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Из больницы в Орле выписали ребенка, попавшего под грузовик - РИА Новости, 03.10.2023
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19:06 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/rebenok-1900272898.html
Из больницы в Орле выписали ребенка, попавшего под грузовик
Из больницы в Орле выписали ребенка, попавшего под грузовик - РИА Новости, 03.10.2023
Из больницы в Орле выписали ребенка, попавшего под грузовик
Ребенка, который попал под грузовик после того, как ушел из детского сада в Орле, выписали из больницы, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Орловской... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T19:06
2023-10-03T19:06
происшествия
орел
орловская область
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Ребенка, который попал под грузовик после того, как ушел из детского сада в Орле, выписали из больницы, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский. "Трехлетний ребенок, которого сбил грузовик, сегодня выписан из больницы домой", - написал он в своем Telegram-канале. Детский омбудсмен сообщил, что после инцидента возникло много вопросов к организации безопасности детей, находящихся в дошкольных учреждениях. "Как могло случиться такое, что мальчик беспрепятственно покинул детский сад? Как он остался без присмотра? Почему были открыты ворота, через которые он покинул учреждение? Убежден, что правоохранительные органы разберутся, виновные будут наказаны", - отметил Домогатский. Также он сообщил, что аппарат детского уполномоченного запускает мониторинг по безопасности нахождения детей в дошкольных учреждениях Орловской области. Домогатский просит родителей, которые считают, что их ребенок не находится в безопасности на территории детского сада, сообщить об этом ему по телефону, написать на электронную почту или в официальную группу уполномоченного в социальной сети "ВКонтакте". "По каждому такому факту будет организована проверка", – добавил омбудсмен.
https://ria.ru/20230904/devochka-1894108110.html
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происшествия, орел, орловская область, здоровье - общество
Происшествия, Орел, Орловская область, Здоровье - Общество
Из больницы в Орле выписали ребенка, попавшего под грузовик

В Орле выписали ребенка, ушедшего из детсада и попавшего под грузовик

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Врач в одном из больничных отделений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Ребенка, который попал под грузовик после того, как ушел из детского сада в Орле, выписали из больницы, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский.
«
"Трехлетний ребенок, которого сбил грузовик, сегодня выписан из больницы домой", - написал он в своем Telegram-канале.
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Детский омбудсмен сообщил, что после инцидента возникло много вопросов к организации безопасности детей, находящихся в дошкольных учреждениях. "Как могло случиться такое, что мальчик беспрепятственно покинул детский сад? Как он остался без присмотра? Почему были открыты ворота, через которые он покинул учреждение? Убежден, что правоохранительные органы разберутся, виновные будут наказаны", - отметил Домогатский.
Также он сообщил, что аппарат детского уполномоченного запускает мониторинг по безопасности нахождения детей в дошкольных учреждениях Орловской области. Домогатский просит родителей, которые считают, что их ребенок не находится в безопасности на территории детского сада, сообщить об этом ему по телефону, написать на электронную почту или в официальную группу уполномоченного в социальной сети "ВКонтакте".
«
"По каждому такому факту будет организована проверка", – добавил омбудсмен.
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