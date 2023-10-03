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Рыжков объяснил причину своего ухода из Совфеда - РИА Новости, 03.10.2023
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09:34 03.10.2023 (обновлено: 11:41 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/ryzhkov-1900100645.html
Рыжков объяснил причину своего ухода из Совфеда
Рыжков объяснил причину своего ухода из Совфеда - РИА Новости, 03.10.2023
Рыжков объяснил причину своего ухода из Совфеда
Экс-глава Совета министров СССР Николай Рыжков объяснил РИА Новости, что ушел из Совета Федерации в силу возраста: "Я посмотрел свой паспорт и сказал "хватит". РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T09:34
2023-10-03T11:41
политика
белгородская область
николай рыжков
совет федерации рф
валентина матвиенко
ссср
донецкая область
борис ельцин
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Экс-глава Совета министров СССР Николай Рыжков объяснил РИА Новости, что ушел из Совета Федерации в силу возраста: "Я посмотрел свой паспорт и сказал "хватит".Ранее 94-летний политик досрочно сложил полномочия сенатора от Белгородской области."Я посмотрел свой паспорт и сказал "хватит", - сказал Рыжков.Он отметил, что рано или поздно всему наступает конец.Рыжков также сообщил, что получил предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко стать ее советником на общественных началах. "Если предложение будет в силе, мне будет интересно работать в Совете Федерации", - сказал политик.Рыжков являлся старейшим сенатором, ему 94 года. Бывший председатель Совета министров СССР представлял правительство Белгородской области в Совфеде 20 лет – с 2003 года.Родился Николай Иванович 28 сентября 1929 года в Донецкой области, СССР. Закончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (инженер-механик). Работал на производстве. Затем продолжил карьеру по партийной линии.С 1985 по 1991 годы занимал пост председателя Совета министров Союза ССР. В 1986 году возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 1988 году координировал такие же работы после землетрясения в городе Спитак в Армении.В 1991 году Рыжков участвовал в первых выборах президента России, в которых уступил Борису Ельцину. Избирался депутатом Государственной Думы II и III созывов.Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами "За заслуги перед Отечеством" I и IV степени, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Почета, медалями. Лауреат Государственных премий СССР 1969 и 1979 годов.
https://ria.ru/20231002/ryzhkov-1900071762.html
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политика, белгородская область, николай рыжков, совет федерации рф, валентина матвиенко, ссср, донецкая область, борис ельцин, чернобыльская аэс
Политика, Белгородская область, Николай Рыжков, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, СССР, Донецкая область, Борис Ельцин, Чернобыльская АЭС
Рыжков объяснил причину своего ухода из Совфеда

Экс-глава Совмина СССР Рыжков объяснил, что ушел из Совфеда из-за возраста

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНиколай Рыжков
Николай Рыжков - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Николай Рыжков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Экс-глава Совета министров СССР Николай Рыжков объяснил РИА Новости, что ушел из Совета Федерации в силу возраста: "Я посмотрел свой паспорт и сказал "хватит".
Ранее 94-летний политик досрочно сложил полномочия сенатора от Белгородской области.
Сенатор Николай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Полномочия белгородского сенатора Рыжкова досрочно прекращены
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"Я посмотрел свой паспорт и сказал "хватит", - сказал Рыжков.
Он отметил, что рано или поздно всему наступает конец.
Рыжков также сообщил, что получил предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко стать ее советником на общественных началах. "Если предложение будет в силе, мне будет интересно работать в Совете Федерации", - сказал политик.
Рыжков являлся старейшим сенатором, ему 94 года. Бывший председатель Совета министров СССР представлял правительство Белгородской области в Совфеде 20 лет – с 2003 года.
Родился Николай Иванович 28 сентября 1929 года в Донецкой области, СССР. Закончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (инженер-механик). Работал на производстве. Затем продолжил карьеру по партийной линии.
С 1985 по 1991 годы занимал пост председателя Совета министров Союза ССР. В 1986 году возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 1988 году координировал такие же работы после землетрясения в городе Спитак в Армении.
В 1991 году Рыжков участвовал в первых выборах президента России, в которых уступил Борису Ельцину. Избирался депутатом Государственной Думы II и III созывов.
Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами "За заслуги перед Отечеством" I и IV степени, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Почета, медалями. Лауреат Государственных премий СССР 1969 и 1979 годов.
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ПолитикаБелгородская областьНиколай РыжковСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоСССРДонецкая областьБорис ЕльцинЧернобыльская АЭС
 
 
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