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Российские войска значительно ослабили боевой потенциал ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 03.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 03.10.2023 (обновлено: 12:38 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/spetsoperatsi-1900132656.html
Российские войска значительно ослабили боевой потенциал ВСУ, заявил Шойгу
Российские войска значительно ослабили боевой потенциал ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 03.10.2023
Российские войска значительно ослабили боевой потенциал ВСУ, заявил Шойгу
Российские войска в зоне специальной военной операции значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:09
2023-10-03T12:38
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские войска в зоне специальной военной операции значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Активными действиями наши войска значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20231003/svo-1900013225.html
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сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска значительно ослабили боевой потенциал ВСУ, заявил Шойгу

Шойгу: ВС России нанесли урон и значительно ослабили боевой потенциал ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские войска в зоне специальной военной операции значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Активными действиями наши войска значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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