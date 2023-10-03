https://ria.ru/20231003/pomosch-1900303554.html

CМИ: Венгрия предложила ЕС вдвое сократить пакет помощи Украине

CМИ: Венгрия предложила ЕС вдвое сократить пакет помощи Украине - РИА Новости, 03.10.2023

CМИ: Венгрия предложила ЕС вдвое сократить пакет помощи Украине

Венгрия предложила разделить на две части пакет помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро, рассчитанный на 4 года, в Будапеште считают, что Киеву на данном... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T23:08

2023-10-03T23:08

2023-10-03T23:08

в мире

украина

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

венгрия

киев

цены на нефть

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Венгрия предложила разделить на две части пакет помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро, рассчитанный на 4 года, в Будапеште считают, что Киеву на данном этапе будет достаточно 25 миллиардов евро, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. В сентябре Европейская комиссия предложила новый пакет помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро, рассчитанный на 4 года. "Венгрия сообщила государствам-членам на прошлой неделе, что на данном этапе Украине будет достаточно 25 миллиардов евро", - говорится в сообщении. Источники агентства сообщили, что, по их мнению, Евросоюзу нужно оценить размер помощи в течение 2024-2027 годов, когда может быть предоставлено Киеву еще 25 миллиардов евро, в зависимости от потребностей Украины. Также в сентябре глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Украина не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока Венгрии не будут выплачены причитающиеся ей средства из европейских фондов, поскольку для изменения бюджета ЕС необходима единогласная поддержка. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.

https://ria.ru/20231003/pomosch-1900291130.html

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900141296.html

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в мире, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, венгрия, киев, цены на нефть