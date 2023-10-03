https://ria.ru/20231003/spetsoperatsi-1900132656.html
Российские войска значительно ослабили боевой потенциал ВСУ, заявил Шойгу
Российские войска значительно ослабили боевой потенциал ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 03.10.2023
Российские войска значительно ослабили боевой потенциал ВСУ, заявил Шойгу
Российские войска в зоне специальной военной операции значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:09
2023-10-03T12:09
2023-10-03T12:38
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские войска в зоне специальной военной операции значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Активными действиями наши войска значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20231003/svo-1900013225.html
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сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска значительно ослабили боевой потенциал ВСУ, заявил Шойгу
Шойгу: ВС России нанесли урон и значительно ослабили боевой потенциал ВСУ