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Счетная палата оценила риски неисполнения социальных обязательств бюджета - РИА Новости, 03.10.2023
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14:16 03.10.2023 (обновлено: 16:27 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/risk-1900171865.html
Счетная палата оценила риски неисполнения социальных обязательств бюджета
Счетная палата оценила риски неисполнения социальных обязательств бюджета - РИА Новости, 03.10.2023
Счетная палата оценила риски неисполнения социальных обязательств бюджета
Счетная палата России не видит рисков неисполнения социальных обязательств бюджета в отношении семей с детьми в 2024-2026 годах, заявила исполняющая обязанности РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:16
2023-10-03T16:27
совет федерации рф
экономика
общество
галина изотова
счетная палата рф
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Счетная палата России не видит рисков неисполнения социальных обязательств бюджета в отношении семей с детьми в 2024-2026 годах, заявила исполняющая обязанности главы ведомства Галина Изотова. "В следующем году существенно возрастет поддержка семьи и детей - так называемый детский бюджет - на 268 миллиардов рублей - и составит более 3 триллионов рублей. Рисков неисполнения социальных обязательств в отношении семей с детьми Счетная палата не усматривает", - сказала она, выступая в Совете Федерации в рамках парламентских слушаний по проекту бюджета на следующие три года.Среди наиболее важных особенностей трехлетнего бюджета Изотова назвала финансирование шести приоритетных задач, поставленных президентом РФ, изменение параметров бюджетного правила, финансирование развития новых регионов, увеличение госдолга и расходов на его обслуживание."Полная оценка основных параметров и особенностей бюджета будет дана в нашем заключении на законопроект, которое мы представим в парламент до 14 октября", - добавила она.
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совет федерации рф, экономика, общество, галина изотова, счетная палата рф, россия
Совет Федерации РФ, Экономика, Общество, Галина Изотова, Счетная палата РФ, Россия
Счетная палата оценила риски неисполнения социальных обязательств бюджета

Счетная палата не увидела рисков неисполнения социальных обязательств бюджета

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты России
Здание Счетной палаты России - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Счетной палаты России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Счетная палата России не видит рисков неисполнения социальных обязательств бюджета в отношении семей с детьми в 2024-2026 годах, заявила исполняющая обязанности главы ведомства Галина Изотова.
"В следующем году существенно возрастет поддержка семьи и детей - так называемый детский бюджет - на 268 миллиардов рублей - и составит более 3 триллионов рублей. Рисков неисполнения социальных обязательств в отношении семей с детьми Счетная палата не усматривает", - сказала она, выступая в Совете Федерации в рамках парламентских слушаний по проекту бюджета на следующие три года.
Среди наиболее важных особенностей трехлетнего бюджета Изотова назвала финансирование шести приоритетных задач, поставленных президентом РФ, изменение параметров бюджетного правила, финансирование развития новых регионов, увеличение госдолга и расходов на его обслуживание.
"Полная оценка основных параметров и особенностей бюджета будет дана в нашем заключении на законопроект, которое мы представим в парламент до 14 октября", - добавила она.
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Совет Федерации РФЭкономикаОбществоГалина ИзотоваСчетная палата РФРоссия
 
 
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