Названы самые востребованные курорты для зимнего отдыха
Исследование: для отдыха зимой туристы чаще всего выбирают Минводы
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкДевушка на горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Минводы — самый популярный курорт для зимнего отдыха, сообщает национальный туроператор "Алеан".
Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки выбирают 47 процентов туристов, забронировавших отдых в холодное время года.
Четверть заявок поступает от желающих провести зимний отпуск на курортах Краснодарского края — в основном горнолыжных или оздоровительных. В частности, по сравнению с сентябрем прошлого года, заказов на отели Анапы стало больше на 35 процентов, Сочи — на 17 процентов, а Геленджика — на 72 процента.
Отдых в Белоруссии выбирает пять процентов клиентов компании. Большинство туристов интересуют местные здравницы, но есть заказы и на горнолыжный курорт "Силичи".
Подмосковье привлекает три процента отдыхающих, заранее заботящихся об отдыхе. В лидерах спроса — отели со спа-комплексами и подогреваемыми бассейнами.
Термальные курорты Тюменской области замыкают пятерку лидеров. Интерес к отдыху в регионе проявили два процента туристов.
Остальные 18 процентов пользователей выбрали другие направление внутри РФ.
Кроме того, аналитики туроператора отмечают значительный прирост заказов на горнолыжные курорты. Так, спрос на Красную Поляну превысил показатели сентября прошлого года на 47 процентов. Интерес к катанию на Шерегеше вырос в 2,2 раза, на Домбае — в 2,5 раза.
Спрос на экскурсионные программы на зиму увеличился в полтора раза. Лидеры – Санкт-Петербург и Карелия, куда отправятся 18 и 17 процентов путешественников, выбирающих познавательные поездки. В число лидеров также вошли экскурсионные туры в Калининград, Великий Устюг и на Байкал.