чревата непредсказуемыми последствиями".Теперь документ направят на подпись президенту республики. Предполагается, что решение вступит в силу через 60 дней.Как заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван решил ратифицировать Римский статут МУС, так как инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны. Спикер парламента Ален Симонян утверждает, что выгод для страны от ратификации Римского статута много, так как "против Армении совершались и совершаются военные преступления". При этом он добавил, что обсуждение с Россией спорных вопросов продолжается.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

https://ria.ru/20230924/armeniya-1898313091.html

https://ria.ru/20230928/mid-1899227318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, международный уголовный суд, россия, ереван, никол пашинян, одкб