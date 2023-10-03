https://ria.ru/20231003/spetsoperatsiya-1900094500.html

ВСУ использовали полицейских как штурмовиков, заявил Марочко

ВСУ использовали полицейских как штурмовиков, заявил Марочко - РИА Новости, 03.10.2023

ВСУ использовали полицейских как штурмовиков, заявил Марочко

Киевские силовики использовали сотрудников полиции в качестве штурмовиков на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T08:38

2023-10-03T08:38

2023-10-03T08:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

луганская народная республика

харьков

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Киевские силовики использовали сотрудников полиции в качестве штурмовиков на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После отражения очередной атаки ВФУ (военных формирований Украины - ред.) в районе населенного пункта Белогоровка было установлено, что в штурмовых действиях участвовали действующие сотрудники ППС города Харьков. У ликвидированных сотрудников МВД Украины при себе также обнаружены спецсредства и автоматы АКС-74У", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, средства бронезащиты и шлема у сотрудников были штатными и имели низкий класс защиты.

https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899958407.html

украина

луганская народная республика

харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, луганская народная республика, харьков, андрей марочко