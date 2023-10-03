https://ria.ru/20231003/statut-1900133904.html
Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС - РИА Новости, 03.10.2023
Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
Парламент Армении ратифицировал Римский статут — договор, учредивший Международный уголовный суд, следует из результатов голосования. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:11
2023-10-03T12:11
2023-10-03T15:25
в мире
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международный уголовный суд
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ереван
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости. Парламент Армении ратифицировал Римский статут — договор, учредивший Международный уголовный суд, следует из результатов голосования."За ратификацию Римского статута МУС и принятия заявления о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда проголосовали 60 депутатов, против — 22", — объявил результат спикер парламента Ален Симонян.Представитель оппозиционной фракции "Армения" Арцвик Минасян заявил, что процедура ратификации Римского статута противоречит конституции страны, а утвердившие его депутаты от правящей фракции "Гражданский договор" превысили свои полномочия.В Республиканской партии сочли, что реализация такой инициативы властей "в нынешней геополитической ситуации чревата непредсказуемыми последствиями".Теперь документ направят на подпись президенту республики. Предполагается, что решение вступит в силу через 60 дней.Как заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван решил ратифицировать Римский статут МУС, так как инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны. Спикер парламента Ален Симонян утверждает, что выгод для страны от ратификации Римского статута много, так как "против Армении совершались и совершаются военные преступления". При этом он добавил, что обсуждение с Россией спорных вопросов продолжается.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
https://ria.ru/20230924/armeniya-1898313091.html
https://ria.ru/20230928/mid-1899227318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, международный уголовный суд, россия, ереван, никол пашинян, одкб
В мире, Армения, Международный уголовный суд, Россия, Ереван, Никол Пашинян, ОДКБ
Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда
ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости. Парламент Армении ратифицировал Римский статут — договор, учредивший Международный уголовный суд, следует из результатов голосования.
"За ратификацию Римского статута МУС и принятия заявления о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда проголосовали 60 депутатов, против — 22", — объявил результат спикер парламента Ален Симонян.
Пашинян объяснил, почему Ереван ратифицирует Римский статут
Представитель оппозиционной фракции "Армения" Арцвик Минасян заявил, что процедура ратификации Римского статута противоречит конституции страны, а утвердившие его депутаты от правящей фракции "Гражданский договор" превысили свои полномочия.
В Республиканской партии сочли, что реализация такой инициативы властей "в нынешней геополитической ситуации чревата непредсказуемыми последствиями".
Теперь документ направят на подпись президенту республики. Предполагается, что решение вступит в силу через 60 дней.
Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС обвиняет российские власти в депортации детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте неприемлема, а любые решения МУС ничтожны. Намерение Еревана ратифицировать Римский статут Россия расценивает как недружественный шаг, об этом в МИД заявили послу Армении Вагаршаку Арутюняну.
Как заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян
, Ереван
решил ратифицировать Римский статут МУС, так как инструменты ОДКБ
и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны. Спикер парламента Ален Симонян утверждает, что выгод для страны от ратификации Римского статута много, так как "против Армении совершались и совершаются военные преступления". При этом он добавил, что обсуждение с Россией
спорных вопросов продолжается.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли
. Среди них — Россия, Азербайджан
, Белоруссия
, Египет
, Индия
, Индонезия
, Иран
, Казахстан
, Китай
, Саудовская Аравия
, США
, Турция
.
МИД предупредил Ереван о последствиях ратификации Римского статута МУС