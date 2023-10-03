https://ria.ru/20231003/shoygu-1900136066.html
Шойгу рассказал о работе университета спецназа в Гудермесе
Шойгу рассказал о работе университета спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 03.10.2023
Шойгу рассказал о работе университета спецназа в Гудермесе
На базе Российского университета спецназа в Гудермесе подготовлены и направлены в зону специальной операции уже более 14,5 тысяч человек, заявил министр обороны РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:17
2023-10-03T12:17
2023-10-03T12:24
гудермес
безопасность
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841243558_0:23:3046:1736_1920x0_80_0_0_24ccc2fcb761913b6ec61a53d2cf3e44.jpg
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. На базе Российского университета спецназа в Гудермесе подготовлены и направлены в зону специальной операции уже более 14,5 тысяч человек, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."Прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе подготовлены и направлены в зону специальной операции уже более 14,5 тысяч человек. Созданная в регионе система подготовки позволяет своевременно осуществлять смену личного состава, выполняющего боевые задачи", - подчеркнул министр.
https://radiosputnik.ria.ru/20231003/mobilizatsiya-1900136384.html
гудермес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841243558_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_bbf960e1906907f2a7845730eb46b8f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гудермес, безопасность, сергей шойгу
Гудермес, Безопасность, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о работе университета спецназа в Гудермесе
Шойгу: университет спецназа в Гудермесе направил в зону СВО 14,5 тысячи человек
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. На базе Российского университета спецназа в Гудермесе подготовлены и направлены в зону специальной операции уже более 14,5 тысяч человек, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе подготовлены и направлены в зону специальной операции уже более 14,5 тысяч человек. Созданная в регионе система подготовки позволяет своевременно осуществлять смену личного состава, выполняющего боевые задачи", - подчеркнул министр.
Шойгу подтвердил отсутствие планов провести дополнительную мобилизацию в РФ