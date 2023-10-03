https://ria.ru/20231003/shoygu-1900136066.html

Шойгу рассказал о работе университета спецназа в Гудермесе

Шойгу рассказал о работе университета спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 03.10.2023

Шойгу рассказал о работе университета спецназа в Гудермесе

На базе Российского университета спецназа в Гудермесе подготовлены и направлены в зону специальной операции уже более 14,5 тысяч человек, заявил министр обороны РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:17

2023-10-03T12:17

2023-10-03T12:24

гудермес

безопасность

сергей шойгу

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. На базе Российского университета спецназа в Гудермесе подготовлены и направлены в зону специальной операции уже более 14,5 тысяч человек, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."Прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе подготовлены и направлены в зону специальной операции уже более 14,5 тысяч человек. Созданная в регионе система подготовки позволяет своевременно осуществлять смену личного состава, выполняющего боевые задачи", - подчеркнул министр.

https://radiosputnik.ria.ru/20231003/mobilizatsiya-1900136384.html

гудермес

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Дарья Буймова

гудермес, безопасность, сергей шойгу