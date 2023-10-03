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Российские войска выжгли опорный пункт ВСУ под Купянском - РИА Новости, 03.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:08 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/spetsoperatsiya-1900092427.html
Российские войска выжгли опорный пункт ВСУ под Купянском
Российские войска выжгли опорный пункт ВСУ под Купянском - РИА Новости, 03.10.2023
Российские войска выжгли опорный пункт ВСУ под Купянском
Российские войска при помощи тяжелых огнеметных систем уничтожили опорный пункт противника на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T08:08
2023-10-03T08:08
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
войска рхбз
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ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Российские войска при помощи тяжелых огнеметных систем уничтожили опорный пункт противника на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Новоселовское при помощи аэроразведки был выявлен опорный пункт противника, на котором находилось до взвода личного состава с одной единицей БМП Bradley. После передачи координат РХБЗ войскам было нанесено огневое поражение тяжелой огнеметной системой по живой силе и технике противника", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что средствами объективного контроля было зафиксировано поражение цели, противник и бронемашина были уничтожены.
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, войска рхбз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Войска РХБЗ
Российские войска выжгли опорный пункт ВСУ под Купянском

Марочко: российские войска выжгли опорный пункт ВСУ в районе Новосельского

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Стоп-кадр с видео
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек. Стоп-кадр с видео - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Стоп-кадр с видео. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Российские войска при помощи тяжелых огнеметных систем уничтожили опорный пункт противника на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Новоселовское при помощи аэроразведки был выявлен опорный пункт противника, на котором находилось до взвода личного состава с одной единицей БМП Bradley. После передачи координат РХБЗ войскам было нанесено огневое поражение тяжелой огнеметной системой по живой силе и технике противника", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он уточнил, что средствами объективного контроля было зафиксировано поражение цели, противник и бронемашина были уничтожены.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Спецоперация, 2 октября: ВС России уничтожили около 400 боевиков ВСУ
2 октября, 19:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВойска РХБЗ
 
 
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