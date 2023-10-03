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Покинувшие Карабах жители сохраняют право на возвращение, заявили в Баку - РИА Новости, 03.10.2023
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22:27 03.10.2023 (обновлено: 22:30 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/pokinuvshie-1900301131.html
Покинувшие Карабах жители сохраняют право на возвращение, заявили в Баку
Покинувшие Карабах жители сохраняют право на возвращение, заявили в Баку - РИА Новости, 03.10.2023
Покинувшие Карабах жители сохраняют право на возвращение, заявили в Баку
Армянские жители, покинувшие Карабах, сохраняют право на возвращение в Азербайджан, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T22:27
2023-10-03T22:30
в мире
азербайджан
баку
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БАКУ, 3 окт - РИА Новости. Армянские жители, покинувшие Карабах, сохраняют право на возвращение в Азербайджан, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков. "С самого начала антитеррористических мер в Карабахе правительство Азербайджана объявило гражданскому населению, что они не являются целью этих военных действий. Возможно, гражданское население (Карабаха - ред.) не было слишком уверено в своей безопасности после того, как незаконное сепаратистское образование сдало все боеприпасы", - сказал Амирбеков в интервью французскому радиоканалу Radio J По его словам, "за прошедшую неделю было много попыток повлиять на них с тем, чтобы они не покидали свои дома". "Им была оказана необходимая гуманитарная помощь. Подача электроэнергии была восстановлена. Аналогичные призывы были сделаны по радио и телевидению, чтобы не было паники среди них. Это правда, что решение покинуть свой дом - это их личное и добровольное решение. Мы сожалеем об этом. Еще раз заявляем, что они оставляют за собой право вернуться в свои дома", - добавил Амирбеков.
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в мире, азербайджан, баку
В мире, Азербайджан, Баку
Покинувшие Карабах жители сохраняют право на возвращение, заявили в Баку

Представитель Алиева: покинувшие Карабах жители сохраняют право на возвращение

© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанкОчередь из автомобилей у села Корнидзор
Очередь из автомобилей у села Корнидзор - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Григорий Печорин
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Очередь из автомобилей у села Корнидзор. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 3 окт - РИА Новости. Армянские жители, покинувшие Карабах, сохраняют право на возвращение в Азербайджан, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.
«
"С самого начала антитеррористических мер в Карабахе правительство Азербайджана объявило гражданскому населению, что они не являются целью этих военных действий. Возможно, гражданское население (Карабаха - ред.) не было слишком уверено в своей безопасности после того, как незаконное сепаратистское образование сдало все боеприпасы", - сказал Амирбеков в интервью французскому радиоканалу Radio J
По его словам, "за прошедшую неделю было много попыток повлиять на них с тем, чтобы они не покидали свои дома". "Им была оказана необходимая гуманитарная помощь. Подача электроэнергии была восстановлена. Аналогичные призывы были сделаны по радио и телевидению, чтобы не было паники среди них. Это правда, что решение покинуть свой дом - это их личное и добровольное решение. Мы сожалеем об этом. Еще раз заявляем, что они оставляют за собой право вернуться в свои дома", - добавил Амирбеков.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Швейцария выделила гуманитарную помощь жителям Карабаха
Вчера, 17:32
 
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