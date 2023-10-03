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Покинувшие Карабах жители сохраняют право на возвращение, заявили в Баку
Покинувшие Карабах жители сохраняют право на возвращение, заявили в Баку - РИА Новости, 03.10.2023
Покинувшие Карабах жители сохраняют право на возвращение, заявили в Баку
Армянские жители, покинувшие Карабах, сохраняют право на возвращение в Азербайджан, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T22:27
2023-10-03T22:27
2023-10-03T22:30
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баку
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БАКУ, 3 окт - РИА Новости. Армянские жители, покинувшие Карабах, сохраняют право на возвращение в Азербайджан, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков. "С самого начала антитеррористических мер в Карабахе правительство Азербайджана объявило гражданскому населению, что они не являются целью этих военных действий. Возможно, гражданское население (Карабаха - ред.) не было слишком уверено в своей безопасности после того, как незаконное сепаратистское образование сдало все боеприпасы", - сказал Амирбеков в интервью французскому радиоканалу Radio J По его словам, "за прошедшую неделю было много попыток повлиять на них с тем, чтобы они не покидали свои дома". "Им была оказана необходимая гуманитарная помощь. Подача электроэнергии была восстановлена. Аналогичные призывы были сделаны по радио и телевидению, чтобы не было паники среди них. Это правда, что решение покинуть свой дом - это их личное и добровольное решение. Мы сожалеем об этом. Еще раз заявляем, что они оставляют за собой право вернуться в свои дома", - добавил Амирбеков.
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в мире, азербайджан, баку
В мире, Азербайджан, Баку
Покинувшие Карабах жители сохраняют право на возвращение, заявили в Баку
Представитель Алиева: покинувшие Карабах жители сохраняют право на возвращение