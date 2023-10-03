https://ria.ru/20231003/startap-1900189429.html

Полторы тысячи студентов российских вузов получат по миллиону на стартап

Полторы тысячи студентов российских вузов получат по миллиону на стартап - РИА Новости, 03.10.2023

Полторы тысячи студентов российских вузов получат по миллиону на стартап

Более тысячи студентов победителей конкурса "Студенческий стартап" получат финансирование в один миллион рублей на развитие собственного стартапа, по сравнению... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T15:21

2023-10-03T15:21

2023-10-03T15:21

россия

образование - общество

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Более тысячи студентов победителей конкурса "Студенческий стартап" получат финансирование в один миллион рублей на развитие собственного стартапа, по сравнению с 2022 годом, число победителей выросло на 500 человек, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "По итогам конкурсного отбора были определены 1500 лучших проектов студентов, каждый из которых получит финансирование в один миллион рублей на создание новых технологий в самых разных областях – от цифровых систем и медицины до архитектуры и дизайна. В сравнении с прошлым годом произошло два важных изменения: число победителей выросло на 500 человек, а сам конкурс приобрел международный характер", - сказал Чернышенко, его слова приводят в его аппарате. Он отметил, что среди победителей есть граждане Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Сирии. В аппарате вице-премьера также добавили, что проекты победителей ориентированы на создание новых приборов, интеллектуальных производственных, химических, цифровых и биотехнологий, а также представлены в сфере медицины, ресурсосберегающей энергетики и креативных индустрий. "Через акселерационные программы и стартап-студии прошли свыше 91 тысячи студентов (за два года - ред.). Конкурс "Студенческий стартап" является флагманским для молодых предпринимателей в вузах: всего в 2023 году на конкурс поступило свыше шести тысяч заявок, а в список победителей вошли представители 368 университетов из 71 региона по всей стране. В следующем году грант в миллион рублей получат уже две тысячи молодых предпринимателей, поэтому показатели станут еще выше", - сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, его слова приводятся в сообщении. В России среди вузов проводится конкурс "Студенческий стартап" - это конкурс, организованный Минобрнауки и Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Первый отбор проектов проводился весной 2022 года по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии сбережения здоровья, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. Каждому победителю выделяется по 1 миллиону рублей на создание собственных наукоёмких технологий, в октябре 2022 года была отобрана тысяча студентов, которые получили грант на реализацию своего стартапа.

https://ria.ru/20230928/prepodavatel-1899221760.html

https://na.ria.ru/20230713/vuz-1883852935.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, образование - общество, дмитрий чернышенко