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Шойгу рассказал о работе университета спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 03.10.2023
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12:17 03.10.2023 (обновлено: 12:24 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/shoygu-1900136066.html
Шойгу рассказал о работе университета спецназа в Гудермесе
Шойгу рассказал о работе университета спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 03.10.2023
Шойгу рассказал о работе университета спецназа в Гудермесе
На базе Российского университета спецназа в Гудермесе подготовлены и направлены в зону специальной операции уже более 14,5 тысяч человек, заявил министр обороны РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:17
2023-10-03T12:24
гудермес
безопасность
сергей шойгу
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. На базе Российского университета спецназа в Гудермесе подготовлены и направлены в зону специальной операции уже более 14,5 тысяч человек, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."Прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе подготовлены и направлены в зону специальной операции уже более 14,5 тысяч человек. Созданная в регионе система подготовки позволяет своевременно осуществлять смену личного состава, выполняющего боевые задачи", - подчеркнул министр.
https://radiosputnik.ria.ru/20231003/mobilizatsiya-1900136384.html
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гудермес, безопасность, сергей шойгу
Гудермес, Безопасность, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о работе университета спецназа в Гудермесе

Шойгу: университет спецназа в Гудермесе направил в зону СВО 14,5 тысячи человек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИнструктор на занятии по стрельбе из пистолета на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе
Инструктор на занятии по стрельбе из пистолета на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Инструктор на занятии по стрельбе из пистолета на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. На базе Российского университета спецназа в Гудермесе подготовлены и направлены в зону специальной операции уже более 14,5 тысяч человек, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе подготовлены и направлены в зону специальной операции уже более 14,5 тысяч человек. Созданная в регионе система подготовки позволяет своевременно осуществлять смену личного состава, выполняющего боевые задачи", - подчеркнул министр.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Шойгу подтвердил отсутствие планов провести дополнительную мобилизацию в РФ
Вчера, 12:18
 
ГудермесБезопасностьСергей Шойгу
 
 
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