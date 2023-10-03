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Шойгу назвал число поступивших на службу контрактников и добровольцев - РИА Новости, 03.10.2023
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12:12 03.10.2023 (обновлено: 15:26 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/shoygu-1900134039.html
Шойгу назвал число поступивших на службу контрактников и добровольцев
Шойгу назвал число поступивших на службу контрактников и добровольцев - РИА Новости, 03.10.2023
Шойгу назвал число поступивших на службу контрактников и добровольцев
С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек, только в сентябре контракт заключили более 50... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:12
2023-10-03T15:26
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек, только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ."С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек. Только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан", - сказал Шойгу.По его словам, существенный вклад в общее дело вносят все субъекты страны, крупные предприятия, государственные корпорации и российское казачество."Ряд регионов сформировал и продолжает комплектовать именные подразделения". – сказал Шойгу.
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу назвал число поступивших на службу контрактников и добровольцев

Шойгу: в ВС России с начала года пришли 335 тысяч контрактников и добровольцев

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ. 3 октября 2023
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ. 3 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ. 3 октября 2023
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек, только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.
"С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек. Только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан", - сказал Шойгу.
Призывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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По его словам, существенный вклад в общее дело вносят все субъекты страны, крупные предприятия, государственные корпорации и российское казачество.
"Ряд регионов сформировал и продолжает комплектовать именные подразделения". – сказал Шойгу.
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29 сентября, 08:43
 
БезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
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