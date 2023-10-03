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Под Павлоградом уничтожили цеха предприятия по выпуску взрывчатки для ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 03.10.2023 (обновлено: 16:20 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/spetsoperatsiya-1900194510.html
Под Павлоградом уничтожили цеха предприятия по выпуску взрывчатки для ВСУ
Под Павлоградом уничтожили цеха предприятия по выпуску взрывчатки для ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023
Под Павлоградом уничтожили цеха предприятия по выпуску взрывчатки для ВСУ
Российские военные поразили украинские цеха по производству твердого ракетного топлива и взрывчатки в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:39
2023-10-03T16:20
специальная военная операция на украине
павлоград
в мире
днепропетровская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские военные поразили украинские цеха по производству твердого ракетного топлива и взрывчатки в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале.&quot;В районе города Павлоград уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ&quot;, — говорится в сводке.Помимо этого, возле Бурлацкого в ДНР удалось поразить пусковую установку ракетного комплекса "Бук". Также российские подразделения нанесли удары по цехам ремонта и восстановления украинской бронетехники в Харькове. Кроме того, в районе Купянска они уничтожили склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ.Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику противника в 122 районах.Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила три атаки украинских штурмовых отрядов возле Клещеевки и Красногоровки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки украинских солдат в районах Торского и Григоровки в ДНР.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" отразила атаку штурмового отряда 128-й бригады территориальной обороны возле Приютного в Запорожской области. Помимо этого, авиация нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Урожайного и Новомихайловки в ДНР.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразила живую силу и технику ВСУ возле Синьковки, Загоруйковки и Берестового в Харьковской области, а также Новолюбовки в ЛНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения при поддержке авиации нанесли поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и к северу от Работино в Запорожской области.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении. Потери противника составили:В свою очередь, средства ПВО за сутки перехватили в зоне спецоперации два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 58 беспилотников.
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павлоград, в мире, днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Павлоград, В мире, Днепропетровская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Под Павлоградом уничтожили цеха предприятия по выпуску взрывчатки для ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении цехов предприятия по производству топлива ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские военные поразили украинские цеха по производству твердого ракетного топлива и взрывчатки в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
«

"В районе города Павлоград уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ", — говорится в сводке.

Помимо этого, возле Бурлацкого в ДНР удалось поразить пусковую установку ракетного комплекса "Бук". Также российские подразделения нанесли удары по цехам ремонта и восстановления украинской бронетехники в Харькове. Кроме того, в районе Купянска они уничтожили склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику противника в 122 районах.
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Вчера, 09:36

Донецкое направление

Группировка войск "Юг" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила три атаки украинских штурмовых отрядов возле Клещеевки и Красногоровки в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 285 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • семь автомобилей.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
  • боевую машину РСЗО "Град";
  • самоходную гаубицу CAEZAR производства Франции.
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"Большой успех": в Германии раскрыли, как Россия загнала ВСУ в угол
Вчера, 11:39

Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки украинских солдат в районах Торского и Григоровки в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 65 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два пикапа.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
  • самоходную гаубицу "Акация";
  • орудие Д-20;
  • гаубицу Д-30.
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Вчера, 08:00

Южнодонецкое направление

Группировка войск "Восток" отразила атаку штурмового отряда 128-й бригады территориальной обороны возле Приютного в Запорожской области. Помимо этого, авиация нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Урожайного и Новомихайловки в ДНР.
Потери противника составили:
  • более 120 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • один танк;
  • две боевые бронированные машины;
  • шесть автомобилей;
  • орудие Д-20.
Сожженный украинский танк в арке жилого многоэтажного дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Американцы признали поражение ВСУ
29 сентября, 08:00

Купянское направление

Группировка войск "Запад" усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразила живую силу и технику ВСУ возле Синьковки, Загоруйковки и Берестового в Харьковской области, а также Новолюбовки в ЛНР.
Потери противника составили:
  • до 60 военнослужащих;
  • два танка;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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Вчера, 12:09

Запорожское направление

Российские подразделения при поддержке авиации нанесли поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и к северу от Работино в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • до 90 военнослужащих;
  • два бронетранспортера;
  • три автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
  • гаубицу "Мста-Б";
  • орудие Д-20;
  • буксируемую гаубицу М119 производства США.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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Вчера, 11:04

Херсонское направление

Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
  • до 45 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • три автомобиля;
  • самоходная гаубица "Акация";
  • орудие Д-30.
В свою очередь, средства ПВО за сутки перехватили в зоне спецоперации два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 58 беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПавлоградВ миреДнепропетровская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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