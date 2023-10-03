В Запорожской области на пути миссии МАГАТЭ нашли неразорвавшиеся снаряды
На пути миссии МАГАТЭ, ехавшей на ЗАЭС, нашли неразорвавшиеся украинские снаряды
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкАвтомобили сопровождения делегации МАГАТЭ на дороге у Запорожской атомной электростанции
Автомобили сопровождения делегации МАГАТЭ на дороге у Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские военные обнаружили неразорвавшиеся снаряды на пути наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) при их ротации на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны.
«
"При проведении осмотра дороги в районе перехода российскими военнослужащими были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости от ЗАЭС", — подчеркнули в Минобороны.
Несмотря на это, российские военнослужащие "обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию".
По данным Минобороны, для безопасного проведения очередной ротации миссии на пути движения от назначенного места перехода — разрушенного моста у Каменского — с 6:00 до 19:00 объявили режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военными.
В составе миссии МАГАТЭ — четыре инспектора, которые будут наблюдать и оценивать состояние безопасности ЗАЭС. Эксперты агентства работают на станции с 1 сентября 2022 года после первого визита на нее гендиректора организации Рафаэля Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.