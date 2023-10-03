https://ria.ru/20231003/ryzhkov-1900100645.html

Рыжков объяснил причину своего ухода из Совфеда

Рыжков объяснил причину своего ухода из Совфеда - РИА Новости, 03.10.2023

Рыжков объяснил причину своего ухода из Совфеда

Экс-глава Совета министров СССР Николай Рыжков объяснил РИА Новости, что ушел из Совета Федерации в силу возраста: "Я посмотрел свой паспорт и сказал "хватит". РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T09:34

2023-10-03T09:34

2023-10-03T11:41

политика

белгородская область

николай рыжков

совет федерации рф

валентина матвиенко

ссср

донецкая область

борис ельцин

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Экс-глава Совета министров СССР Николай Рыжков объяснил РИА Новости, что ушел из Совета Федерации в силу возраста: "Я посмотрел свой паспорт и сказал "хватит".Ранее 94-летний политик досрочно сложил полномочия сенатора от Белгородской области."Я посмотрел свой паспорт и сказал "хватит", - сказал Рыжков.Он отметил, что рано или поздно всему наступает конец.Рыжков также сообщил, что получил предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко стать ее советником на общественных началах. "Если предложение будет в силе, мне будет интересно работать в Совете Федерации", - сказал политик.Рыжков являлся старейшим сенатором, ему 94 года. Бывший председатель Совета министров СССР представлял правительство Белгородской области в Совфеде 20 лет – с 2003 года.Родился Николай Иванович 28 сентября 1929 года в Донецкой области, СССР. Закончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (инженер-механик). Работал на производстве. Затем продолжил карьеру по партийной линии.С 1985 по 1991 годы занимал пост председателя Совета министров Союза ССР. В 1986 году возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 1988 году координировал такие же работы после землетрясения в городе Спитак в Армении.В 1991 году Рыжков участвовал в первых выборах президента России, в которых уступил Борису Ельцину. Избирался депутатом Государственной Думы II и III созывов.Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами "За заслуги перед Отечеством" I и IV степени, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Почета, медалями. Лауреат Государственных премий СССР 1969 и 1979 годов.

https://ria.ru/20231002/ryzhkov-1900071762.html

https://ria.ru/20231002/rogozin-1900034069.html

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донецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, белгородская область, николай рыжков, совет федерации рф, валентина матвиенко, ссср, донецкая область, борис ельцин, чернобыльская аэс