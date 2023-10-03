https://ria.ru/20231003/spetsoperatsiya-1900194510.html
Под Павлоградом уничтожили цеха предприятия по выпуску взрывчатки для ВСУ
Под Павлоградом уничтожили цеха предприятия по выпуску взрывчатки для ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023
Под Павлоградом уничтожили цеха предприятия по выпуску взрывчатки для ВСУ
Российские военные поразили украинские цеха по производству твердого ракетного топлива и взрывчатки в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:39
2023-10-03T15:39
2023-10-03T16:20
специальная военная операция на украине
павлоград
в мире
днепропетровская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские военные поразили украинские цеха по производству твердого ракетного топлива и взрывчатки в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале."В районе города Павлоград уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ", — говорится в сводке.Помимо этого, возле Бурлацкого в ДНР удалось поразить пусковую установку ракетного комплекса "Бук". Также российские подразделения нанесли удары по цехам ремонта и восстановления украинской бронетехники в Харькове. Кроме того, в районе Купянска они уничтожили склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ.Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику противника в 122 районах.Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила три атаки украинских штурмовых отрядов возле Клещеевки и Красногоровки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки украинских солдат в районах Торского и Григоровки в ДНР.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" отразила атаку штурмового отряда 128-й бригады территориальной обороны возле Приютного в Запорожской области. Помимо этого, авиация нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Урожайного и Новомихайловки в ДНР.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразила живую силу и технику ВСУ возле Синьковки, Загоруйковки и Берестового в Харьковской области, а также Новолюбовки в ЛНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения при поддержке авиации нанесли поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и к северу от Работино в Запорожской области.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении. Потери противника составили:В свою очередь, средства ПВО за сутки перехватили в зоне спецоперации два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 58 беспилотников.
https://ria.ru/20231003/generaly-1900101593.html
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https://ria.ru/20231003/ukraina-1900073964.html
https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html
https://ria.ru/20231003/spetsoperatsi-1900132656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павлоград, в мире, днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Павлоград, В мире, Днепропетровская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Под Павлоградом уничтожили цеха предприятия по выпуску взрывчатки для ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении цехов предприятия по производству топлива ВСУ
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
Российские военные поразили украинские цеха по производству твердого ракетного топлива и взрывчатки в Днепропетровской области, сообщило
Минобороны в Telegram-канале.
«
"В районе города Павлоград уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ", — говорится в сводке.
Помимо этого, возле Бурлацкого в ДНР
удалось поразить пусковую установку ракетного комплекса "Бук". Также российские подразделения нанесли удары по цехам ремонта и восстановления украинской бронетехники в Харькове
. Кроме того, в районе Купянска они уничтожили склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ
.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику противника в 122 районах.
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Группировка войск "Юг" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила три атаки украинских штурмовых отрядов возле Клещеевки
и Красногоровки
в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 285 военнослужащих убитыми и ранеными;
- семь автомобилей.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- боевую машину РСЗО "Град";
- самоходную гаубицу CAEZAR производства Франции.
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Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки украинских солдат в районах Торского и Григоровки в ДНР.
Потери противника составили:
- до 65 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- два пикапа.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- самоходную гаубицу "Акация";
- орудие Д-20;
- гаубицу Д-30.
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Группировка войск "Восток" отразила атаку штурмового отряда 128-й бригады территориальной обороны возле Приютного в Запорожской области
. Помимо этого, авиация нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Урожайного и Новомихайловки в ДНР.
Потери противника составили:
- более 120 военнослужащих убитыми и ранеными;
- один танк;
- две боевые бронированные машины;
- шесть автомобилей;
- орудие Д-20.
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Группировка войск "Запад" усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразила живую силу и технику ВСУ возле Синьковки, Загоруйковки и Берестового в Харьковской области
, а также Новолюбовки в ЛНР
.
Потери противника составили:
- до 60 военнослужащих;
- два танка;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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Российские подразделения при поддержке авиации нанесли поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и к северу от Работино в Запорожской области.
Потери противника составили:
- до 90 военнослужащих;
- два бронетранспортера;
- три автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- гаубицу "Мста-Б";
- орудие Д-20;
- буксируемую гаубицу М119 производства США.
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Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- до 45 военнослужащих убитыми и ранеными;
- три автомобиля;
- самоходная гаубица "Акация";
- орудие Д-30.
В свою очередь, средства ПВО за сутки перехватили в зоне спецоперации два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 58 беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине