https://ria.ru/20231003/spetsoperatsi-1900132656.html

Российские войска значительно ослабили боевой потенциал ВСУ, заявил Шойгу

Российские войска значительно ослабили боевой потенциал ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 03.10.2023

Российские войска значительно ослабили боевой потенциал ВСУ, заявил Шойгу

Российские войска в зоне специальной военной операции значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:09

2023-10-03T12:09

2023-10-03T12:38

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские войска в зоне специальной военной операции значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Активными действиями наши войска значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20231003/svo-1900013225.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф