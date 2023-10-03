https://ria.ru/20231003/spetsoperatsiya-1900282704.html

Спецоперация, 3 октября: Шойгу заявил об ослаблении боевого потенциала ВСУ

Спецоперация, 3 октября: Шойгу заявил об ослаблении боевого потенциала ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023

Спецоперация, 3 октября: Шойгу заявил об ослаблении боевого потенциала ВСУ

О селекторном совещании министра обороны России Сергея Шойгу, ходе спецоперации и поддержке Украины со стороны Запада — в материале РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T19:45

2023-10-03T19:45

2023-10-03T21:44

специальная военная операция на украине

украина

киев

польша

сергей шойгу

александр богомаз

вячеслав гладков

еврокомиссия

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. О селекторном совещании министра обороны России Сергея Шойгу, ходе спецоперации и поддержке Украины со стороны Запада — в материале РИА Новости.Шойгу — о боевом потенциале ВСУВооруженные силы России значительно ослабили боевой потенциал ВСУ и нанесли им серьезный урон, заявил на тематическом селекторном совещании глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, военнослужащих для проведения спецоперации достаточно, поэтому Генштаб не планирует дополнительной мобилизации.Глава ведомства отметил, что комплектованию группировки российских войск в зоне СВО способствует "патриотическая позиция наших граждан, которые активно пополняют ряды защитников Отечества". По данным Шойгу, с начала 2023 года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек. При этом только в сентябре договор заключили более 50 тысяч граждан. Министр также подчеркнул, что отправляющихся служить в армию по осеннему призыву, в том числе из новых регионов, не пошлют в зону спецоперации. Ход спецоперацииЗа минувшие сутки российские войска уничтожили под Павлоградом в Днепропетровской области цеха украинского предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ. Кроме того, удалось поразить цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ на территории бронетанкового завода в Харькове. Также в районе Купянска был уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады украинских войск. Потери противника на всех участках фронта составили 665 солдат, девять бронемашин, 11 артиллерийских орудий, 21 автомобиль, а также один ЗРК "Бук". Ротация на ЗАЭС Российские подразделения обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, хотя на пути их следования оказались неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства, оставшиеся после новых обстрелов со стороны ВСУ в непосредственной близости от ЗАЭС. Для безопасной ротации экспертов МАГАТЭ на пути их движения от назначенного места перехода — разрушенного моста у Каменского — с 6:00 до 19:00 объявили режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими. Несмотря на наличие неразорвавшихся боеприпасов ВСУ, российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию. Обстрелы ВСУ территории РоссииВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. По предварительной информации, пострадавших нет. За прошедшие сутки под удар попала и Белгородская область. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреливали приграничные районы из артиллерии 70 раз, больше половины ударов пришлись по поселку Прилесье в Краснояружском районе. Буданова в розыскЗа координацию атак беспилотниками по территории России заочно объявили в розыск руководство украинской разведки, ВМС и ВВС. Следственный комитет России предъявил обвинения в терроризме руководителю Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами страны Николаю Олещуку, командующему ВМС Алексею Неижпапе, а также командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку. Кроме того, в России объявили в розыск бывшего советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Сегодня он появился в соответствующей базе данных МВД.Поддержка УкраиныВысокопоставленный представитель администрации США, пожелавший остаться неназванным, подтвердил РИА Новости, что у страны есть еще 5,4 миллиарда долларов для военной помощи Украине. Он добавил, что из 25,9 миллиарда долларов, одобренных в прошлом конгрессом для пополнения военных запасов США, истощенных поддержкой Киева, осталось только 1,6 миллиарда долларов. Известный российский военный аналитик Игорь Коротченко, комментируя это сообщение, призвал не рассчитывать на прекращение поддержки Украины со стороны Запада. Он также назвал расчеты на усталость США и Европы от Киева опасными для стратегического целеполагания России. По оценке эксперта, в ближайшее время Украина получит дальнобойные ракетные системы, с помощью которых она сможет наносить удары по объектам ключевой транспортной и логистической инфраструктуры в Крыму и других российских субъектах. При этом существующий на Западе консенсус предусматривает сохранение и даже наращивание поставок Киеву как минимум в течение ближайших трех лет. Косвенным подтверждением его слов стало заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен, сообщившей, что Хельсинки готовит очередной, уже 19-й, пакет военной помощи Украине. Пытаются убедить в необходимости поддержки Киева и "неуступчивые" европейские страны. Так, Financial Times написала, что Еврокомиссия намерена до конца ноября разморозить 13 миллиардов евро финансирования для Венгрии, чтобы добиться поддержки Будапешта в вопросе помощи Украине. Вместе с тем продолжается ухудшение отношений между Киевом и Варшавой. Пресс-секретарь польского кабмина Петр Мюллер заявил, что его страна не сможет оправдать ожидания Украины по поводу эмбарго на зерно. При этом в Варшаве понимают, что у Киева тоже есть свои экономические интересы в области сельского хозяйства, добавил он.По словам Мюллера, "если мы выходим из хороших отношений", то "это не означает, что эти отношения будут плохими". Польско-украинские отношения могут быть "сложными" в ближайшие несколько месяцев, "разногласия будут происходить", отметил он. В последнее время отношения Киева и Варшавы существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее Украина пообещала ввести эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего польского запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Моравецкий в ответ пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.

https://ria.ru/20231003/istrebitel-1900123675.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

киев

польша

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Наталья Макарова

украина, киев, польша, сергей шойгу, александр богомаз, вячеслав гладков, еврокомиссия