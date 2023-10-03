https://ria.ru/20231003/rebenok-1900272898.html

Из больницы в Орле выписали ребенка, попавшего под грузовик

Из больницы в Орле выписали ребенка, попавшего под грузовик - РИА Новости, 03.10.2023

Из больницы в Орле выписали ребенка, попавшего под грузовик

Ребенка, который попал под грузовик после того, как ушел из детского сада в Орле, выписали из больницы, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Орловской... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T19:06

2023-10-03T19:06

2023-10-03T19:06

происшествия

орел

орловская область

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/54/1560735452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7c11cc3682d46c3f794bb31f40862332.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Ребенка, который попал под грузовик после того, как ушел из детского сада в Орле, выписали из больницы, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский. "Трехлетний ребенок, которого сбил грузовик, сегодня выписан из больницы домой", - написал он в своем Telegram-канале. Детский омбудсмен сообщил, что после инцидента возникло много вопросов к организации безопасности детей, находящихся в дошкольных учреждениях. "Как могло случиться такое, что мальчик беспрепятственно покинул детский сад? Как он остался без присмотра? Почему были открыты ворота, через которые он покинул учреждение? Убежден, что правоохранительные органы разберутся, виновные будут наказаны", - отметил Домогатский. Также он сообщил, что аппарат детского уполномоченного запускает мониторинг по безопасности нахождения детей в дошкольных учреждениях Орловской области. Домогатский просит родителей, которые считают, что их ребенок не находится в безопасности на территории детского сада, сообщить об этом ему по телефону, написать на электронную почту или в официальную группу уполномоченного в социальной сети "ВКонтакте". "По каждому такому факту будет организована проверка", – добавил омбудсмен.

https://ria.ru/20230904/devochka-1894108110.html

https://ria.ru/20230831/postradavshaya-1893434346.html

орел

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, орел, орловская область, здоровье - общество