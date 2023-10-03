https://ria.ru/20231003/slitki-1900126326.html
Китаянка попыталась провезти золотые слитки в нижнем белье через границу
Китаянка попыталась провезти золотые слитки в нижнем белье через границу - РИА Новости, 03.10.2023
Китаянка попыталась провезти золотые слитки в нижнем белье через границу
Китаянка пыталась провезти через таможню Благовещенска два золотых слитка стоимостью 2 миллиона рублей, спрятав их в нижнем белье, сообщает Хабаровская таможня. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:48
2023-10-03T11:48
2023-10-03T11:49
происшествия
благовещенск
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 окт – РИА Новости. Китаянка пыталась провезти через таможню Благовещенска два золотых слитка стоимостью 2 миллиона рублей, спрятав их в нижнем белье, сообщает Хабаровская таможня. "Незаконный вывоз в Китай двух золотых слитков стоимостью более 2 миллионов рублей предотвратили таможенники в Благовещенске. При пересечении женщиной таможенной границы сработала рамка металлодетектора. Таможенники провели личный досмотр пассажирки и обнаружили в нижнем белье сокрытый от таможенного контроля товар – два золотых слитка с отлитым изображением китайского иероглифа", - говорится в сообщении. Экспертиза показала, что в составе слитков - золото и серебро общим весом 425,59 грамма. Женщина рассказала, что вывозила драгоценный металл в Китай для изготовления ювелирных изделий, и призналась, что спрятала слитки намеренно. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК РФ "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов". Китаянке грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
https://ria.ru/20230519/kontrabanda-1872794201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, благовещенск, амурская область
Происшествия, Благовещенск, Амурская область
Китаянка попыталась провезти золотые слитки в нижнем белье через границу
Китаянка попыталась провезти золотые слитки в нижнем белье в Благовещенске