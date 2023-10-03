https://ria.ru/20231003/shoygu-1900134039.html

Шойгу назвал число поступивших на службу контрактников и добровольцев

Шойгу назвал число поступивших на службу контрактников и добровольцев - РИА Новости, 03.10.2023

Шойгу назвал число поступивших на службу контрактников и добровольцев

С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек, только в сентябре контракт заключили более 50... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:12

2023-10-03T12:12

2023-10-03T15:26

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек, только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ."С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек. Только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан", - сказал Шойгу.По его словам, существенный вклад в общее дело вносят все субъекты страны, крупные предприятия, государственные корпорации и российское казачество."Ряд регионов сформировал и продолжает комплектовать именные подразделения". – сказал Шойгу.

https://ria.ru/20230929/sluzhba-1899343130.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей шойгу