https://ria.ru/20231003/puteshestviya-1900035659.html

Названы самые востребованные курорты для зимнего отдыха

Названы самые востребованные курорты для зимнего отдыха - РИА Новости, 03.10.2023

Названы самые востребованные курорты для зимнего отдыха

Минводы — самый популярный курорт для зимнего отдыха, сообщает национальный туроператор "Алеан". РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T04:16

2023-10-03T04:16

2023-10-03T04:16

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кисловодск

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Минводы — самый популярный курорт для зимнего отдыха, сообщает национальный туроператор "Алеан".Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки выбирают 47 процентов туристов, забронировавших отдых в холодное время года.Четверть заявок поступает от желающих провести зимний отпуск на курортах Краснодарского края — в основном горнолыжных или оздоровительных. В частности, по сравнению с сентябрем прошлого года, заказов на отели Анапы стало больше на 35 процентов, Сочи — на 17 процентов, а Геленджика — на 72 процента.Отдых в Белоруссии выбирает пять процентов клиентов компании. Большинство туристов интересуют местные здравницы, но есть заказы и на горнолыжный курорт "Силичи".Подмосковье привлекает три процента отдыхающих, заранее заботящихся об отдыхе. В лидерах спроса — отели со спа-комплексами и подогреваемыми бассейнами.Термальные курорты Тюменской области замыкают пятерку лидеров. Интерес к отдыху в регионе проявили два процента туристов.Остальные 18 процентов пользователей выбрали другие направление внутри РФ.Кроме того, аналитики туроператора отмечают значительный прирост заказов на горнолыжные курорты. Так, спрос на Красную Поляну превысил показатели сентября прошлого года на 47 процентов. Интерес к катанию на Шерегеше вырос в 2,2 раза, на Домбае — в 2,5 раза.Спрос на экскурсионные программы на зиму увеличился в полтора раза. Лидеры – Санкт-Петербург и Карелия, куда отправятся 18 и 17 процентов путешественников, выбирающих познавательные поездки. В число лидеров также вошли экскурсионные туры в Калининград, Великий Устюг и на Байкал.

https://ria.ru/20230905/gorokhovets-1894144901.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, кисловодск, пятигорск, ессентуки, отдых в россии, зима (время года), сочи, санкт-петербург, тюмень