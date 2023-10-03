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ВСУ использовали полицейских как штурмовиков, заявил Марочко - РИА Новости, 03.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:38 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/spetsoperatsiya-1900094500.html
ВСУ использовали полицейских как штурмовиков, заявил Марочко
ВСУ использовали полицейских как штурмовиков, заявил Марочко - РИА Новости, 03.10.2023
ВСУ использовали полицейских как штурмовиков, заявил Марочко
Киевские силовики использовали сотрудников полиции в качестве штурмовиков на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T08:38
2023-10-03T08:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
харьков
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Киевские силовики использовали сотрудников полиции в качестве штурмовиков на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После отражения очередной атаки ВФУ (военных формирований Украины - ред.) в районе населенного пункта Белогоровка было установлено, что в штурмовых действиях участвовали действующие сотрудники ППС города Харьков. У ликвидированных сотрудников МВД Украины при себе также обнаружены спецсредства и автоматы АКС-74У", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, средства бронезащиты и шлема у сотрудников были штатными и имели низкий класс защиты.
https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899958407.html
украина
луганская народная республика
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в мире, украина, луганская народная республика, харьков, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Луганская Народная Республика, Харьков, Андрей Марочко
ВСУ использовали полицейских как штурмовиков, заявил Марочко

Марочко: Киев использовал сотрудников ППС из Харькова как штурмовиков

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Киевские силовики использовали сотрудников полиции в качестве штурмовиков на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"После отражения очередной атаки ВФУ (военных формирований Украины - ред.) в районе населенного пункта Белогоровка было установлено, что в штурмовых действиях участвовали действующие сотрудники ППС города Харьков. У ликвидированных сотрудников МВД Украины при себе также обнаружены спецсредства и автоматы АКС-74У", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, средства бронезащиты и шлема у сотрудников были штатными и имели низкий класс защиты.
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
2 октября, 14:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаХарьковАндрей Марочко
 
 
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