https://ria.ru/20231003/pokinuvshie-1900301131.html

Покинувшие Карабах жители сохраняют право на возвращение, заявили в Баку

Покинувшие Карабах жители сохраняют право на возвращение, заявили в Баку - РИА Новости, 03.10.2023

Покинувшие Карабах жители сохраняют право на возвращение, заявили в Баку

Армянские жители, покинувшие Карабах, сохраняют право на возвращение в Азербайджан, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T22:27

2023-10-03T22:27

2023-10-03T22:30

в мире

азербайджан

баку

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899210190_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_c3fdf7e5d748a24638560c3a9b4a65c2.jpg

БАКУ, 3 окт - РИА Новости. Армянские жители, покинувшие Карабах, сохраняют право на возвращение в Азербайджан, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков. "С самого начала антитеррористических мер в Карабахе правительство Азербайджана объявило гражданскому населению, что они не являются целью этих военных действий. Возможно, гражданское население (Карабаха - ред.) не было слишком уверено в своей безопасности после того, как незаконное сепаратистское образование сдало все боеприпасы", - сказал Амирбеков в интервью французскому радиоканалу Radio J По его словам, "за прошедшую неделю было много попыток повлиять на них с тем, чтобы они не покидали свои дома". "Им была оказана необходимая гуманитарная помощь. Подача электроэнергии была восстановлена. Аналогичные призывы были сделаны по радио и телевидению, чтобы не было паники среди них. Это правда, что решение покинуть свой дом - это их личное и добровольное решение. Мы сожалеем об этом. Еще раз заявляем, что они оставляют за собой право вернуться в свои дома", - добавил Амирбеков.

https://ria.ru/20231003/gumpomosch-1900219911.html

азербайджан

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, баку