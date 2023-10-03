https://ria.ru/20231003/shoygu-1900132056.html

ВСУ не смогли прорвать оборону у Вербового и Работино

ВСУ не смогли прорвать оборону у Вербового и Работино - РИА Новости, 03.10.2023

ВСУ не смогли прорвать оборону у Вербового и Работино

ВСУ провалили все попытки прорвать оборону ВС РФ в районах Вербового и Работино на запорожском направлении, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:08

2023-10-03T12:08

2023-10-03T12:08

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. ВСУ провалили все попытки прорвать оборону ВС РФ в районах Вербового и Работино на запорожском направлении, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. "Провалились попытки противника прорвать нашу оборону в районах Вербового и Работино на запорожском направлении", - сообщил Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России. Министр отметил успешное выполнение поставленных задач подразделениями 70-го мотострелкового и 56-го десантно-штурмового полков, а также 810-й бригады морской пехоты и 291-й артиллерийской бригады. Кроме того, по его словам, "подразделения Южной группировки отразили все атаки на соледаро-бахмутском направлении". "Особо отличились военнослужащие 4-й мотострелковой, 11-й десантно-штурмовой и 17-й артиллерийской бригад", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20231003/svo-1900013225.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, вооруженные силы украины