https://ria.ru/20231003/shoygu-1900134039.html
Шойгу назвал число поступивших на службу контрактников и добровольцев
Шойгу назвал число поступивших на службу контрактников и добровольцев - РИА Новости, 03.10.2023
Шойгу назвал число поступивших на службу контрактников и добровольцев
С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек, только в сентябре контракт заключили более 50... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:12
2023-10-03T12:12
2023-10-03T15:26
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек, только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ."С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек. Только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан", - сказал Шойгу.По его словам, существенный вклад в общее дело вносят все субъекты страны, крупные предприятия, государственные корпорации и российское казачество."Ряд регионов сформировал и продолжает комплектовать именные подразделения". – сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230929/sluzhba-1899343130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу назвал число поступивших на службу контрактников и добровольцев
Шойгу: в ВС России с начала года пришли 335 тысяч контрактников и добровольцев
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек, только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.
"С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек. Только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан", - сказал Шойгу.
Для выполнения задач СВО достаточно контрактников, заявили в Минобороны
По его словам, существенный вклад в общее дело вносят все субъекты страны, крупные предприятия, государственные корпорации и российское казачество.
"Ряд регионов сформировал и продолжает комплектовать именные подразделения". – сказал Шойгу.
В Минобороны заявили о росте числа добровольцев