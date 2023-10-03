Рыжков объяснил причину своего ухода из Совфеда
Экс-глава Совмина СССР Рыжков объяснил, что ушел из Совфеда из-за возраста
Николай Рыжков. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Экс-глава Совета министров СССР Николай Рыжков объяснил РИА Новости, что ушел из Совета Федерации в силу возраста: "Я посмотрел свой паспорт и сказал "хватит".
Ранее 94-летний политик досрочно сложил полномочия сенатора от Белгородской области.
"Я посмотрел свой паспорт и сказал "хватит", - сказал Рыжков.
Он отметил, что рано или поздно всему наступает конец.
Рыжков также сообщил, что получил предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко стать ее советником на общественных началах. "Если предложение будет в силе, мне будет интересно работать в Совете Федерации", - сказал политик.
Рыжков являлся старейшим сенатором, ему 94 года. Бывший председатель Совета министров СССР представлял правительство Белгородской области в Совфеде 20 лет – с 2003 года.
Родился Николай Иванович 28 сентября 1929 года в Донецкой области, СССР. Закончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (инженер-механик). Работал на производстве. Затем продолжил карьеру по партийной линии.
С 1985 по 1991 годы занимал пост председателя Совета министров Союза ССР. В 1986 году возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 1988 году координировал такие же работы после землетрясения в городе Спитак в Армении.
В 1991 году Рыжков участвовал в первых выборах президента России, в которых уступил Борису Ельцину. Избирался депутатом Государственной Думы II и III созывов.
Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами "За заслуги перед Отечеством" I и IV степени, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Почета, медалями. Лауреат Государственных премий СССР 1969 и 1979 годов.