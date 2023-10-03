https://ria.ru/20231003/snaryady-1900210360.html

В Запорожской области на пути миссии МАГАТЭ нашли неразорвавшиеся снаряды

В Запорожской области на пути миссии МАГАТЭ нашли неразорвавшиеся снаряды - РИА Новости, 03.10.2023

В Запорожской области на пути миссии МАГАТЭ нашли неразорвавшиеся снаряды

Российские военные обнаружили неразорвавшиеся снаряды на пути наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) при их ротации на Запорожской... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:43

2023-10-03T16:43

2023-10-03T17:08

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

магатэ

вооруженные силы украины

запорожская аэс

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893479800_0:253:3191:2048_1920x0_80_0_0_2b258ea9582f887409e3c8ff27183343.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские военные обнаружили неразорвавшиеся снаряды на пути наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) при их ротации на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны."При проведении осмотра дороги в районе перехода российскими военнослужащими были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости от ЗАЭС", — подчеркнули в Минобороны.Несмотря на это, российские военнослужащие "обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию".По данным Минобороны, для безопасного проведения очередной ротации миссии на пути движения от назначенного места перехода — разрушенного моста у Каменского — с 6:00 до 19:00 объявили режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военными.В составе миссии МАГАТЭ — четыре инспектора, которые будут наблюдать и оценивать состояние безопасности ЗАЭС. Эксперты агентства работают на станции с 1 сентября 2022 года после первого визита на нее гендиректора организации Рафаэля Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.

https://ria.ru/20230929/nastuplenie-1899561047.html

https://ria.ru/20230926/zaes-1898671670.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, запорожская область, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс, безопасность