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В Запорожской области на пути миссии МАГАТЭ нашли неразорвавшиеся снаряды - РИА Новости, 03.10.2023
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16:43 03.10.2023 (обновлено: 17:08 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/snaryady-1900210360.html
В Запорожской области на пути миссии МАГАТЭ нашли неразорвавшиеся снаряды
В Запорожской области на пути миссии МАГАТЭ нашли неразорвавшиеся снаряды - РИА Новости, 03.10.2023
В Запорожской области на пути миссии МАГАТЭ нашли неразорвавшиеся снаряды
Российские военные обнаружили неразорвавшиеся снаряды на пути наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) при их ротации на Запорожской... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:43
2023-10-03T17:08
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
магатэ
вооруженные силы украины
запорожская аэс
безопасность
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские военные обнаружили неразорвавшиеся снаряды на пути наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) при их ротации на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны.&quot;При проведении осмотра дороги в районе перехода российскими военнослужащими были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости от ЗАЭС&quot;, — подчеркнули в Минобороны.Несмотря на это, российские военнослужащие "обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию".По данным Минобороны, для безопасного проведения очередной ротации миссии на пути движения от назначенного места перехода — разрушенного моста у Каменского — с 6:00 до 19:00 объявили режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военными.В составе миссии МАГАТЭ — четыре инспектора, которые будут наблюдать и оценивать состояние безопасности ЗАЭС. Эксперты агентства работают на станции с 1 сентября 2022 года после первого визита на нее гендиректора организации Рафаэля Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20230929/nastuplenie-1899561047.html
https://ria.ru/20230926/zaes-1898671670.html
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россия, запорожская область, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Безопасность
В Запорожской области на пути миссии МАГАТЭ нашли неразорвавшиеся снаряды

На пути миссии МАГАТЭ, ехавшей на ЗАЭС, нашли неразорвавшиеся украинские снаряды

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкАвтомобили сопровождения делегации МАГАТЭ на дороге у Запорожской атомной электростанции
Автомобили сопровождения делегации МАГАТЭ на дороге у Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Автомобили сопровождения делегации МАГАТЭ на дороге у Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские военные обнаружили неразорвавшиеся снаряды на пути наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) при их ротации на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны.
«

"При проведении осмотра дороги в районе перехода российскими военнослужащими были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости от ЗАЭС", — подчеркнули в Минобороны.

Несмотря на это, российские военнослужащие "обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию".
По данным Минобороны, для безопасного проведения очередной ротации миссии на пути движения от назначенного места перехода — разрушенного моста у Каменского — с 6:00 до 19:00 объявили режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военными.
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В составе миссии МАГАТЭ — четыре инспектора, которые будут наблюдать и оценивать состояние безопасности ЗАЭС. Эксперты агентства работают на станции с 1 сентября 2022 года после первого визита на нее гендиректора организации Рафаэля Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьМАГАТЭВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСБезопасность
 
 
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