https://ria.ru/20231003/spetsoperatsiya-1900094500.html
ВСУ использовали полицейских как штурмовиков, заявил Марочко
ВСУ использовали полицейских как штурмовиков, заявил Марочко - РИА Новости, 03.10.2023
ВСУ использовали полицейских как штурмовиков, заявил Марочко
Киевские силовики использовали сотрудников полиции в качестве штурмовиков на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T08:38
2023-10-03T08:38
2023-10-03T08:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
харьков
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Киевские силовики использовали сотрудников полиции в качестве штурмовиков на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После отражения очередной атаки ВФУ (военных формирований Украины - ред.) в районе населенного пункта Белогоровка было установлено, что в штурмовых действиях участвовали действующие сотрудники ППС города Харьков. У ликвидированных сотрудников МВД Украины при себе также обнаружены спецсредства и автоматы АКС-74У", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, средства бронезащиты и шлема у сотрудников были штатными и имели низкий класс защиты.
https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899958407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, луганская народная республика, харьков, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Луганская Народная Республика, Харьков, Андрей Марочко
ВСУ использовали полицейских как штурмовиков, заявил Марочко
Марочко: Киев использовал сотрудников ППС из Харькова как штурмовиков