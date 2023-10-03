В Кремле прокомментировали уход Николая Рыжкова из Совфеда
Песков: трудно переоценить вклад таких людей, как Рыжков, в развитие России
Экс-сенатор Николай Рыжков. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя уход из СФ Николая Рыжкова, заявил, что вклад таких людей в развитие России трудно переоценить, такими людьми можно только восхищаться и учить детей на их примере. Ранее 94-летний политик досрочно сложил полномочия члена СФ.
"Трудно, наверное, переоценить вклад таких людей, как Рыжков, в развитие нашей страны. Сколько всего они сделали для людей, как они тратили свои силы, свое здоровье - это, действительно, люди экстраординарные. Поэтому можно только восхищаться и учить детей на их примере", - сказал Песков журналистам. Он также заявил, что в Кремле "с большим уважением" относятся к старейшим сенаторам.
Рыжков, ранее возглавлявший Совет министров СССР, объяснил РИА Новости свой уход возрастом. Однако он надеется продолжить работу в Совете Федерации уже в качестве советника на общественных началах спикера СФ Валентина Матвиенко. Рыжков являлся старейшим сенатором, ему 94 года. Бывший председатель Совета министров СССР представлял правительство Белгородской области в Совфеде 20 лет – с 2003 года.
Родился Николай Иванович 28 сентября 1929 года в Донецкой области, СССР. Закончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (инженер-механик). Работал на производстве. Затем продолжил карьеру по партийной линии. С 1985 по 1991 годы занимал пост председателя Совета министров Союза ССР. В 1986 году возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 1988 году координировал такие же работы после землетрясения в городе Спитак в Армении. В 1991 году Рыжков участвовал в первых выборах президента России, в которых уступил Борису Ельцину. Избирался депутатом Государственной Думы II и III созывов. Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами "За заслуги перед Отечеством" I и IV степени, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Почета, медалями. Лауреат Государственных премий СССР 1969 и 1979 годов.