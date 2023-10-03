https://ria.ru/20231003/spetsoperatsiya-1900194510.html

Под Павлоградом уничтожили цеха предприятия по выпуску взрывчатки для ВСУ

Под Павлоградом уничтожили цеха предприятия по выпуску взрывчатки для ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023

Под Павлоградом уничтожили цеха предприятия по выпуску взрывчатки для ВСУ

Российские военные поразили украинские цеха по производству твердого ракетного топлива и взрывчатки в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T15:39

2023-10-03T15:39

2023-10-03T16:20

специальная военная операция на украине

павлоград

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днепропетровская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские военные поразили украинские цеха по производству твердого ракетного топлива и взрывчатки в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале."В районе города Павлоград уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ", — говорится в сводке.Помимо этого, возле Бурлацкого в ДНР удалось поразить пусковую установку ракетного комплекса "Бук". Также российские подразделения нанесли удары по цехам ремонта и восстановления украинской бронетехники в Харькове. Кроме того, в районе Купянска они уничтожили склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ.Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику противника в 122 районах.Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила три атаки украинских штурмовых отрядов возле Клещеевки и Красногоровки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки украинских солдат в районах Торского и Григоровки в ДНР.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" отразила атаку штурмового отряда 128-й бригады территориальной обороны возле Приютного в Запорожской области. Помимо этого, авиация нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Урожайного и Новомихайловки в ДНР.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразила живую силу и технику ВСУ возле Синьковки, Загоруйковки и Берестового в Харьковской области, а также Новолюбовки в ЛНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения при поддержке авиации нанесли поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и к северу от Работино в Запорожской области.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении. Потери противника составили:В свою очередь, средства ПВО за сутки перехватили в зоне спецоперации два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 58 беспилотников.

https://ria.ru/20231003/generaly-1900101593.html

https://ria.ru/20231003/istrebitel-1900123675.html

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900073964.html

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

https://ria.ru/20231003/spetsoperatsi-1900132656.html

https://ria.ru/20231003/zelenskiy-1900116652.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

павлоград, в мире, днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины