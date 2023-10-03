https://ria.ru/20231003/shoygu-1900132056.html
ВСУ не смогли прорвать оборону у Вербового и Работино
ВСУ не смогли прорвать оборону у Вербового и Работино - РИА Новости, 03.10.2023
ВСУ не смогли прорвать оборону у Вербового и Работино
ВСУ провалили все попытки прорвать оборону ВС РФ в районах Вербового и Работино на запорожском направлении, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:08
2023-10-03T12:08
2023-10-03T12:08
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. ВСУ провалили все попытки прорвать оборону ВС РФ в районах Вербового и Работино на запорожском направлении, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. "Провалились попытки противника прорвать нашу оборону в районах Вербового и Работино на запорожском направлении", - сообщил Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России. Министр отметил успешное выполнение поставленных задач подразделениями 70-го мотострелкового и 56-го десантно-штурмового полков, а также 810-й бригады морской пехоты и 291-й артиллерийской бригады. Кроме того, по его словам, "подразделения Южной группировки отразили все атаки на соледаро-бахмутском направлении". "Особо отличились военнослужащие 4-й мотострелковой, 11-й десантно-штурмовой и 17-й артиллерийской бригад", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20231003/svo-1900013225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
ВСУ не смогли прорвать оборону у Вербового и Работино
Шойгу: ВСУ не смогли прорвать оборону у Вербового и Работино на Запорожье
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. ВСУ провалили все попытки прорвать оборону ВС РФ в районах Вербового и Работино на запорожском направлении, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Провалились попытки противника прорвать нашу оборону в районах Вербового и Работино на запорожском направлении", - сообщил Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.
Министр отметил успешное выполнение поставленных задач подразделениями 70-го мотострелкового и 56-го десантно-штурмового полков, а также 810-й бригады морской пехоты и 291-й артиллерийской бригады.
Кроме того, по его словам, "подразделения Южной группировки отразили все атаки на соледаро-бахмутском направлении". "Особо отличились военнослужащие 4-й мотострелковой, 11-й десантно-штурмовой и 17-й артиллерийской бригад", - добавил Шойгу.
"Готовились к ним долго". В чем признались российские зенитчики