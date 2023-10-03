https://ria.ru/20231003/spetsoperatsiya-1900092427.html

Российские войска выжгли опорный пункт ВСУ под Купянском

Российские войска выжгли опорный пункт ВСУ под Купянском - РИА Новости, 03.10.2023

Российские войска выжгли опорный пункт ВСУ под Купянском

Российские войска при помощи тяжелых огнеметных систем уничтожили опорный пункт противника на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T08:08

2023-10-03T08:08

2023-10-03T08:08

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

андрей марочко

войска рхбз

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ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Российские войска при помощи тяжелых огнеметных систем уничтожили опорный пункт противника на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Новоселовское при помощи аэроразведки был выявлен опорный пункт противника, на котором находилось до взвода личного состава с одной единицей БМП Bradley. После передачи координат РХБЗ войскам было нанесено огневое поражение тяжелой огнеметной системой по живой силе и технике противника", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что средствами объективного контроля было зафиксировано поражение цели, противник и бронемашина были уничтожены.

https://ria.ru/20231002/boeviki-1900050788.html

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, андрей марочко, войска рхбз