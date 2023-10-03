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Российские войска выжгли опорный пункт ВСУ под Купянском
Российские войска выжгли опорный пункт ВСУ под Купянском - РИА Новости, 03.10.2023
Российские войска выжгли опорный пункт ВСУ под Купянском
Российские войска при помощи тяжелых огнеметных систем уничтожили опорный пункт противника на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T08:08
2023-10-03T08:08
2023-10-03T08:08
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
войска рхбз
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ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Российские войска при помощи тяжелых огнеметных систем уничтожили опорный пункт противника на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Новоселовское при помощи аэроразведки был выявлен опорный пункт противника, на котором находилось до взвода личного состава с одной единицей БМП Bradley. После передачи координат РХБЗ войскам было нанесено огневое поражение тяжелой огнеметной системой по живой силе и технике противника", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что средствами объективного контроля было зафиксировано поражение цели, противник и бронемашина были уничтожены.
https://ria.ru/20231002/boeviki-1900050788.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, андрей марочко, войска рхбз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Войска РХБЗ
Российские войска выжгли опорный пункт ВСУ под Купянском
Марочко: российские войска выжгли опорный пункт ВСУ в районе Новосельского